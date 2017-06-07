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Медреформа на Украине: белые тапки не заказывали?!

16:05. 7 июня 2017 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:

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Украинцы, я Вас поздравляю… с премьер-министром - редким оптимистом и министром здравоохранения (и.о.!), скачущей на «руханках» с толпой народа в поддержку медицинской реформы на Украине. «Активируй реформу!» радостно повизгивает толпа, взмахивая руками и ногами, заходясь в сумасшедшем веселье. «Да, да!», - поддакивает Гройсман, обнимая Яценюка.

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Просто пир во время чумы! Нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман поет дифирамбы парламенту, заверяя население, что теперь-то реформа здравоохранения будет успешно реализована. Вчера ей был дан старт… в интересах украинцев и для привлечения внимания к медицине. Спасибо Минздраву, президенту, фракции коалиции БПП и НФ, особая благодарность бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

После его причитаний на ум приходит пословица: «Всяк кулик свое болото хвалит». Правительство украинское то еще болото, к слову, коррупционное и антинародное по сути своей. Чего еще ожидать украинцам от реформы? Какими «благами» их одарит с легкой руки Гройсмана и Порошенко Уляна Супрун, обладательница сомнительного диплома об образовании?

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Выбора у них в любом случае нет, так как на заседании Национального совета реформ Петр Порошенко призвал принять реформу здравоохранения в кратчайшие сроки. Интересная инициатива, рождающая массу вопросов. Отмена гарантий оказания бесплатной медпомощи для населения и перевод отрасли в платную сферу, наверняка, придется общественности не по душе.

Ссылаться на Конституцию Украины не стоит, ведь ее по факту уже нет: законной силы фактически не имеет, играет роль ширмы. Задумка же реформаторов сводится к тому, что раз народу уже приходится платить за медицину, значит, пора это дело узаконить. Оставят только минимум – гарантированный пакет (точнее, пакетик) медицинских услуг и оказание экстренной медицинской помощи в качестве бонуса. За остальное – платите!

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Аргументы Супрун впечатляют: в больницах за все приходится платить уже сейчас, так что пора перестать врать народу, что медицина бесплатная. Ее больше нет на Украине, пора это признать и не питать иллюзий. Ну, так и хочется добавить, что в проклинаемом националистами Советском Союзе такой проблемы не было. Думали о людях, а не о евроинтеграции.

Теперь парламентарии и чиновники желают изнасиловать конституционные права украинских граждан за счет лазейки в законах: задействовать якобы внебюджетные механизмы по привлечению дополнительных средств в отрасль. Такими красивыми словами чиновники прикрывают введение официальных прямых платежей для населений за оказываемые им медуслуги.

В перечне окажутся не только оздоровительный массаж, косметологические процедуры, аборты, лечение бесплодия, но и диагностические, лабораторные и консультативные услуги. Коррупция зацветет махровым цветом: дать деньги на руки врачу окажется дешевле, чем оплатить прием в кассе. Но есть и другая проблема: какая медпомощь будет оказываться бесплатно и кем?

Если не ходить вокруг да около, суть реформы в легализации частных платежей и превращение их в обязательные, как метко отметил общественник Олег Мусий. Кстати, после реформы отличный похоронный бизнес можно будет устроить на одной улице с украинскими больницами.

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Про демографию вопрос отдельный: дети Украине не нужны. Роды после 2019 года станут платными, кроме экстренных случаев. Пока это всего лишь наметки на будущее, но уже ясно становится, в каком направлении движется Кабмин и Рада.

Больницы и фельдшерские пункты на Украине продолжают закрываться, зарплаты медикам не растут, зато ведется строительство порядка 30 крупных медицинских центров. Вероятно, транснациональные фармкомпании руку приложили. Рекламная кампания в пользу реформы тоже приводит в изумление: за чей счет шикуют да народ агитируют?

И, честно говоря, такое отношение к народу стало проблемой. Вакцинация различных заболеваний на Украине полностью провалилась, значит, эпидемии не за горами. России в будущем, вероятно, придется либо полностью границы перекрыть, чтобы не допустить распространения эпидемий на свою территорию, либо установить санитарные кордоны. Беженцы, знаете ли, имеют свойство болеть и переносить инфекции.

Помимо этого, на Донбассе развивается медицинский туризм. Украинцы приезжали не только учиться, но еще и лечиться в народные республики. Стоит ли напоминать, что ЛДНР именно Россия всегда помогала, посылая гуманитарные конвои с безвозмездной помощью (еда, медикаменты, запчасти)? А что сделала Украина для своих граждан: одних бомбит, других уже при жизни хоронит…

 

Метки: бесплатная медицина, Больница, Конец проекта Украина, лднр, медицина
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2 коммент.»

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    Васыль 7 июня 2017 в 16:26 Ссылка Пометить
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    Зачем людей расстраиваете ?
    Итак все понимают что Украине, а вернее украинцем пи…!

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    Люся 7 июня 2017 в 16:55 Ссылка Пометить
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    А почему ничего автором не сказано о том,что Украина сегодня является главным поставщиком в Европу человеческих органов?Этот бизнес зачала Юлия Тимошенко ещё при Януковиче,шли судебные разбирательства,поэтому нельзя сказать,что население было и есть в неведении.Не желает ведать,желает иллюзии,вот им её и создают.Идёт активная зачистка территории от населения,которое не желает ничего осознавать и драться насмерть за жизнь,если не свою,то своих детей и внуков.Все эти разговоры упырей из правительства для кастрюлеголовых,что лишены мозга,которым хорошо живётся пока их не трогают и всё равно,что третий год военные убивают граждан их же страны.Вот такое население.

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