Импотенция глобализма

В итальянском городе Таормине завершился «Саммит большой семерки», который даже самые большие его фанаты окрестили самым бесполезным за все последние годы. Итогами саммита ожидаемо стали заявления, что Россия плохая и нужно увеличить санкции, с террористами надо бороться, с мигрантами чего-то решать, Африку чем-то кормить, а Украину как-то поддержать. Главным же решением саммита «Бесполезной семерки» стало отсутствие какого-либо решения.

Как следует из итогового документа саммита , собравшиеся два дня говорили ровно то, что и последние три года и ровно с таким же нулевым КПД, «обозначив» позиции и отказавшись сделать хоть что-то реальное. Бедные «большие страны» даже не смогли договориться об экологии, чем снова подогрели СМИ, дав еще один повод обругать Трампа. О переходе данного формата из рабочего в театральный лучше всего сказали немцы: «Дипломаты знают, насколько важны подобные форматы – ритуальные и регулярные собрания в атмосфере блеска и в красивых декорациях. Эти встречи – часть политического шоу-бизнеса, но они же принуждают государственных лидеров к дисциплине. Члены группы должны вновь и вновь подтверждать общность интересов или, в конце концов, решиться выйти из нее». О делах там говорили вскользь, больше про поведение Трампа, который то того случайно обидел, то туда Меланью не пустил.

Основной официальной новостью, как уже все привыкли, стала готовность ввести новые санкции. То есть даже не введение, а общая готовность, впрочем, в том, что введут, как раз сомневаться не приходится. Основной причиной стало «вольное чтение» тех самых Минских соглашений», переписанных еще приОбаме, которые обязательны для выполнения исключительно Россией, равно как Россия несет ответственность и за обстрелы со стороны Украины. «Лидеры G7, в частности, отметили “ответственность России за конфликт” и роль, которую она должна сыграть для “восстановления мира и стабильности”. Как указано в коммюнике, “большая семерка” неизменно придерживается своей позиции поддержки “независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета”, а также в осуждении “незаконной аннексии Крыма” и непризнании его статуса в составе РФ. При этом продолжительность режима санкций против России четко связана с реализацией Москвой своих обязательств в рамках минских соглашений», — сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Про обязанности Украины снова не слова, так как их просто нет, обязана только Россия.

Несмотря на кажущийся маразм документа, который имеет отношение к реальному Минскому соглашению, примерно такое же, как российские правила дорожного движения к полетам испанской авиации, надо признать, что здесь как раз Запад более чем последователен. Ровно также там относятся к любым документам в отношении Сербии, где подписывается одно, а на деле требуется ровно обратно, также вышло и в Ливии, и с Асадом, в общем, надо признать, что любые документы после полного утверждения однополярного мира, Запад читает в вольном «протестантском» стиле, где учитываются только их интересы. Логика здесь проста — если мы управляем миром, то вольны делать, что хотим. Для нас здесь важно другое — никакого изменения курса там ждать не имеет смысла.

Что же до Трампа, то он все-таки внес РФ в список главных угроз, наравне с террористами. Больше всего тут порадовал новый президент Франции, бывший банкир на побегушках у покойногоРокфеллера, Макрон, который в понедельник будет иметь шанс встретиться с Владимиром Путиным — и накануне заявил что намерен обсуждать с Российским Президентом ситуацию на Украине, подчеркнув что будет «вести с Москвой требовательный диалог». На основании чего свежеизбранный Макрон решил, что он способен чего-то там требовать от России, вопрос открытый—впрочем у них там, в европейском гей-клубе много таких заочных храбрецов. Более опытный политик, та же Меркель уже давно себе такого не позволяла—просто потому чтобы потом не позориться.

При этом Запад очень не прочь, чтобы русские выполняли за них черновую работу на Ближнем Востоке:«В документе отмечается, что страны G7, несмотря на существующие разногласия с Москвой, готовы взаимодействовать с Россией в “урегулировании региональных кризисов и общих проблем”, но лишь тогда, когда такое взаимодействие отвечает интересам участников “большой семерки”. В частности, речь может идти о прекращении войны в Сирии. Отметив, что у этого “трагического кризиса” может быть только политическое решение, лидеры G7 указали, что страны, имеющие влияние на режим президента Башара Асада – Россия и Иран – должны использовать эти механизмы. Необходимо “обеспечить реальное прекращения огня, остановить применение химического оружия”, а также предоставить безопасный, незамедлительный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся. В документе также выражена надежда, что договоренности, достигнутые в Астане, могут способствовать деэскалации насилия в Сирии», — сообщает немецкое издание. То есть, в переводе, Россия плохая, но было не плохо, если бы она метнулась и подсуетилась в интересах США и ЕС, разрешила поставки оружия «умеренным», наказала Асада за «применение химического оружия» и уговорила Иран лечь под американскую коалицию. А за это они готовы официально заявить о важности Астаны.

