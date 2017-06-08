Минпромторг вернет Россию в тройку самых пьющих стран мира (Московский Комсомолец)

Ведомство предлагает снизить цену поллитровки вдвое

Выход из положения нашел Минпромторг, предложивший стабилизировать розничную торговлю алкоголем путем снижения минимальной стоимости водки до оптимальной отметки. То есть до 110–130 рублей за 0,5 литра.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько алкоголя выпивают жители разных стран за год. Россия по этому показателю даже не попала в тройку призеров, заняв только четвертое место. Но не стоит отчаиваться. В этом рейтинге оценивалось потребление легального алкоголя. Если учитывать контрафактное горячительное, то мы уверенно лидируем в гонке. Возможно, для того чтобы скорректировать эту статистику и заставить россиян отказаться от суррогатов, Минпромторг и предложил снизить минимальную цену водки до 100–130 рублей.

Не стоит питать иллюзии. Мониторинг Всемирной организации здравоохранения затрагивает официальный рынок алкогольной продукции. Он не учитывает, сколько россияне выпивают контрафактной водки, незаконно привезенной из Казахстана или Белоруссии, и сколько самогона производят отечественные фермеры. Тем более сколько «боярышника» и прочего эрзаца выпивают наши доморощенные забулдыги. А стоило бы. В целом доля нелегального алкоголя в России достигает 65%.

Правда, борьба с бутлегерами идет и днем и ночью: закрываются подпольные заводы, которые разбавляют левый спирт и лепят на бутылки этикетки известных брендов, уничтожаются миллионные партии контрафакта, повсеместно внедряется ЕГАИС, ограничивается время и место торговли спиртным.

Но это превентивные меры. Законодательная диагностика и профилактика болезни также используется. Правда, пока достаточно странная. Например, Минфин последовательно увеличивает акцизы на крепкий алкоголь и наращивает минимальную стоимость водки. С середины мая за бутылку «беленькой» теперь требуют не меньше 205 рублей вместо 180 рублей, как это бывало последние два года.

Государство повышает акцизы и на другой алкоголь. Минфин можно понять. Его главная цель — не здоровье нации, а сокращение дефицита бюджета. За счет этого министерство намерено наполнить казну дополнительными 430 млрд рублей только в 2017 году.

Любое ужесточение налоговой политики, конечно, дает финансовый эффект, но, как правило, он бывает кратковременным. Спустя один-два месяца любители зеленого змия, которые стремятся сэкономить, все меньше покупают официальную водку, тогда как спрос на суррогаты увеличивается.

Выход из положения нашел Минпромторг, предложивший стабилизировать розничную торговлю алкоголем путем снижения минимальной стоимости водки до оптимальной отметки. То есть до 110–130 рублей за 0,5 литра.

Действительно, в развитых странах отвадить людей от потребления разного рода «боярышников» пытаются путем продажи недорогой алкогольной продукции. В Европе давно существует «водка для бедных». Даже на пособие по безработице можно купить до 200 бутылок сорокаградусного напитка. В США литр аналогичного изделия стоит всего $2. Это водка не категории люкс, но нет риска отравиться.

Нашему государству также вполне по силам дать населению возможность найти истину не в сомнительных суррогатах, происхождение и качество которых вызывает вопросы, а в дешевом и проверенном продукте. В российском бюджете доля от продаж крепкого алкоголя составляет 0,5%. Если снизить ее до 0,1%, то казна не обеднеет. Гораздо больше денег приходится тратить на лечение людей, отравившихся суррогатом. Многие уверены, что от таких мер общее потребление спиртного перераспределится в сторону легальных продаж, а существующие сейчас на рынке объемы контрафактной продукции снизятся до 5–15%.

Но для этого потребуются и другие законотворческие подвиги. Сейчас минимальная цена бутылки в рознице составляет 205 рублей. В сегменте экономкласса непосредственно на себестоимость (спирт, вода, амортизация оборудования, тара и так далее) приходится 35 рублей. Примерно по 10 рублей приходится на прибыль завода, логистику и маркетинг. Наценка поставщиков, розничных ретейлеров и маркетинг съедают до 60 рублей. Остальное, а это почти половина стоимости спиртного, составляют налоги и акцизы. Чтобы дать людям дешевую водку, чиновникам придется серьезно поступиться фискальными доходами от продажи алкоголя.

Пускай мы тогда вернемся в тройку алкогольных лидеров. Но меньше людей будут гибнуть от боярышника.

Источник: nnm.me