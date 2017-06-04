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Хроника деградации образования в США.

10:43. 4 июня 2017 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:

 

tyolka

На прошлой неделе я купил бургер в Burger King за 1,58 доллара. Кассир забрала мои 2 доллара, а я покопался в моем кошельке, вытащил 8 центов и отдал ей. Она стояла там с 8 центами в руках, глядя на экран компьютера. Я почувствовал ее дискомфорт и попытался сказать ей, что теперь она может дать мне два четвертака, но она позвала менеджера за помощью. Почему я говорю вам это?
 
Из-за эволюции в преподавании математики :
 
1. Обучение математике в 1950-х годах - Лесоруб продает грузовик пиломатериалов за 100 долларов. Стоимость производства составляет 4/5 цены. Какова его прибыль?
 
2. Обучение математике в 1960-х годах - Лесоруб продает грузовик пиломатериалов за 100 долларов. Стоимость производства составляет 4/5 от цены, или 80 долларов. Какова его прибыль?
 
3. Обучение математике в 1970-х годах - Лесоруб продает грузовик пиломатериалов за 100 долларов. Стоимость производства составляет 80 долларов. Получил ли он прибыль?
 
4. Обучение математике в 1980-х годах - Лесоруб продает грузовик пиломатериалов за 100 долларов. Стоимость производства составляет 80 долларов, а его прибыль — 20 долларов. Ваше задание: Подчеркнуть число 20.
 
5. Обучение математике в 1990-х годах - Лесоруб вырубал красивый лес, потому что он эгоистичен и невнимателен и не заботится о среде обитания животных или о сохранении наших лесов. Он делает это, чтобы получить прибыль в 20 долларов. Что вы думаете об этом способе заработка?
Тема для обсуждения в классе: как чувствовали себя птицы и белки, когда лесоруб срубил их дома? (Нет неправильных ответов, и если вам хочется плакать, это нормально.)
 
6. Обучение математике в 2000-е годы - Если у вас есть особые потребности или вы чувствуете, что это касается вопросов расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, возраста, воспоминаний о детстве, криминальной подоплеки, то не отвечайте.
 
7. Обучение математике в 2015 году - Ун хакеро венде уна картада де мадерапара 100 песо. Эль-косто-де-ла-рецепции 80 песо. Куанто динеро ха хечо?
Метки: образование, США
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