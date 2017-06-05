Главная » Политика

Фашистов к нам откуда-то завозят по заказу Кремля, — президент Эстонии

09:20. 5 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

8

Есть на карте Европы страна, в которой «нет фашистов» — и это не Украина.

Во всяком случае, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвиняет в существовании в стране фашистов пресловутую «российскую пропаганду», которая якобы изо всех сил стремится показать, что в Эстонии фашисты есть.

Для этого «руке Кремля» пришлось их в Эстонию привозить, заявила Керсти в эфире российского телеканала.

«Были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти в Эстонии. Мы хорошо пониманием, откуда это идет, — это российская пропаганда», — добавила Кальюлайд.

 

Президент страны, в которой официально проходят марши памяти пособников гитлеровских фашистов и в которой русофобия с 91 года стала государственным стержнем, обвиняет Россию в завозе «фашистов». Идея, прямо скажем, не нова. Но теперь хотя бы становится понятно, кого имеет в виду Петр Порошенко, когда говорит о «братьях-европейцах».

Из числа эстонских добровольцев был сформирован 36-й полицейский батальон, который в августе 1942 года принимал участие в акции по уничтожению еврейского населения в районе города Новогрудок (Белоруссия).

Эстонские полицейские-добровольцы принимали непосредственное участие в охране концлагерей «Вайвара», в Тарту, Ягала, Таллине и лагерей для советских военнопленных, в которых совершались многочисленные казни заключённых, они сопровождали перевозимых из Вильнюса евреев в концентрационные лагеря в Эстонии, а также в охране перевалочного лагеря для евреев в Избице (Польша), где было убито огромное количество евреев.

http://svcomercio.info/139514-fashistov-k-nam-otkuda-to-zavozyat-po-zakazu-kremlya-prezident-estonii.html

Метки: политика, эстония
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
... вседержитель Саваоф»? Он откуда взялся? А Господь ... был получен необычный заказ – изготовить миллион ...совпасть завоз рубашек в магазин и завоз бесплатного...этого сложнейшего процесса. Нам всем, наконец то...война, захват власти фашистами в Германии и Италии...
Технология уничтожения: «Окно Овертона». И возможность противостояния дегенерации
...откуда со всем пафосом «здравомыслия и человечности» осуждают «фашистов... далее перешел к отработке заказа (сокращенно): DSM игнорирует...Есть ещё множество вещей нам неизвестных, например - ...трудовой миграции» нужно писать «завоз рабов и боевиков», вместо...
Я, очень хочу, что бы ЭТО...!!! прочли до конца, все жиды и евреи. Дабы потом, не возникал вопрос - За что...???
...с.214). *** «Кто «заказал» Россию» в 1917-м...180 млн. человек! Откуда взялись 40 млн. человек...них был прекращен завоз товаров, запрещена колхозная... военнопленный, - навстречу нам двигались немецкие танки. .... Солженицына "русским фашистом".во время записи ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 16 марта 2015
... дорогу и скандируют: «фашисты, убийцы!». Народный бунт ... как их обратно завозить в город….Я ... что рядом с нами живут и незаметно работают...на Красной площади, откуда уходил на Великую Отечественную... собираю своих для ребят заказ — там самое необходимое. ...
Хроника гибели Германии
...людей, что беженцев завозят на случай войны с... бюргеры. Увеличилось количество заказов на отмычки и ключи... стенах участков свастику. Откуда это знание?Или вот... со своим капучино, фашист". Обиженно передвигались между ...помог!На этом фоне нам вчера сообщили, что...
РАСПАД ИЛИ ПРОЦВЕТАНИЕ?
...силы: от джихадистов до фашистов, от агрессивных либералов до...американским кандидатом после лоббирования заказов на услуги американских Частных... посольстве в Киеве. Вот откуда в офисе «Батькивщины» $...ЕС: именно отсюда к нам завозят содомию и прочие ювенальные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>