Мурат Зязиков: русский язык любит и почитает интеллектуальная элита всех стран

Накануне Международного Дня русского языка мы обратились к доктору философских наук Мурату Зязикову с просьбой прокомментировать значение русского языка на современном этапе на мировой арене. Мурат Зязиков — автор более 40 книг по проблемам культуры и языка, член ряда научных и общественных объединений по проблемам роли языка для развития национальных культур. В настоящее время занимает пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.



— Мы много говорим о роли русского языка, но на практике в условиях глобализации несколько десятков лет в качестве универсального языка общения в мире выступает английский. Конечно, большую роль в этом сыграл интернет с его изначальной англоязычной лексикой.

— История человечества демонстрирует возможность достаточно динамичного изменения лидерства того или иного языка как средства международного общения: в Древнем мире – греческий и латынь, арабский – в Азии. Они не сдавали свои лидирующие позиции до конца позднего Средневековья.

Но в XIX веке лидерство в Европе перехватил французский язык, а в XX веке – английский становится мировым, так что времена меняются. Меняются они и сейчас, и не надо забывать про стремительное расширение туристических связей. За последние 20-30 лет они стали особенно заметны.

Еще несколько десятилетий назад с трудом можно было представить, что на русском языке будут создаваться путеводители, развешиваться вывески в магазинах и банках. Так происходит в большинстве стран Евросоюза, и тем более туристических зонах целого ряда азиатских стран.

В аэропортах многих стран мира за последние годы наряду с английским и немецким языками появились объявления на японском, китайском и на русском языках.

Если мы говорили про интернет и его значение для продвижения английского языка, то нельзя не заметить и другой факт: создание в мировой паутине русскоязычных сайтов. Сегодня это тоже реальность.

— И все же русскоговорящая зона за те же 20-25 лет становится все уже.

— Русский язык принадлежит сегодня к наиболее распространенным языкам мира. Можно сказать, что по числу говорящих на нем он занимает пятое место в мире после китайского, хинди, английского и испанского языков. По другим данным русский язык по числу владеющих им (свыше 500 млн. человек) занимает в мире третье место после китайского (свыше 1 млрд.) и английского (750 млн.)

В той или иной мере русский язык изучают в вузах и школах более чем в ста странах мира.

— Экономические санкции сократили бизнес-связи нашей страны, а, значит, и сузили роль русского языка.

— Санкции – дело приходящее и уходящее, они не могут быть вечными. Бизнес стран, которые объявили нам санкции, заставит правительство этих стран отказаться от подобной политики.

Даже сейчас в условиях новой конфигурации сил лидирующую роль России на международной арене никто отрицать не может. А, учитывая многополярность мира, укрепление роли России, безусловно, будет сопровождаться и существенным ростом сферы влияния русского языка.

— В странах, расположенных на постсоветском пространстве и в некоторых государствах Восточной Европы , идет активное вытеснение русского языка, и делается это в рамках государственной политики.

— Вы правы. Недальновидные руководящие круги некоторых стран на постсоветском пространстве, а также в Восточной Европе, пытаются заставить людей отказаться от русского языка, подчеркну, для многих – родного языка. Хотят они того или нет, но русский язык остается по-прежнему единственным языком межнационального общения на постсоветском пространстве. Даже руководство стран, где официальная политика направлена против укрепления русского языка, между собой разговаривают и даже спорят на русском языке!

И если в бывших советских республиках значительная доля населения говорит и мыслит по-русски, то никакие распорядительные документы не в состоянии это обстоятельство одномоментно изменить.

Борьба с русским языком, впрочем, — это показатель попыток некоторых кругов переписывать историю своих стран, забыть наследие предыдущих поколений. Вот чем объясняется политиканство по поводу статуса русского языка. Максимум это недальновидно: восстанавливать против себя русскоязычную часть населения и саму Россию, и предать забвению свою историю.

Давно известно, что как только народы забывают свою историю, они попадают на задворки мировой политики. Недальновидны те политики, которые борются со статусом русского языка.

— Значит, будем ждать лучших времен? Но недруги русского языка не сидят, сложа руки, они пытаются «выбить» русский язык у людей уже с раннего детства.

