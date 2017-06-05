Отречение, которое было и не быть не могло!

Сегодня, по прошествии ста лет после подписания Манифеста отречения последнего императора Российской империи Николая II поднимается вопрос о законности этого отречения.

Таким образом, готовится почва к тому, что раз отречение было незаконным, значит, Николай II оставался царём и после подписания Манифеста, а, следовательно, его наследники могут и сегодня претендовать на Российский императорский трон, поэтому для этого в Российской Федерации должна быть восстановлена монархия.



О том, кому это выгодно и к каким последствиям это приведет, рассмотрим в завершении данной статьи, а сначала о законности отречения.

Активную позицию в пропаганде якобы незаконности отречения занял потомок повара императорской кухни некий учёный историк Пётр Мультатули.



В советское время П. Мультатули закончил исторический факультет Российского Государственного педагогического университета им. Герцена и работал учителем истории в одной из средних школ, а в середине 90-ых почему-то вдруг стал оперуполномоченным уголовного розыска. Затем окончив в Париже аспирантуру школы политических наук, решил стать великим исследователем.

В помощь по фальсификации исторических фактов к этому персонажу подключили экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую..

Несомненно, что Пётр Мультатули как историк и Наталья Поклонская как юрист являются специалистами высокого класса, но уровень их понимания оказался неспособным освоить простые элементарные истины.

В своих утверждениях о незаконности они ссылаются на статьи 8, 86 и 91 Свода основных государственных законов Российской Империи 1906 года. В этих статьях говорится, что почин по законодательству принадлежит только Государю Императору, а новый закон должен быть одобрен Государственным Советом и Государственной Думой и утверждён Императором. А так как до Манифеста никаких изменений в законодательство об отречении внесено не было, то и самого отречения не было. Таким образом, царь и после отречения остаётся царём. А ссылаясь на статью 37, апологеты теории незаконности отречения утверждают, что от права на престолонаследие может отречься только наследник и только до вхождения на престол.

Но все эти ссылки, ни к самому Манифесту отречения, ни к законности его подписания отношения никакого не имеют.

Поэтому рассмотрим статьи, которые имеют непосредственное отношение к данной теме.

Во-первых, глава I Свода основных государственных законов Российской Империи «О существе Верховной Самодержавной Власти» гласит:

ст. 4: «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его, не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает».

ст. 5: «Особа Государя Императора священна и неприкосновенна».

В переводе на понятный русский язык это означает, что Император Всероссийский стоит над всеми законами, а над Императором стоит только Бог. Законы сам царь пишет не для себя, а для своих подданных. Особа Государя священна и неприкосновенна, поэтому его деятельность земными законам не регулируется.

Во-вторых, само понятие Манифест (от лат. manifestum – призыв) законом не является. Манифест – это особый акт, указ главы государства, который чьего-либо одобрения не требует. Об этом известно любому студенту первокурснику юрфака, но не входит в круг познаний экс-прокурора Крыма Н. Поклонской

От пытливого глаза П. Мультатули не ускользнул и тот факт, что оказывается время подписания Манифеста подправлено на 15 час. Сей момент «великому исследователю» истории разъясняет участник отречения депутат Госдумы Шульгин В.В. в своей в книге воспоминаний «Дни»:

«…Затем я просил государя:

— Ваше величество… Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь…

Я не хотел бы, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь мог сказать, что манифест «вырван»… он сейчас же согласился и написал «2 марта, 15 часов»… Часы показывали в это время начало двенадцатого ночи…»

Далее проницательный мозг Мультатули удивляется, почему это Николай II подпись под Манифестом поставил карандашом, и с какой это стати Министр императорского двора граф Фредерикс эту подпись заверил.

В принципе нигде не оговорено и никем не могло быть указано Самодержцу Всероссийскому чем ему подписываться (на то он и Самодержец, что может подписываться хоть гвоздём на заборе, хоть кирпичом на Дворцовой площади). По свидетельству очевидцев в момент отречения волнение Николая выдавали трясущиеся руки, которыми он доставал папиросу.



Поэтому возможно он и подписался карандашом, так как не в состоянии был совладать с пером. Подпись Императора была покрыта верниром (лаком). А контрассигновал, т.е. заверил эту подпись граф Фредерикс как Министр императорского двора в соответствии с требованиями ст. 24 Свода законов: «Указы и повеления Государя Императора, в порядке верховного управления или непосредственно Им издаваемые, скрепляются Председателем Совета Министров или подлежащим Министром либо Главноуправляющим отдельною частью и обнародываются Правительствующим Сенатом».

Правительствующий Сенат обнародовать Манифест тогда уже не имел возможности, так как на следующий после отречения день 3 (16) марта глава Сената генерал-прокурор Добровольский Н.А. был арестован за взяточничество. Но об отречении были направлены телеграммы во все губернии, а сам Манифест отречения был опубликован в официальных газетах.

Сам факт отречения не подвергли сомнению, находящиеся при генеральном штабе ни военные представители стран Антанты от Великобритании генерал Вильямс, Франции генерал Манжен, Бельгии генерал барон де Риккель, Сербии полковник Леонткевич, Италии полковник Марсенго, ни протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский. Не подвергал сомнению факт отречения и посол Великобритании сэр Бьюкенен.

И самое главное факт отречения признавал сам Николай. Вот, что он записал в своём дневнике в день отречения 2 (15) марта: «Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест».

А вот, что он записал в дневнике на следующий день 3 (16) марта: «Алексеев пришёл с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрёкся. Его манифест кончается четырёх хвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его на эту гадость!» Таким образом, признавая отречение брата Михаила, Николай свидетельствует о факте своего отречения.

Сомнения в подлинности этих записей легко развеиваются, так как кроме дневника Николая сохранились дневник императрицы Александры Федоровны и протокол отречения, в которых также описываются события тех дней. Кроме того, Николаю были направлены телеграммы от командующих фронтов с просьбой об отречении. Исправить или подделать такое количество разных дневников и документов было бы невозможно, да никому это тогда было и не нужно. Были другие более важные дела – делили власть.

Вот в принципе и всё, что касается законности отречения. Статья получилась несколько объемной, так как на каждое слово лжи приходится приводить объемные доводы, доказывающие обратное. Но это необходимо делать, потому, как сквозь призму этой лжи просматриваются конкретные цели.

Цель восстановления монархии, естественно, никто серьёзно не рассматривает. Чтобы восстановить монархию необходимо развернуть ход истории вспять и довести Россию до состояния февраля 1917 года. Цель заключается в том, чтобы, раздувая эту тему, такими как мультатулии и поклонские раздуть на территории России пожар новой гражданской войны. А в отличие от России аграрной 17-го года прошлого века, Россия 17-го года ХХI века является ядерной (благодаря советскому наследию).

Сергей Юртаев,

второй секретарь Макеевского

городского комитета КП ДНР



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Источник: ss69100.livejournal.com