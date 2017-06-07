Пришло время определяться между либералами и ватниками. Дальше тянуть невозможно.

Помните детскую считалку?

«На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Отвечай поскорей, не задерживай добрых людей».

Так вот, на мой взгляд, пришло время определиться каждому, кто он есть такой и на чьей стороне стоит. Без этого жить дальше просто невозможно. Невозможно в первую очередь нам самим, потому что у реки два берега и нужно знать, к какому ты плывешь, иначе ты так и останешься посередине реки и в любом случае утонешь. А чем раньше ты определишься с тем, на каком берегу ты видишь свою пристань, тем больше сил ты сбережешь, а значит с большей долей вероятности доплывешь до выбранной тобой суши...

Вчера у одного блогера я видела отличный пост, который назывался "Я - либерал (автопортрет вазелином)" . Мне он показался настолько правдивым, что я не удержалась и сделала репост. Но здесь я приведу вам его полностью, потому что он нужен мне, чтобы в качестве ответа не него "вставить и свои пять копеек" в священную борьбу между либералами и ватниками.

Итак, про либералов:

Я - либерал. Правда, не совсем понимаю зачем, но нас много - и все мы вместе!!!

Я - очень умный. Это мне сказали на "Эхе Москвы" - они говорят, кто их слушает все очень умные и обладают критическим умом.

Я - экономный.Экономлю я всегда чужие деньги. Особенно государственные. Вот был против затрат на Олимпиалу. Лучше бы разделили их на много мелких грантов крупных размеров и раздали экономным либералам. А то бедная Латынина в отрепьях ходит и выдает это за наряды от кутюрье...Я тоже в отрепьях хожу тоже от кутюр.. по идейным соображениям.

Я - очень подозрительный. Я всех подозреваю в воровстве. Потому что мне - негде. Не дают пробраться к кормушке, затирают..

Я - сострадательный. Я всегда сострадаю нищим и убогим и всегда об это заявляю прямо и твердо. Правда, я никогда никому не дал и медного пятака - а потому что самому не хватает. Да и зачем подачками растлевать бедный народ? Еще требовать начнет. Пусть государство этим занимается.

Я -правдивый. Этих нищих и убогих, а также тех, кто живет за МКАДом, внутри МКАДа, ездят со мной в метро и маршрутках, живут в подъезде я их всех правдиво именую - быдлом и нищебродами. А кто ж им еще правду скажет?И делаю это искренне. Потому что они - быдло. Должны работать и молчать. А не ездить в метро и маршрутках, тогда я (мы) будем ездить вольготно и свободно. И иметь собственное метро или даже по маршрутке.

Я - чадолюбивый. Их нужно развивать. Поэтому мы пишем добрые веселые книжки о какашках и забавных гениталиях. И обязательно сделаем "Спокойной ночи, малыши" по норвежскому типу, где главные герои - струя мочи и какашка, мы добавим творчески ( мы очень творческие) еще капельку спермы и флакон блевотинки. Кроме этого мы справедливы к детям, все донбасские недомерки - они были плохими детишками, личинками сепаратистов и мешали хорошим детям слушаться Дядю Большую Какашку, поэтому их наказали и они умерли. Доктора Лизу тоже надо наказать. потому что она из либералов перекрасилась в ватник и почему-то стала помогать плохим детям.

Я -очень толерантный. Я нежно люблю геев, лесбиянок, нимфоманок, некрофилов, педофилов и т.д. Они такие милые...

Каждый настоящий либерал всегда мечтает познакомить соседских детей с каким-нибудь бродячим педофилом. Потому что знают, как умеют любить детей эти отверженные всеми педофилы.





Сам я тоже бы стал педерастом, но уже взял заранее справку, что страдаю геморроем. И отрастил плешь. Может быть, педерасты не очень любят плешивых либерастов в очках? Если вдруг оказаться с ними после гей-парада в темной парадной?

Я - очень терпеливый . Я терпимо отношусь к синагогам. Но вот разные мечети и православные храмы совершенно не вписываются в архитектуру городов. А их священнослужители абсолютно не обладают чувством юмора - ну и что -на кресте нарисовали два вялых члена.. Это же так смешно.. Мы все просто обрыдались от хохота..

Я -очень боязливый. Опасаюсь Кремля. Но селиться предпочитаю рядышком - на Арбате, На Тверской, на Цветном.. причем любыми путями.. Но это только для того, чтобы БДИТЬ. и Наблюдать. И прогуливаться по Болотной в безопасности, чтобы если что... Я боюсь байкеров. Потому что они молчат. В словесном споре я бы их , конечно. положил на лопатки - и даже не убоялся бы в виртуале серебряных браслетов и кованых башмаков. Я вообще опасаюсь молчаливых..

Я - вообще-то храбрый. Я умею очень громко визжать. и умею смело кусаться, как Каспаров. Он милиционера укусил за палец и тем вошел в историю либерализма. Я тоже должен укусить кого-нибудь. Наверно, все-таки укушу тетку из "Пежо", которая не дает мне парковаться на ее месте.

