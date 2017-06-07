Шокирующее видеопризнание Алексея Навального. Школьникам и студентам (2017)

Дорогие сограждане, мы вас называем дальнобойщики! На самом деле, мы считаем что вы очень смелые и правильные люди. Вы встали за себя. Я как лидер, женской практически, партии «Воля» могу поделиться с вами своим опытом. Мы тоже встали за себя, за свою ...