— Русский язык, язык великих Пушкина и Тургенева, любит и почитает интеллектуальная элита всех стран, но признаваться в этой любви не может. Не у всех на это хватает политической смелости… Понимаю Вашу обеспокоенность, конечно, главное для распространения языка – это те условия, которые требуют его практического использования: экономические, торговые, финансовые и другие связи, которые, несмотря на антироссийские санкции, все-таки продолжают развиваться на международной арене. Уверен, что в языковой политике не может быть мелочей.

Необходимо расширить передачу на русском языке научной, технологической, социальной и гуманитарной информации. Важнейшие исследования российских ученых, прежде всего в гуманитарных науках, необходимо широко распространять в зарубежных странах. Мы должны влиять на формирование политического дискурса в мире.

Это те объективные условия, без которых язык будет вытесняться.

— У вас ещё есть какие-то предложения по укреплению роли русского языка в мире?

— Конечно.Полагаю, что необходимо продолжить практику открытия в большинстве стран мира русского TV-канала, подобно русскому каналу на китайском и английском языках. Вы правильно сказали, что русский язык пытаются кое-где «выбить» уже с детского возраста. Поэтому в этих телевизионных программах необходимо придавать большое значение передачам для детей раннего и среднего возраста, в том числе, и интересные, получившие у нас, полюбившиеся у нас, кинофильмы.

Необходимо также устранить барьеры на экзаменах для абитуриентов из других стран по русскому языку. Ясно, что невозможно требовать от человека, обучающегося в школе на украинском или литовском языках такого же знания русского языка, как выпускника школы на русском языке и в этом случае целесообразно ввести бесплатное обучение русскому языку для иностранцев.

Значительную помощь в укреплении русского языка за рубежом может оказать и открытие филиалов российских вузов за рубежом, с тем, чтобы обучение там проходило исключительно на русском языке, причем, если для нашего бюджета бесплатное обучение там обременительно, то по доступным для среднего класса ценам. Думаю, что было бы очень полезно провести в различных странах опросы по предложениям в сфере расширения влияния русского языка и литературы.

Убежден, что существует ещё множество различных механизмов, каналов, способов и методов, которые пока недостаточно используются в продвижении русского языка как внутри нашей страны, так и на пространстве Дальнего и Ближнего зарубежья.

— Вы упомянули о проблеме продвижения русского языка внутри страны. Не секрет, что и по телевидению, и в газетах, и из уст различных политиков можно слышать не только сленг, но и даже просто неграмотные выражения. По-моему, это стало уже нормой.

— Согласен с вами. Современный уровень грамотности и культуры русской речи не может удовлетворять по многим позициям, и, конечно, кощунственно, когда нас пытаются заставить воспринимать это как норму.

Всех тех, кто формирует массовое сознание посредством СМИ, необходимо обязать писать и говорить по-русски без ошибок. Это должно стать нормой.

— Я помню ещё несколько лет назад, когда вводили ЕГЭ и новые программы в школах, и учителя, и все те, кому небезразлично развитие образования в нашей стране, резко критиковали министерство за то, что в учебных планах слишком мало отводилось количеству часов по русскому языку и литературе.

— Согласен с тем, что необходимо увеличить максимально возможно количество часов по изучению русского языка, даже ввести передачи в помощь изучающим русский язык на национальных, образовательных теле- и радиопрограммах. Сейчас этого нет.

Для установления норм русского языка существуют профильные институты. А вот за соблюдением этих норм должны следить лицензирующие органы государства. Они должны фиксировать факты безграмотности в СМИ и в различных выступлениях, следить за соблюдением норм.

— Не могу не задать такой вопрос. По официальным данным результаты ЕГЭ по русскому языку в национальных республиках выше, чем в средней полосе России. Как это понимать?

— Конечно, изучение русского языка в школах разного уровня – это компетенция министерства образования и науки Российской Федерации. Но те данные, которые Вы привели, означают, что необходимо изучать уникальный педагогический опыт в этих регионах и внедрять его по всей стране, а также повысить ответственность чиновников и педагогов за соответствие уровня подготовки и качества знаний выпускников.