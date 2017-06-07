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Шокирующее видеопризнание Алексея Навального. Школьникам и студентам (2017)

18:41. 7 июня 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

shok

Шокирующее видеопризнание. Алексей Навальный бессовестно и цинично использует молодежь в своих политических целях. Он словно крысолов из немецкой легенды пытается увести детей в политику, мешая им учить уроки и объединяться одновременно вокруг Национального Лидера Владимира Владимировича Путина... Источник: http://www.youtube.com/user/NavalnyRu/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Культура, Левашов, Мальцев, медицина, навальный, наука, образование, Пеунова, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
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