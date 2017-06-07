Главная » Самое самое

Пришло время определяться между либералами и ватниками. Дальше тянуть невозможно.

09:19. 7 июня 2017 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:

Помните детскую считалку?

«На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Отвечай поскорей, не задерживай добрых людей».
 
Так вот, на мой взгляд, пришло время определиться каждому, кто он есть такой и на чьей стороне стоит. Без этого жить дальше просто невозможно. Невозможно в первую очередь нам самим, потому что у реки два берега и нужно знать, к какому ты плывешь, иначе ты так и останешься посередине реки и в любом случае утонешь. А чем раньше ты определишься с тем, на каком берегу ты видишь свою пристань, тем больше сил ты сбережешь, а значит с большей долей вероятности доплывешь до выбранной тобой суши...
 
Вчера у одного блогера я видела отличный пост, который назывался "Я - либерал (автопортрет вазелином)". Мне он показался настолько правдивым, что я не удержалась и сделала репост. Но здесь я приведу вам его полностью, потому что он нужен мне, чтобы в качестве ответа не него "вставить и свои пять копеек" в священную борьбу между либералами и ватниками.
 
Итак, про либералов:
 

Я - либерал. Правда, не совсем понимаю зачем, но нас много - и все мы вместе!!!

Я - очень умный. Это мне сказали на "Эхе Москвы" - они говорят, кто их слушает все очень умные и обладают критическим умом.
 
Я - экономный.Экономлю я всегда чужие деньги. Особенно государственные. Вот был против затрат на Олимпиалу. Лучше бы разделили их на много мелких грантов крупных размеров и раздали экономным либералам. А то бедная Латынина в отрепьях ходит и выдает это за наряды от кутюрье...Я тоже в отрепьях хожу тоже от кутюр.. по идейным соображениям.
 
Я - очень подозрительный. Я всех подозреваю в воровстве. Потому что мне - негде. Не дают пробраться к кормушке, затирают..
 
Я - сострадательный. Я всегда сострадаю нищим и убогим и всегда об это заявляю прямо и твердо. Правда, я никогда никому не дал и медного пятака - а потому что самому не хватает. Да и зачем подачками растлевать бедный народ? Еще требовать начнет. Пусть государство этим занимается.
 
Я -правдивый. Этих нищих и убогих, а также тех, кто живет за МКАДом, внутри МКАДа, ездят со мной в метро и маршрутках, живут в подъезде я их всех правдиво именую - быдлом и нищебродами. А кто ж им еще правду скажет?И делаю это искренне. Потому что они - быдло. Должны работать и молчать. А не ездить в метро и маршрутках, тогда я (мы) будем ездить вольготно и свободно. И иметь собственное метро или даже по маршрутке.

5

Я - чадолюбивый. Их нужно развивать. Поэтому мы пишем добрые веселые книжки о какашках и забавных гениталиях. И обязательно сделаем "Спокойной ночи, малыши" по норвежскому типу, где главные герои - струя мочи и какашка, мы добавим творчески ( мы очень творческие) еще капельку спермы и флакон блевотинки. Кроме этого мы справедливы к детям, все донбасские недомерки - они были плохими детишками, личинками сепаратистов и мешали хорошим детям слушаться Дядю Большую Какашку, поэтому их наказали и они умерли. Доктора Лизу тоже надо наказать. потому что она из либералов перекрасилась в ватник и почему-то стала помогать плохим детям.

Я -очень толерантный. Я нежно люблю геев, лесбиянок, нимфоманок, некрофилов, педофилов и т.д. Они такие милые...

Каждый настоящий либерал всегда мечтает познакомить соседских детей с каким-нибудь бродячим педофилом. Потому что знают, как умеют любить детей эти отверженные всеми педофилы.

 

Сам я тоже бы стал педерастом, но уже взял заранее справку, что страдаю геморроем. И отрастил плешь. Может быть, педерасты не очень любят плешивых либерастов в очках? Если вдруг оказаться с ними после гей-парада в темной парадной?

Я - очень терпеливый . Я терпимо отношусь к синагогам. Но вот разные мечети и православные храмы совершенно не вписываются в архитектуру городов. А их священнослужители абсолютно не обладают чувством юмора - ну и что -на кресте нарисовали два вялых члена.. Это же так смешно.. Мы все просто обрыдались от хохота..
 
