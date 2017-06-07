Белковский обратился в стрекозу, а политолог Шульман в рыбу

Cтанислав Александрович Белковский познакомился с женщиной и решил на ней жениться. Женщина подумала и сломала ему руку. Станислав Александрович Белковский подумал и сломал ей руку. Женщина немного подумала и сломала ему другую руку. И он подумал и сломал ей другую руку. Она немного подумала и сломала ему ногу. И он сломал ей ногу. Она подумала и сломала ему вторую ногу, и он сломал ей вторую ногу. Потом она немного подумала и сломала ему ребро, и Станислав Александрович Белковский немного подумал и сломал ей ребро. Она подумала и пробила ему череп. И он пробил ей череп. Она немного подумала, что бы ему сломать, но ломать больше было нечего. И он немного подумал, но ломать было больше нечего.

В это время появился поэт Дмитрий Быков. Он сказал: «Съёмка окончена. Всем спасибо! Приступаем к рекламе. Поступил в продажу медицинский гипс, предназначенный для сращивания костей. Гипс был успешно опробован при сращивании костей мамонта, найденного в якутской тундре. Порошок гипса можно приобрести во всех аптеках города, а также в офисах компании «Бык Дмитриев». Берегите себя».

Дмитрий Быков обратился к Станиславу Александровичу Белковскому и к женщине, которую играла политолог Шульман, и направил их на соседнюю съёмочную площадку, где снимался другой рекламный ролик. Рекламировался мыльный порошок, который сближает мужчину и женщину, оказавшихся в одной ванне. Станислав Александрович Белковский и политолог Шульман пошли на соседнюю съёмочную площадку, разделись и сели в ванну. А в этой ванне до них солилась селёдка. Когда они сели в ванну, сверху их посыпали порошком. Но порошок перепутали и вместо мыльного порошка посыпали их порошком канифоли. Канифоль при соприкосновении с рассолом, в котором солилась селёдка, вспучилась. Голый Станислав Александрович Белковский и политолог Шульман залипли в канифоли и выглядели так, как выглядят комарики и мушки, попавшие много тысячелетий назад в канифоль.

Поэт Дмитрий Быков, владелец фирмы «Бык Дмитриев», испугался ответственности за это и отдал кусок канифоли с залипшими Станиславом Александровичем Белковским и политологом Шульман в Музей Дарвина, где изучалось происхождение человека. Учёные всего мира съехались в Музей Дарвина изучать и рассматривать кусок канифоли, в котором сохранились первобытные люди. На ягодице политолога Шульман они обнаружили несколько рыбьих чешуек, оставшихся от селёдки, которую мариновали и солили в ванне. На спине Станислава Александровича Белковского тоже обнаружили несколько чешуек, оставшихся от посола селёдки. Мнения учёных разделились. Те, кто изучал политолога Шульман, утверждали, что человек произошёл от рыбы. А те, что изучали Станислава Александровича Белковского, стали утверждать, что человек произошёл от стрекозы. Разгорелись дебаты. Те, кто считал, будто человек произошёл от обезьяны, были оттеснены на задний план. В Музей Дарвина приходили верующие. Одни из них начинали верить в то, что человек произошёл от рыбы, а другие верили в то, что человек произошёл от стрекозы. Это было прельщение. Чтобы эту проблему решить богословски, в Музей Дарвина явились дьякон Андрей Кураев и иерей Всеволод Чаплин. Андрей Кураев принял версию, что человек произошёл от рыбы, потому что дома у него был аквариум с гуппи. А иерей Всеволод Чаплин утверждал, что человек произошёл от стрекозы, потому что был знаком со Станиславом Александровичем Белковским и ещё прежде знал, что Белковский произошёл от стрекозы. Между двумя богословами разгорелся спор, и это грозило церковным расколом.

Дирекция Дарвиновского музея решила избавиться от опасного экспоната. Она бросила кусок канифоли с залипшими там Станиславом Александровичем Белковским и политологом Шульман в костёр. Канифоль растаяла, и из неё выскочили голые Станислав Александрович Белковский и политолог Шульман. Казалось бы, этим самым тема была закрыта. Однако политолог Шульман была хозяйственной. Она собрала расплавленную канифоль, высушила её и истолкла в порошок. А порошок отдала в ансамбль «Виртуозы Москвы», которые играли на скрипках и виолончелях. Она знала, что музыканты натирают смычки канифолью, чтобы звук был чище. Когда «Виртуозы Москвы» начинали водить натёртыми канифолью смычками, из скрипок и виолончелей выскакивали голые Станислав Александрович Белковский и политолог Шульман и начинали танцевать. Их танцы напоминали африканские, поэтому ансамбль «Виртуозы Москвы» отправился на гастроли в Африку, в Уганду. Когда они начинали играть на своих инструментах перед собравшимися в круг жителями Уганды, из виолончелей и скрипок выскакивали голые Станислав Александрович Белковский и политолог Шульман и начинали танцевать африканские танцы. Жителям Уганды это нравилось, и они кричали «Любо», потому что они были казакии увидели в Станиславе Александровиче Белковском и политологе Шульман своих земляков. Они решили их внести в реестр и научить рубить лозу. Это испугало Станислава АлександровичаБелковского и политолога Шульман, потому что они не умели рубить с плеча и решили бежать.

Станислав Александрович Белковский обратился в стрекозу, а политолог Шульман в рыбу. Рыба села на спину стрекозы, и они полетели из Африки. Жители Уганды были оборотнями, и они тоже превратились в стрекоз и погнались за беглецами. И вот над Африкой летела большая стрекоза, на спине у неё сидела рыба, а за ней гналась стая стрекоз. Стрекоза Станислав Александрович Белковский и рыба политолог Шульман долетели до родины и опустились в большой русский лес под названием дубрава. И стрекозы, которые были жителями Уганды, опустились следом за ними в лес. Станислав Александрович Белковский и политолог Шульман снова превратились в людей и выбежали из дубравы. А навстречу стрекозам, которыми были жители Уганды, вышел муравей. Муравей был поэт Дмитрий Быков. Он сочинил басню «Стрекоза и муравей», и когда он прочёл басню «Стрекоза и муравей» прилетевшим из Уганды стрекозам, те снялись с места и улетели на родину готовиться к зиме.

Поэт Дмитрий Быков вышел из дубравы, и на опушке встретились все трое: Станислав Александрович Белковский, политолог Шульман и поэт Дмитрий Быков. Они обнялись и стали дружить.

Дмитрий Быков вернулся в свою преуспевающую фирму «Бык Дмитриев». Стас Белковский устроился работать на радиостанцию «Эхос Мундис» и вёл передачу «Стас уполномочен заявить». Политолог Шульман стала поставлять канифоль в ансамбль «Виртуозы Москвы».

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