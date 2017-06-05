Сводки от ополчения Новороссии 05 июня 2017

ВСУ не пустили наблюдателей ОБСЕ на территорию «отжатого» санатория

Патруль ОБСЕ не пропустили на территорию санатория, где разместились морпехи ВСУ.

Об этом сообщили представители мониторинговой миссии в своем отчете, пишет Новороссия.

«Когда наблюдатели пытались посетить здание санатория в Мариуполе для уточнения сообщений о том, что его якобы заняли военнослужащие, бойцы Вооруженных сил Украины остановили патруль СММ у заграждения на ул. Кленовая Балка и отказали наблюдателям в доступе к этому зданию», — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее украинские морские пехотинцы поселились на территории санатория «Здоровье» в Мариуполе.

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В Донецке 9-летний ребенок остался сиротой из-за обстрела украинской армии

Его мать, Татьяна, погибла

В Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 9-летний мальчик остался сиротой.

Сын с матерью вчера вечером возвращались домой, однако боевики «АТО» открыли огонь по Петровскому району города, сообщил военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник.

«Это Владик Зайченко, ему 9 лет, вчера вечером в районе Трудовских он с мамой возвращался из гостей. Украинская мина упала очень близко, мама погибла на глазах у мальчика, его самого с тяжелейшими ранениями (осколочные ранения кисти, ноги, четыре проникающих ранения кишечника и серьезнейшее ранение печени) доставили в больницу, после операции он находится в реанимации», — написал он в сети.

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Веселое: жизнь на линии фронта

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Муж и жена, живущие на крайней линии фронтового посёлка Веселое, несмотря на жесткие условия существования, стараются поддерживать свое имение в аккуратности и чистоте.

«Мы стараемся, чтобы у нас все было красиво. Сейчас надеемся только на Бога и на себя. Всю войну мы просидели здесь», — сказала жительница поселка.

Также, житель фронтового поселка рассказал о разрушенном укропами детском садике, в котором работала его мать и он.

«На этой территории было 15 прилетов. Если кто не верит, я могу пересчитать. Это вот садик. В нем работала моя мама 40 лет. И я с ней работал лет с 10», — заявил мужчина.

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ВСУ обстрелом обесточили село под Ясиноватой в ДНР

Линия электропередачи в районе Ясиноватой получила повреждения в результате обстрела сегодня утром, около 300 жителей села Васильевка остались без электричества.

Об этом пишет ДАН со ссылкой администрацию Ясиноватой.

«Сегодня утром в 8:50 в результате обстрелов с украинских позиций была повреждена линия электропередачи. Жители села Васильевка, а это около 300 человек остались без света», – говорится в сообщении.

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ВСУ 44 раза нарушили перемирие в ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины сорок четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населённых пунктов Республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

Петровский район пос. Трудовские по ул. Амударьинская 28 — поврежден дом (кровля и остекление), гараж (кровля).

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ВАЖНО: В Донецке обстрелом ВСУ убита женщина и ранен ребенок

ВСУ накануне поздно вечером обстреляли из минометов поселок Трудовские Петровского района Донецка. В результате погибла женщина, ее ребенок получил ранения. «Вчера в 21:20 с украинских позиций обстреляли улицу Амударьинскую в районе поселка Трудовские. По улице в это время шли мама и сын. Мина разорвалась прямо возле них. Мать — женщину 37 лет убило на месте. Ее сын был ранен. Его доставили в Республиканский травматологический центр», — сообщили корр. ДАН в администрации Петровского района столицы. В администрации добавили, что характер ранения ребенка уточняется. Читайте также: Донбасс: Заградотряд Нацгвардии расстрелял ВСУшников, 92 бригада решила отомстить — подробности

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Киевские каратели шесть раз нарушили перемирие в ЛНР

Украинские военные за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, села Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС.

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«Поздравления» с Троицей от ВСУ не прекращались весь день

Сегодня, 4 июня, когда православные христиане отмечают Троицу, боевики обстреляли ДНР.

Под огнем пулеметов и бронетехники оказался Докучаевск. Стрельба была слышна в городе с 18.30. На окраинах города, в районе Микраши, между домами свистели пули. Есть попадания в строения. Также сообщают о падении снарядов калибром 30 и 23 мм. Данных о разрушениях пока нет.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

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Боец ВС ДНР «Саур»: Почему приехал? В Донбассе русских убивают!

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Военный ВС ДНР рассказал, что побудило приехать на Донбасс.

«Мой позывной «Саур», Саур могила. Воевал на Саур могиле, было жестко и страшно, потерь было много, самое ужасное с их стороны больше было потерь, мы как могли их вытягивали, я их жалел. Позывной мне дали в аэропорту «Матрос» и его жена, сказали заслужил», — рассказал военный.

«На войне с самого начала, пошел потому что русских убивали, увидел по телевизору как в Славянске в детский сад прилетело, это была последняя капля, решил и приехал из Башкортостана. Многие уходили нервы не выдерживали, я тоже ушел меня девушка Маришка с Киева уговорила остаться, она осталась, и я остался. Дома мать болеет раком, но на войну отпустили.

Впечатлило то, что здесь девчонки воюют. Нам трудно им гораздо труднее было. Мы прикрывали их как могли, оберегали. Скоро надеюсь домой съезжу и обратно к маме. Ни о чем не жалею, надеюсь мною будут гордится», — отметил «Саур».

«Ребята из Донбасса приходите не бойтесь, в основном погибают они, а не мы. Все будет нормально», — добавил он.

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