Я -очень боязливый. Опасаюсь Кремля. Но селиться предпочитаю рядышком - на Арбате, На Тверской, на Цветном.. причем любыми путями.. Но это только для того, чтобы БДИТЬ. и Наблюдать. И прогуливаться по Болотной в безопасности, чтобы если что... Я боюсь байкеров. Потому что они молчат. В словесном споре я бы их , конечно. положил на лопатки - и даже не убоялся бы в виртуале серебряных браслетов и кованых башмаков. Я вообще опасаюсь молчаливых..
 

Я - вообще-то храбрый. Я умею очень громко визжать. и умею смело кусаться, как Каспаров. Он милиционера укусил за палец и тем вошел в историю либерализма. Я тоже должен укусить кого-нибудь. Наверно, все-таки укушу тетку из "Пежо", которая не дает мне парковаться на ее месте.

Я - всегда обхожусь малым. Мне не нужен Крым. Вообще-то я никогда никому не помог, а здесь мне навесили на шею целый народ. И каждому придется говорить, что он быдло. У меня же язык отсохнет. А язык - это мое все. Я им облизываю сапоги и туфли сильных мира сего ( кстати всем без исключения), я им - работаю в Инете.
 
Ну в общем, вы поняли, что настоящий либерал - это букет добродетелей. Я их еще не все назвал. Я могу продолжить - но кто же мне за это заплатит? тридцать сребреников я уже давно истратил.. я ж говорю, что умею обходиться малым..
 

Прочитав это я была настолько поражена е как метко и с юмором, заметьте вполне себе беззлобным, были охарактеризованы современные "герои дня", по крайней мере, себя они именно таковыми и считают...

 

Но главное, что мне лично, совсем не хочется присоединяться к этим "героям", а наоборот, хочется отойти от них как можно дальше, даже в лагерь тех самых ватников, которых больше всего в своей жизни ненавидят вышеописанные либералы..

Хотя, если послушать "ватника", становтся понятным за что:
 
Я – ватник. Я воспитан на сугубо русских ценностях – любовь к семье, любовь к русскому государству и его истории.
 
Я – ватник. Я привык, как селигерская жаба, в оголтелом экстазе скакать при каждом успехе моей страны на международной арене, будь то воссоединение с Крымом или победа Марии Шараповой на Уимблдонском турнире.
 

Я – ватник. Я доволен тем, что Крым вошел в состав России, и симпатизирую ополчению Донбасса, за которое воюют мои друзья. И да, я действительно считаю, что на Украине к власти пришел профинансированный Госдепом фашизм.

Я – ватник, который в силу своего недалекого, загаженного Кремлем ума, не видит регулярной российской армии на Донбассе.
 

Я – ватник. Я считаю, что моя страна должна быть сильной и быть готовой защитить себя.

Я – ватник. Я готов терпеть отсутствие пармезана и норвежской стерляди в продуктовом магазине, потому что с детства ем натуральное белорусское и не ем такую рыбу.
 
Я – ватник, который считает Советский Союз не кровавым коммунистическим режимом, а действительно героическим следом в нашей истории, как, собственно, и Российскую империю. Ведь у того, кто не умеет видеть хорошее в своем прошлом, нет будущего.
 

Я – ватник. Мне противны опросы про то, надо ли было защищать Ленинград, или следовало отдать его на уничтожение нацистам. И совесть никогда не позволила бы мне даже заикнуться об этом.

Я – ватник. Я считаю, что действующий президент моей страны действительно способствует возрождению ее величия.
 

Я – ватник. Мне не стыдно гордиться тем, что, несмотря на санкции, моя родина снова становится великой.

Я – ватник. Я не хочу при каждом упоминании сочинской Олимпиады, российского этапа гран-при «Формулы-1» и чемпионата мира по футболу-2018, воротить нос и говорить, сколько денег украли и сколько еще украдут. Я просто знаю, что мне будет приятно смотреть на конечный результат.
 
Я – ватник. Я не считаю свою страну идеальной, но не хочу менять ее устройство путем кровавого переворота, как на Украине, к чему так активно призывают Навальный и сотоварищи.
 

Я – ватник. Я жертва кремлевской пропаганды с промытыми мозгами, и я считаю, что каждый народ имеет право на свободное волеизъявление, а не только Косово и Шотландия.

Я – ватник. Я действительно считаю Навального, Немцова и прочих предателями Родины. Ведь тот, кто постоянно ругает все начинания своей страны, явно не патриот, так ведь?
 