Я - всегда обхожусь малым. Мне не нужен Крым. Вообще-то я никогда никому не помог, а здесь мне навесили на шею целый народ. И каждому придется говорить, что он быдло. У меня же язык отсохнет. А язык - это мое все. Я им облизываю сапоги и туфли сильных мира сего ( кстати всем без исключения), я им - работаю в Инете.

Ну в общем, вы поняли, что настоящий либерал - это букет добродетелей. Я их еще не все назвал. Я могу продолжить - но кто же мне за это заплатит? тридцать сребреников я уже давно истратил.. я ж говорю, что умею обходиться малым..

Прочитав это я была настолько поражена е как метко и с юмором, заметьте вполне себе беззлобным, были охарактеризованы современные "герои дня", по крайней мере, себя они именно таковыми и считают...





Но главное, что мне лично, совсем не хочется присоединяться к этим "героям", а наоборот, хочется отойти от них как можно дальше, даже в лагерь тех самых ватников, которых больше всего в своей жизни ненавидят вышеописанные либералы..

Хотя, если послушать "ватника", становтся понятным за что:

Я – ватник. Я воспитан на сугубо русских ценностях – любовь к семье, любовь к русскому государству и его истории.

Я – ватник. Я привык, как селигерская жаба, в оголтелом экстазе скакать при каждом успехе моей страны на международной арене, будь то воссоединение с Крымом или победа Марии Шараповой на Уимблдонском турнире.

Я – ватник. Я доволен тем, что Крым вошел в состав России, и симпатизирую ополчению Донбасса, за которое воюют мои друзья. И да, я действительно считаю, что на Украине к власти пришел профинансированный Госдепом фашизм.

Я – ватник, который в силу своего недалекого, загаженного Кремлем ума, не видит регулярной российской армии на Донбассе.

Я – ватник. Я считаю, что моя страна должна быть сильной и быть готовой защитить себя.

Я – ватник. Я готов терпеть отсутствие пармезана и норвежской стерляди в продуктовом магазине, потому что с детства ем натуральное белорусское и не ем такую рыбу.

Я – ватник, который считает Советский Союз не кровавым коммунистическим режимом, а действительно героическим следом в нашей истории, как, собственно, и Российскую империю. Ведь у того, кто не умеет видеть хорошее в своем прошлом, нет будущего.

Я – ватник. Мне противны опросы про то, надо ли было защищать Ленинград, или следовало отдать его на уничтожение нацистам. И совесть никогда не позволила бы мне даже заикнуться об этом.

Я – ватник. Я считаю, что действующий президент моей страны действительно способствует возрождению ее величия.

Я – ватник. Мне не стыдно гордиться тем, что, несмотря на санкции, моя родина снова становится великой.

Я – ватник. Я не хочу при каждом упоминании сочинской Олимпиады, российского этапа гран-при «Формулы-1» и чемпионата мира по футболу-2018, воротить нос и говорить, сколько денег украли и сколько еще украдут. Я просто знаю, что мне будет приятно смотреть на конечный результат.

Я – ватник. Я не считаю свою страну идеальной, но не хочу менять ее устройство путем кровавого переворота, как на Украине, к чему так активно призывают Навальный и сотоварищи.

Я – ватник. Я жертва кремлевской пропаганды с промытыми мозгами, и я считаю, что каждый народ имеет право на свободное волеизъявление, а не только Косово и Шотландия.

Я – ватник. Я действительно считаю Навального, Немцова и прочих предателями Родины. Ведь тот, кто постоянно ругает все начинания своей страны, явно не патриот, так ведь?

Я – ватник, и не вижу ничего плохого в том, что люди, блин, ходят в церковь. Я настолько ватный, что считаю, что танцевать в храме – неправильно, точно так же, как и молиться в клубе.

Я – ватник, который ввиду своей узколобости действительно считает, что на Россию все ополчились не потому, что мы неправы, а потому, что мы все делаем правильно.

Я – ватник. Я искренне не понимаю, как можно выходить на марш мира с флагами Правого сектора.

Я – ватник. Я не вижу врагов в Европе и США, но считаю, что не стоит равняться на их ценности.

Я – ватник. Я считаю, что легализации однополых отношений нет места в моей идеальной России.

Я – ватник. Я настоящий, полноценный, проплаченный Кремлем ватник, который хочет спокойного счастливого будущего для себя, своей семьи и своих потомков. Я ватник, мои родители ватники, мои бабушки и дедушки ватники, и мои дети тоже будут ватниками.

Я настолько ватный ватник, что считаю, что рано или поздно всем придется сделать выбор. Я свой выбор сделал. Я за сильную Россию. За ту Россию, которой я горжусь прямо сейчас. Пойду, что ли, ватничек надену, и под "Вятский квас" на балалайке гимн сыграю.

Так вот друзья-товарищи, к какому выводу я пришла. Оказывается, я самый ватный ватник!!!

Я свой выбор сделала, а вы свой? Ведь "Идет война добра со злом. Но забываем мы о том. Ответь же честно сам себе, На чьей воюешь стороне?"