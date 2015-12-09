Новости Украины и Новороссии 04 июня 2017

Публицист Алексей Гумилёв​ проанализировал итоги первых пяти месяцев 2017 года с точки зрения отношений Донбасса, Украины и России.

Начну пожалуй с самого начала этого года, а интересное оставлю на конец.

Итак, после относительно длинного затишья, в январе началось сильнейшее обострение конфликта на Донбассе. Правда в этот раз обострение началось с умом и расстановкой, так, чтобы не доводить до котлов и «Минска 3». Радует что Петя не настолько туп, как рисуют в интернет-мемах и способен учится на своих ошибках.

Вторым событием стало признание Россией документов Народных Республик, что полагаю, могло демонстрировать Вальцману намерения Темнейшего Путина по отношению к Донбассу. Так сказать: «Чем дальше ты их отталкиваешь, тем ближе я их притягиваю»

Блокада и ответ Донбасса

Ну и третьим, и самым главным событием с начала года, стала блокада Донбасса, которая несомненно войдёт в историю как День начала конца Украинского государства.

Думаю, никому не нужно напоминать о последствиях на которые был вынужден пойти Донбасс.

В этом эпизоде, Путин аккуратно подмигнул Пете и приблизил Донбасс ещё ближе к себе.

В общем, республики вынуждены были объявить ответные меры, которые повлекли за собой полную экономическую независимость Донбасса от Украины.

Предприятия были взяты под собственное управление, что поставило окончательный крест на возможной реинтеграции республик обратно в Украину. Да и старт Программы по воссоединению народа Донбасса, сам по себе говорит о том, что Донбасс не намерен сдавать Киеву свой народ и территории.

Украина всеми силами ухудшает свое положение

А тем временем на Украине штамповали один за другим законы и предлагали совсем сумасшедшие законопроекты. Мало того, что блокада сократила бюджет, рабочие места и закрыла массу промышленных предприятий, так ещё и десятки тысяч мелких предпринимателей закрыли свою деятельность (а это всё денежка в бюджет).

С начала года, Украина всеми силами намеренно пытается усугубить собственное положение ещё больше и активней, и всё дальше отталкивает Донбасс. Факты уже не то чтобы просто заметны, они вопят.

И дело далеко не в одном отдалении Донбасса от Киева, и не в культурном отрыве украинцев от России. Дело в постоянных реформах внутри страны. Законы «улучшающие» жизнь своих граждан, вступают в силу регулярно.

Обратите внимание на то, что было проведено с начала этого года: Новая пенсионная система, планомерное урезание стипендий и льгот, ставка единого налога, отмена аграрных льгот, отмена моратория на продажу леса и земли, внедрение повышенного акциза не только на табак и алкоголь, но ещё и на топливо, Карл!

Однако это далеко не всё что мне удалось вспомнить за густой вереницей новшеств. В Украине присутствуют совершенно новые и упоротые налоги, такие как налог на легковые и грузовые авто, автомобили старого образца и налог на пенсию или абонплата на телеканалы. Довольно смешно выглядит плата за то, чтобы человеку гадили в мозг.

Налог на кошек и собак

Абонплату кстати ввели и на врезку в систему газоснабжения, что украинцы сравнили с налогом на воздух, а Гройсман заверил, что абонплата введена в качестве эксперимента (наверное эксперимента «выживут или нет»). Неплохой эксперимент на 35 млрд. гривен в год.

Такими темпами через N-ное время, придёт украинец домой после поисков работы, снимет с лица лепесток счётчика воздуха, затем кандалы-шагомеры… И Азбукой Морозе простучит жене разогреть ему ужин, ведь в следствии бытовых разговоров о реформах, налог на разговоры станет просто непомерным. И пока жена будет греть ему ужин трением, украинец станет мыть руки в тазике с уже грязной водой. Но радость от найденной где-нибудь в зоне ЧАЭС работы резко улетучится, как только украинец заметит красный светодиод оповещения о исчерпанном лимите на естественные нужды организма.

А кроме шуток, так глядишь, налог на кошек и собак введут. Хотя, чего это я, ведь уже рассматривается.

