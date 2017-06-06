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Что СССР подарил «западным партнерам»

08:31. 6 июня 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:
Что СССР подарил «западным партнерам» | Русская весна

Во что превратилась бы карта Европы, не подари СССР тысячи километров территорий тем самым странам, что сейчас называют нас оккупантами?

Вроцлав — один из самых туристических городов Польши. Всюду толпы народу с фото­аппаратами, в дорогих ресторанах яблоку упасть негде, таксисты заламывают безбожные цены. У входа на Рыночную площадь колышется транспарант «Вроцлав — настоящее польское очарование!».


Вроцлав

Всё бы ничего, однако ещё в мае 1945 г. Вроцлав звался Бреслау и до этого 600 лет (!) подряд Польше не принадлежал. День Победы, именуемый сейчас в Варшаве не иначе как «начало коммунистической тирании», добавил в состав Польши немецкую Силезию, Померанию, а также 80% Восточной Пруссии. Об этом теперь никто не заикается: то есть тирания тиранией, а землицу мы себе приберём.

В 1945 г. Польша получила города Бреслау, Гданьск, Зелёна-Гура, Легница, Щецин. СССР отдал также территорию Белостока, при посредничестве Сталина поляки обрели спорный с Чехословакией город Клодзско. Тем не менее у них считают: раздел Польши по пакту Молотова — Риббентропа, когда СССР забрал Западную Белоруссию и Западную Украину, несправедливым, а вот передачу Сталиным полякам Силезии и Померании как раз справедливой, оспаривать это нельзя.

Сейчас модно говорить, что русские поляков не освободили, а захватили.

Однако интересная получается оккупация, если Польша бесплатно получила четверть Германии: причём за эту землю пролили кровь сотни тысяч советских солдат. Даже ГДР упиралась, не желая отдавать полякам Щецин — вопрос с городом был окончательно решён только в 1956 г. под нажимом СССР.


Вильнюс

Кроме поляков «оккупацией» сильно возмущается и Прибалтика. Что ж, стоит вспомнить: нынешнюю столицу — Вильнюс — Литве тоже «подарил» СССР; между прочим, литовское население Вильнюса тогда составляло… еле-еле 1%, а польское — большинство. СССР вернул в состав республики город Клайпеду — прусский Мемель, принадлежавший литовцам в 1923—1939 гг. и аннексированный Третьим рейхом. Руководство Литвы ещё в 1991 г. осудило пакт Молотова — Риббентропа, однако как Вильнюс Польше, так и Клайпеду ФРГ никто не вернул.

Украина, устами премьер-министра Яценюка объявившая себя «жертвой советской агрессии наравне с Германией», вряд ли отдаст полякам свою западную часть со Львовом, Ивано-Франковском и Тернополем (эти города были включены «агрессорами» в состав УССР в 1939 г.), Румынии — Черновицкую область (отошла к УССР 2 августа 1940 г.), а Венгрии или Словакии — Закарпатье, полученное 29 июня 1945 г. Румынские политики не прекращают дискуссий насчёт справедливости «аннексии» Молдавии Советским Союзом в 1940 г.

Разумеется, давным-давно забыто: после войны именно благодаря СССР румыны получили назад провинцию Трансильванию, которую Гитлер забрал в пользу Венгрии.

Болгария же при посредничестве Сталина оставила себе Южную Добруджу (ранее владение той самой Румынии), что подтвердилось договором от 1947 г. Зато сейчас об этом в румынских и болгарских газетах не говорится ни единого слова.

Чехия после 1991 г. убрала памятники советским солдатам, а также объявила, что День Победы знаменует замену одной диктатуры другой. Однако как раз по настоянию СССР Чехо­словакии вернули Судетскую область с городами Карловы Вары и Либерец, где 92% населения составляли немцы. Напомним, западные державы на Мюнхенской конференции в 1938 г. поддержали аннексию Германией Судет — протестовал только Советский Союз.


Карловы Вары

Тогда же поляки отторг­ли от Чехословакии Тешин­скую область и после войны не хотели её отдавать, настаивая на референдуме. После давления СССР на Польшу и поддерж­ки чехословацкой позиции был подписан договор — Тешин возвратили чехам, закрепив договором от 1958 г. Спасибо за помощь Советскому Союзу никто не говорит.

В общем, всем мы раздарили земель, никого не забыли — и нам же за это сейчас плюют в лицо. Кроме того, мало кому известно о погроме, который новые власти учинили на «возвращённых территориях», — из Померании и Судет было изгнано 14 миллионов немцев. Если жители Кёнигсберга (ставшего советским Калининградом) переселялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то в Польше и Чехословакии — 2–3 месяца, а многим немцам и вовсе дали всего 24 часа на сборы, разрешив взять лишь чемодан вещей, и сотни километров заставили идти пешком. «Знаете, не стоит об этом упоминать, — робко замечают в мэрии Щецина. — Такие вещи портят наши хорошие отношения с Германией». Ну да, это нам любой мелочью тычут в лицо, а немцев-то грех обижать.

Лично меня в данном вопросе интересует справедливость.

Дошло уже до шизофрении: когда человек в Восточной Европе говорит, что победа СССР над нацизмом — освобождение, его считают либо дураком, либо предателем.

Ребята, давайте начистоту. Если последствия 9 мая 1945 г. — это так плохо, незаконно и ужасно, то и все другие действия СССР в тот период ничем не лучше. Разве могут быть хорошими решения тех, кто принёс тиранию на вашу землю?

Посему Польше надлежит отдать Силезию, Померанию и Пруссию назад немцам, Украине вернуть свою западную часть полякам, Черновцы — румынам, Закарпатье — венграм, Литве отказаться от Вильнюса и Клайпеды, Румынии — от Трансильвании, Чехии — от Судет и Тешина, Болгарии — от Добруджи. И тогда всё будет абсолютно честно. Но куда там. Нас кроют на чём свет стоит, обвиняют во всех смертных грехах, однако в сталинские «подарки» вцепились мёртвой хваткой.

Иногда так и хочется представить: любопытно, что бы произошло, отбрось СССР Гитлера ровно до своих границ и не загляни в Европу дальше? Что сейчас осталось бы от территорий тех стран, которые перед 70-летием Победы называют своё освобождение советскими войсками «оккупацией»? Ответ, впрочем, до крайности прост — рожки да ножки.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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