Я – ватник, и не вижу ничего плохого в том, что люди, блин, ходят в церковь. Я настолько ватный, что считаю, что танцевать в храме – неправильно, точно так же, как и молиться в клубе.

Я – ватник, который ввиду своей узколобости действительно считает, что на Россию все ополчились не потому, что мы неправы, а потому, что мы все делаем правильно.
 
Я – ватник. Я искренне не понимаю, как можно выходить на марш мира с флагами Правого сектора.
 
Я – ватник. Я не вижу врагов в Европе и США, но считаю, что не стоит равняться на их ценности.
 
Я – ватник. Я считаю, что легализации однополых отношений нет места в моей идеальной России.
 
Я – ватник. Я настоящий, полноценный, проплаченный Кремлем ватник, который хочет спокойного счастливого будущего для себя, своей семьи и своих потомков. Я ватник, мои родители ватники, мои бабушки и дедушки ватники, и мои дети тоже будут ватниками.
 
Я настолько ватный ватник, что считаю, что рано или поздно всем придется сделать выбор. Я свой выбор сделал. Я за сильную Россию. За ту Россию, которой я горжусь прямо сейчас. Пойду, что ли, ватничек надену, и под "Вятский квас" на балалайке гимн сыграю.
 
Так вот друзья-товарищи, к какому выводу я пришла. Оказывается, я самый ватный ватник!!!
 
 

6

 

Я свой выбор сделала, а вы свой? Ведь "Идет война добра со злом. Но забываем мы о том. Ответь же честно сам себе, На чьей воюешь стороне?"

Ну и в качестве логического заключения, хочу представить вам стихотворение, которое еще 6 декабря 1844 года написал Николай Михайлович Языков

 

 
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
 
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
 
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
 
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
 
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
 
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
 
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт
 
Любовь не к истине, не к благу!
Народный глас — он Божий глас, —
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.
 
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
 
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
 
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
 
Хулой и лестию своею
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
 
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский Бог ещё велик!
 
Пишет irnella
 
https://mpsh.ru/23746-prishlo-vremya-opredelyatsya-mezhdu-liberalami-i-vatnikami-dalshe-tyanut-nevozmozhno.html

 

Метки: общество, пятая колонна, русофобия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А мы ищем Русскую национальную элиту..?
...Медведев юргенсам Перечислять противоречия между Путиным и Медведевым, копившиеся... либералами нельзя, такое под силу лишь «двуликому Анусу». Пришло время выбора...национализму!». Таковы соображения, долженствующие определять нашу стратегию. Конкретика – какими...
По новостям и событиям: «Серые волки»
...марксизма был положен, пришло время реализации планов... (... проявлена алгоритмика взаимодействия между власть предержащими троцкистами... под вывеской марксистов и либералов, “серые” - значит...Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служение ...
КАК ЛИБЕРАЛЫ МАНИПУЛИРУЮТ НАМИ. ЧАСТЬ 1.
...­и наивных русских либералов-западников­. В свете... ее прикладная­ роль была определена­ инициаторо­м дискуссии четко -...знаков, способно длительное время поддерживать интерес и ...они пришли к однозначному выводу наличия принципиальных различий между расами ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...кричал: «Давите либералов! Либералам смерть!». Либералы стояли радом, ...мы с большой вероятностью определим  перспективу, судьбу ...  лучших  активов между российскими еврейскими олигархами ...!   Ибо кончилось время молчания   И пришло время слов!   (Песни птицы...
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
...примет этот законопроект. Пришло время нашим депутатам доказать, ...7 партий, от правых либералов до коммунистов, представляющих,...исторической застройке, определены эти ареалы, определены защитные зоны,..., зачастую провести грань между «модельными агентствами» и...
ЕС предлагает Молдове и Украине прыгнуть с парашютной вышки… без парашюта
... российских СМИ принадлежат либералам и ведут оголтелую антироссийскую...а не между супругами. А из Европы пришломежду супругами. ...институции,  либеральное законодательство. Но пришло время это менять,  чтобы не... но этим всё и определяется. В ЕС жёсткая, ...

Один комментарий»

  • 14481 6543
    Ursus 7 июня 2017 в 11:10 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не стоит разделяться по любому признаку. Тем более по искусственно придуманному. Либералы – ватники, православные – мусульмане – католики, белые – цветные. Все мы люди. Задача упырей разделить нас и столкнуть лбами. И самим получать гешефты.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>