Из остального стоит отметить, что помимо России, заседание «Бесполезной семерки» вызвало возмущение еще и в Турции с Китаем. Китай разозлился по поводу претензий США и Японии в Южно-китайском и Восточно-китайском морях. Пекин заявил, что позиция по данному вопросу не изменилась и страна намерена и впредь решать споры в установленном порядке и обеспечивать стабильность и безопасность в регионе с помощью прямых переговоров с заинтересованными сторонами. Китайское внешнеполитическое ведомство призвало “Бесполезную семерку” выполнить хоть одно обещание и не вставать на сторону того или иного участника спора, прекратить выступать с безответственными заявлениями и с уважением относиться к шагам, которые предпринимаются вовлеченными странами.

Что касательно Турции, то тут влезло правительство Германии которое потребовало от Анкары двухнедельный срок для урегулирования конфликта вокруг допуска депутатов бундестага на базу НАТО “Инджирлик” в Турции. Об этом сообщает онлайн-издание Spiegel Online. Особенно в этом требовании прекрасно то, что Германия угрожает Турции в случае невыполнения этих условий, горько обидеться и уйти. Так, издание сообщило, что будет дано распоряжение о выводе с этой базы немецких самолетов-заправщиков и истребителей Tornado, то есть ровно то, что требовал от них Эрдоган. И тогда можно будет сказать — это не он меня бросил, а я сама от него ушла. Реакция турецкого МИД неизвестна, да и вряд ли последует после такого «грозного» заявления.

Самой больной темой для всех либеральный СМИ стал отказ Трампа подписывать столь продавливаемое Обамой коммюнике по климатическим вопросам. Лидеры шести стран, входящих в Группу семи, признали отсутствие консенсуса с США по климатическим проблемам. «США находятся в процессе пересмотра своей политики в области изменения климата и в отношении Парижского соглашения по климату и, следовательно, не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам», – подчеркивается в коммюнике. Европейцев понять можно, им навязали то, что сами американцы выполнять и не собирались, равно как и китайцы. Они будут наращивать собственное производство и захватывать рынки, из которых уйдут немцы и французы, вынужденные тратить дополнительные фонды на «экологию».

Тут дело такое — либо все, либо никто, а учитывая, что Трамп открыто заявлял о Парижском соглашении, как заговоре против американского ВПК, то надежды, что он чего-то подпишет было мало, несмотря на все старания «учительницы Меркель». «Для Ангелы Меркель и ее коллег мероприятие в Таормине стало настоящим испытанием терпения. Как участнице саммита G7 с наибольшим стажем именно канцлеру Германии выпала задача, обуздать быка Трампа, когда он ломился в посудную лавку международной политики. Она делала это с бесконечным терпением учительницы начальной школы, склонившейся над упрямым ребенком, которому не дается учеба. Так, президент США, к примеру, не хочет осознать, что климатические изменения представляют серьезную опасность и Парижское соглашение просто необходимо. Шесть других стран “семерки” подробно разъясняли это Трампу», — пишет Deutsche Welle.

Подводя итог, можно смело говорить — с уходом из «восьмерки» России и усилением Китая, данный формат исчерпал себя. Он превратился из института, который во многом решал, как дальше будет жить планета, в сборище шестерых глобалистов и одного ковбоя, которые не способны не то, что решить хоть что-то, но и выслушать кого-то, кроме самих себя. Единственная польза от подобных встреч, так это откровенная демонстрация полноценного политического кризиса Запада, который сознательно загоняет себя в изоляцию. Погрязнув в восхвалении собственной значимости, вся политическая повестка направлена на интересы «цивилизованного общества», отрезая возможности диалога не только с Россией, которой они присвоили статус «Империи зла», но и с Китаем, Турцией, Ираном.

Им бы понять, что мир изменился, но живя в собственном виртуальном мире 90-х, они еще верят в свои слова и думают, что если Президент Великой Демократической Франции потребует от «вождя диких русских», то тот моментально падет ниц и уползет на коленях. И это страшный диагноз, так как иметь дело с людьми у которых потеряно чувство реальности, сложно и опасно.

http://communitarian.ru/news/politika/impotenciya-globalizma_30052017?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com