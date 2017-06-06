Лишенные девственности школьницы в Саратове попали под приказ министра

Врачей обязали сообщать в полицию о подозрительных результатах осмотров.

, а также беременности и абортов, выявленных при осмотре девочек до 16 лет.

«Первая любовь светла и грустна — что там ждет впереди?..» О, авторы этой старой песни и не представляли, насколько может быть грустна первая любовь!

Потому что влюбленных отныне впереди ждут не только обычные для всех переживания, сомнения, разочарования, но также вызов в полицейский участок и допрос по поводу этой самой любви.

По крайней мере, для саратовских девушек теперь это именно так.

В приказе так и говорится, извините за физиологическую подробность: «...сообщать о выявлении нарушений целостности девственной плевы...»

Нет, конечно, глава саратовского минздрава руководствовался благими целями — помочь полиции обнаруживать случаи педофилии: может, у школьницы случилась вовсе не первая любовь, а половой контакт со взрослым дяденькой? Возможно, главу минздрава смутила другая популярная песенка — про то, что на улицах Саратова при множестве молодых парней девушки предпочитают женатых папиков.

А если нет, это все-таки любовь с ровесником — так ничего страшного, придешь в полицию и докажешь! Такая вот презумпция виновности. Ведь вообще-то закон запрещает врачам разглашать сведения о пациентах — за исключением тех случаев, когда предполагаются криминальные действия в отношении жертвы. Получается, что всякая молодая любовь в Саратове теперь изначально предполагается криминальной. Обратное надо доказывать...

Но в результате мы получим очень печальный результат. Представьте себе юную влюбленную: ее душевный трепет, ее бессонные ночи, ее восторг, ее ужас, ее желание сохранить свою тайну от чужих глаз и ушей.