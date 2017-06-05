Фашистов к нам откуда-то завозят по заказу Кремля, — президент Эстонии

Есть на карте Европы страна, в которой «нет фашистов» — и это не Украина.

Во всяком случае, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвиняет в существовании в стране фашистов пресловутую «российскую пропаганду», которая якобы изо всех сил стремится показать, что в Эстонии фашисты есть.

Для этого «руке Кремля» пришлось их в Эстонию привозить, заявила Керсти в эфире российского телеканала.

«Были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти в Эстонии. Мы хорошо пониманием, откуда это идет, — это российская пропаганда», — добавила Кальюлайд.

Президент страны, в которой официально проходят марши памяти пособников гитлеровских фашистов и в которой русофобия с 91 года стала государственным стержнем, обвиняет Россию в завозе «фашистов». Идея, прямо скажем, не нова. Но теперь хотя бы становится понятно, кого имеет в виду Петр Порошенко, когда говорит о «братьях-европейцах».

Из числа эстонских добровольцев был сформирован 36-й полицейский батальон, который в августе 1942 года принимал участие в акции по уничтожению еврейского населения в районе города Новогрудок (Белоруссия).

Эстонские полицейские-добровольцы принимали непосредственное участие в охране концлагерей «Вайвара», в Тарту, Ягала, Таллине и лагерей для советских военнопленных, в которых совершались многочисленные казни заключённых, они сопровождали перевозимых из Вильнюса евреев в концентрационные лагеря в Эстонии, а также в охране перевалочного лагеря для евреев в Избице (Польша), где было убито огромное количество евреев.

http://svcomercio.info/139514-fashistov-k-nam-otkuda-to-zavozyat-po-zakazu-kremlya-prezident-estonii.html