Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты
Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC, в котором рассказал о мировой политике и российской экономике, передает телеканал «МИР 24».
Говоря о вмешательстве в политические процессы других стран, Путин отметил, что США активно занимаются этим по всему миру.
«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам разве не известно? Поговорите, только так, чтобы насколько это возможно для вас, убедите людей в том, что вы не будете предавать это гласности. Ну, вот куда пальцем на карту мира не ткни, везде будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренний политический процесс», - заявил российский лидер.
Президент также отметил, что хакеры могут быть в любой стране, даже в Америке.
«Хакеры могут где угодно быть - в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально переведут, как у нас говорят, стрелку на Россию. Вы не можете себе такого допустить? В ходе внутриполитической борьбы им было по каким-то соображениям удобно выдать эту информацию, они выдали, сославшись на Россию. Вы такого и представить не можете», - заявил Путин.
Отвечая на вопрос о российской экономике, Путин отметил, что, несмотря на наличие проблем, в стране выросли зарплаты и пенсии.
«У нас очень много проблем и даже порог бедности немножко сейчас стал хуже, чем мы планировали, ситуация будет исправляться, уверен. Но все-таки в России выросла реальная заработная плата населения в разы, выросла пенсия у нас, экономика стала совсем другой в целом, почти в два раза выросла экономика по объему, и качество меняется, не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется. У нас сегодня совершенно другие Вооруженные силы по сравнению с тем, что было лет 15 тому назад. Все это, конечно, включая нашу великую историю, культуру, а не только то, что мы видим сегодня, у подавляющего большинства граждан России вызывает гордость за свою страну», - заявил глава государства.
http://mir24.tv/news/politics/16194701?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В цифровом выражении пенсии конечно выросли. Но покупательская способность этих пенсий не выросла. МРОТ ниже прожиточного минимума. ВС изменились и вызывают гордость. Но посмотрите на выживание пенсионеров и гордость улетучивается. В последние годы доходы населения падают. Расут только у олигархов и чиновников.
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“порог бедности немножко сейчас стал хуже”. Но это “у подавляющего большинства граждан России вызывает гордость за свою страну”
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Бумажечки, которые выдают Путину советники явно ему вредят. Впечатление, что он говорит о какой то другой стране. Точно не России.