Лишенные девственности школьницы в Саратове попали под приказ министра
Врачей обязали сообщать в полицию о подозрительных результатах осмотров.
«Первая любовь светла и грустна — что там ждет впереди?..» О, авторы этой старой песни и не представляли, насколько может быть грустна первая любовь!
Потому что влюбленных отныне впереди ждут не только обычные для всех переживания, сомнения, разочарования, но также вызов в полицейский участок и допрос по поводу этой самой любви.
По крайней мере, для саратовских девушек теперь это именно так.
В приказе так и говорится, извините за физиологическую подробность: «...сообщать о выявлении нарушений целостности девственной плевы...»
Нет, конечно, глава саратовского минздрава руководствовался благими целями — помочь полиции обнаруживать случаи педофилии: может, у школьницы случилась вовсе не первая любовь, а половой контакт со взрослым дяденькой? Возможно, главу минздрава смутила другая популярная песенка — про то, что на улицах Саратова при множестве молодых парней девушки предпочитают женатых папиков.
А если нет, это все-таки любовь с ровесником — так ничего страшного, придешь в полицию и докажешь! Такая вот презумпция виновности. Ведь вообще-то закон запрещает врачам разглашать сведения о пациентах — за исключением тех случаев, когда предполагаются криминальные действия в отношении жертвы. Получается, что всякая молодая любовь в Саратове теперь изначально предполагается криминальной. Обратное надо доказывать...
Но в результате мы получим очень печальный результат. Представьте себе юную влюбленную: ее душевный трепет, ее бессонные ночи, ее восторг, ее ужас, ее желание сохранить свою тайну от чужих глаз и ушей.
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И вот у этой девочки случается проблема со здоровьем: это может быть и беременность, и заболевание, передающееся половым путем, и просто любая другая проблема по женской части.
Риторический вопрос — пойдет эта девочка к врачу? Который обнаружит у нее «нарушение целостности девственной плевы» и доложит об этом правоохранителям? И ее нежная тайна станет предметом докладов и обсуждений совершенно посторонних людей в погонах, а возможно, также и совсем не посторонних родителей, учителей, одноклассников...
Понятно, что девочка к врачу не пойдет, понятно, как это скажется на ее здоровье и, возможно, будущей судьбе.
Почему это непонятно главе саратовского минздрава, можно только догадываться. Может, в его возрасте трудно поверить, что любовь у нынешних подростков случается гораздо раньше, чем в былые годы.
А может, чиновник просто решил проявить служебное рвение. Ведь в ноябре прошлого года Следственный комитет предложил Министерству здравоохранения РФ информировать правоохранительные органы о выявленных ими случаях лишения девственности несовершеннолетними.
Министерство здравоохранения, к счастью, в этом вопросе под козырек не взяло, по крайней мере пока. За исключением отдельно взятой Саратовской области. Активный министр показал пример. А там, глядишь, и другие подтянутся.
P.S. После скандала, который разразился вокруг министерского приказа, минздрав Саратовской области опубликовал на своем сайте официальный комментарий. В нем говорится, что нарушение врачебной тайны допустимо для «информирования органов внутренних дел», если речь идет о «причинении вреда здоровью в результате противоправных действий». Назван и инициатор приказа — это Следственное управление по Саратовской области.