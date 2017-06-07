400.000 бойцов защитят немцев от «русских агентов»

В Германии знают: В. В. Путин намеревается сделать ставку на асимметричную войну и неких «повстанцев», которые начнут действия в Берлине. Для защиты немцам следует сформировать «милицию» в составе четырёхсот тысяч бойцов.

Немецкий профессор политологии Мартин Зебальдт (Martin Sebaldt) полагает, что нужно собрать добровольцев в количестве 400.000 человек — как мужчин, так и женщин, которые имеют «моральное желание» и готовы «служить интересам Родины». Из этих людей составят «милицию выходного дня», которая обеспечит защиту страны от «русских агентов».

Об этом рассказывает Ханс Дитер Вихтер в крупном издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» .

Готов ли к обороне Бундесвер? А готов ли к нападению Владимир Путин? Не совсем, указывается в материале. Однако этот «обученный разведчик» [Путин] в будущем способен методами асимметричной войны, а также при помощи повстанцев, кибервойны и пятой колонны кое-что сделать. В конце концов, он «завоевал Крым таким образом», напоминает немецкий журналист. И в настоящее время на очереди стоит восток Украины. Быть может, он затеял «укрепить историческое величие России» при помощи присоединения бывших российских территорий? Может, он поставит под угрозу будущее стран Балтии, Восточной Польши, Румынии, части Балкан? Скорее всего, нет, считает обозреватель, но это до тех пор, пока НАТО имеет «высокий сдерживающий фактор», то бишь танковые соединения, механизированные пехотные силы, мощные воздушные силы и адекватную стратегию.

Говоря о последней, профессор политологии, полковник запаса Мартин Зебальдт изложил некоторые новаторские идеи.

Немецкая армия нынче имеет всего два подразделения, которые способны проводить основные виды обычных операций при взаимодействии пехоты с артиллерией и танковыми частями. Дополнительных активных сил «после приостановления обязательной военной службы» в Германии попросту нет.

Поэтому учёный, отмечает журналист, выдвинул «странное предложение»: он хочет, чтобы 400.000 женщин и мужчин добровольно «послужили интересам Родины». Этих людей профессор видит в роли «легко вооружённых ополченцев», которые сумели бы обеспечить защиту от «русских шпионов». Кроме того, часть этих милиционеров могла бы представлять резервный персонал — отряды «узкоспециализированных солдат регулярной армии в период кризиса».

Это предложение Вихтер высмеивает, называя его «благими намерениями». Кто в 2017 году решит посвятить свои выходные дни тренировкам на полигонах? Несомненно, Иоганн Готлиб Фихте, будь он жив, стал бы одним из первых добровольцев: на портрете 1813 года он предстаёт как Landsturmmann. Но нынче 2017 год. Попробуем представить, как нынешняя философская профессура шагает в марше по воскресеньям! Да-да, смеётся журналист, вместо полей для гольфа все профессора дружно устремятся на полигоны.

Идея кадрового резерва, безусловно, похвальна, но всех этих добровольцев следует держать подальше от сложных систем вооружений, иначе «что-то может пойти не так».

Не существует также доктрины ведения асимметричной войны, несмотря на то, что стратег из Бундесвера, генерал-лейтенант Эрхард Бюлер признал ряд выявленных профессором проблем.

Кроме того, Бундесвер вовсе «не исчез из сознания общества» как реальная сила. Он пользуется доверием 64% населения (при этом правительству доверяет 38 процентов немцев).

Напрашивается вывод: профессору Мартину Зебальдту, которому мерещатся толпы «русских агентов» на берлинских улицах, лучше рассуждать об этих агентах на лекциях по политологии, а не в эфире. Четыреста тысяч человек с оружием, ищущих днём и ночью «шпионов», могут привести Германию прямой дорогой в средневековье.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

https://topwar.ru/117415-v-germanii-hotyat-sformirovat-miliciyu-400000-boycov-zaschityat-grazhdan-ot-russkih-agentov.html