Такое впечатление, что государство намеренно начало усиленно гнобить собственный народ, и не совсем ясно чего они добиваются. Ведь если разобраться, то зачем вот так отказываться от своей же кормушки, ведь можно ещё долго стричь своих овец. Безусловно, чиновники набьют свои карманы гараздо быстрее, но единоразово. После этого настанет время, когда брать будет уже нечего.

Они послушно и наспех вносят новые реформы основательно меняющие курс корабля и настраивая экипаж против самих себя, но в обратном от России направлении. Только посудите о последних нововведениях, которые стремительно снижают и без того ничтожный рейтинг у тех кто принимает решения. С начала года возникли споры вокруг общепринятых русских праздников, запретили русские сайты и многие IT продукты, планомерно сдвигается русский язык, с последствиями для народа закрываются русские банки и выдвигаются предложения ввести визовый режим с Россией, а Православную Церковь МП с тысячелетней для народа историей, вообще намереваются поставить вне закона. Разве так поступают в намерениях остаться у власти?

Крысы готовятся бежать с корабля под названием «Украина»

Такое усилившееся обдиралово и нагнетание явно намекает на ближайшее будущее Украины.

А относительно недавнее известие о том, что Порошенко вывез своё майно на двух самолётах в Испанию и выставил на продажу свою недвижимость, говорит о том, что Порошенко сознательно готовит почву для собственного смещения.

Первыми с тонущего корабля бегут крысы, потому что лучше экипажа знают о проблемах. Им что-то пообещали, и дальнейшая судьба страны не предусматривает старых политических элит. Как сказал Вансович о тех же крысах: «Крысы побежали с корабля, едва узнав, кто будет капитаном».

Капитан кстати, уже подготавливается с начала года, как и спешные реформы. Юлия Тимошенко уже третий раз за 4 месяца летает в США и один раз встречалась с американским послом в Украине. В этот раз Юлю вызвали срочно, и она незамедлительно покинула страну. Тигрюля очень хорошая фигура для Вашингтона, более грамотна в политическом смысле и обладает хорошей гибкостью.

Она прошла через все украинские горнила и знает всю муть украинской (и не только) политики. К тому-же, «принцесса Оранжевого Майдана», в отличие от Порошенко и Ко, — давний и проверенный клиент Республиканской, а не Демократической партии США. Но самое главное — она почти полностью чиста в глазах народа.

Кстати, обратите внимание на организаторов блокады Донбасса. Все они люди Коломойского, — давнего партнёра и покровителя Тимошенко. К тому же, блокада негативно сказалась на Ахметове как на главном противнике Коломойского.

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Народ специально подогревают и держат в напряжении, к тому же, вышеперечисленные реформы крайне выгодны Западу. Но без последствий одобрить всё это нельзя, так что, как только дожмут Православие и возможно сдадут Донбасс после нынешнего нарастания боевой активности, Петя будет уже не нужен и его легко заменят на Тимошенко, которая никаких законов не подписывала, ничего не сдавала и это вообще всё Вальцман виноват, а Юля как всегда чистая.

Такое положение вещей способно сильно и надолго закрепить протекторат Запада на Украине. В силу вступит чисто психологический фактор, когда у народа забрали всё что только можно, и народ находится в полном смятении. И тут, хоп! Счастье то какое, кое-чего вернули. Ведь чтобы сделать человека счастливым, нужно сделать его жизнь невыносимой, а потом просто терпимой. Это создаст некоторую иллюзию справедливости, а Петя просто станет очередным козлом отпущения.

Новая «хорошая» власть, просто отменит некоторые законы и отложит скандальные законопроекты. К примеру, разрешат запрещённые соцсети, смягчат языковую давку на ТВ и отменят тотальную мобилизацию за ненадобностью. Всё, больше ничего и не нужно.

Власть просто в очередной раз перейдёт от одной братвы к другой. Как это было после Майдана, когда власть забрали у донецкой братвы и передали её львовской. Следующим дадут порулить ребятам из Днепра. Может я и не должен этого говорить, но Днепропетровск гораздо организованней и сплочённей западных рогулей. Именно они, выплясывая под Западную дудку и заручившись поддержкой народа, способны ещё долгое время держать страну на дистанции от России.

Это всё конечно в идеале, но зная наш менталитет, мы часто и хорошо умеем путать карты противника, хоть и не сидим за одним игровым столом и не знаем правил игры. Что-то мне подсказывает, что планы Запада снова обратятся в прах.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»