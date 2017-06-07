Шокирующее видеопризнание Алексея Навального. Школьникам и студентам (2017)
18:41. 7 июня 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: SvetUra
Шокирующее видеопризнание. Алексей Навальный бессовестно и цинично использует молодежь в своих политических целях. Он словно крысолов из немецкой легенды пытается увести детей в политику, мешая им учить уроки и объединяться одновременно вокруг Национального Лидера Владимира Владимировича Путина... Источник: http://www.youtube.com/user/NavalnyRu/videos
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