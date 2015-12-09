Новости Украины и Новороссии 04 июня 2017
- 08:41 Хакеры «Спрут» выявили новую коррупционную схему в Нацгвардии Украины.
- 07:32 Украина заявила о радиовещании на донбасские Республики и пограничные области России.
- 05:30 Начало конца Украины: Блокада Донбасса, признание Россией документов ЛДНР и другие факторы.
- 03:30 Что ждёт Украину после принятия закона о свободном обращении оружия.
- Вчера 22:58 Тимошенко рассказала, как спасти Украину.
Хакеры «Спрут» выявили новую коррупционную схему в Нацгвардии Украины
Сегодня мы рассмотрим еще один позорный эпизод, произошедший в Нацгвардии Украины. Данное ведомство, осуществляет воровство бюджетных денег, закупая бронеавтомобили «Казак» по завышенным ценам.
Об этом пишут хакеры «Спрут».
Ниже представлен запрос генеральной прокуратуры Украины в в/ч 3078.
«Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование и процессуальное руководство в криминальном производстве №42017000000001113 по факту халатного отношения военнослужащих Национальной гвардии Украины к службе при закупке специальных бронированных автомобилей «Казак» и его модификаций по завышенным ценам и ненадлежащего качества, что привело к тяжким последствиям и совершено в условиях особого периода, по признакам криминального правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 425 УК Украины», — пишут хакеры.
Ниже по тексту следует требование предоставить исчерпывающую информацию по данному вопросу, за подписью прокурора отдела представительства интересов граждан или государства, противодействия коррупции в военной сфере и в оборонно-промышленном комплексе Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции А.Погорелова.
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Украина заявила о радиовещании на донбасские Республики и пограничные области России
Так называемая Донецкая военно-гражданская администрация объявила о начале вещания Украинского радио на ДНР, ЛНР и пограничные области России.
Вещание ведется на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио, передает «Интерфакс».
Сигнал идет и на подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей, а также на Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
Оператор «Концерн РРТ» сообщает, что мощность вещания на данный момент составляет 12 кВт, но планируется увеличить ее до 25 кВт.
Напомним, украинская сторона уже утверждала, что с построенной в Херсонской области телерадиовышки на территорию Крыма якобы началось вещание украинских радиостанций. На деле оно оказалось профанацией.
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Начало конца Украины: Блокада Донбасса, признание Россией документов ЛДНР и другие факторы
Публицист Алексей Гумилёв проанализировал итоги первых пяти месяцев 2017 года с точки зрения отношений Донбасса, Украины и России.
Начну пожалуй с самого начала этого года, а интересное оставлю на конец.
Итак, после относительно длинного затишья, в январе началось сильнейшее обострение конфликта на Донбассе. Правда в этот раз обострение началось с умом и расстановкой, так, чтобы не доводить до котлов и «Минска 3». Радует что Петя не настолько туп, как рисуют в интернет-мемах и способен учится на своих ошибках.
Вторым событием стало признание Россией документов Народных Республик, что полагаю, могло демонстрировать Вальцману намерения Темнейшего Путина по отношению к Донбассу. Так сказать: «Чем дальше ты их отталкиваешь, тем ближе я их притягиваю»
Блокада и ответ Донбасса
Ну и третьим, и самым главным событием с начала года, стала блокада Донбасса, которая несомненно войдёт в историю как День начала конца Украинского государства.
Думаю, никому не нужно напоминать о последствиях на которые был вынужден пойти Донбасс.
В этом эпизоде, Путин аккуратно подмигнул Пете и приблизил Донбасс ещё ближе к себе.
В общем, республики вынуждены были объявить ответные меры, которые повлекли за собой полную экономическую независимость Донбасса от Украины.
Предприятия были взяты под собственное управление, что поставило окончательный крест на возможной реинтеграции республик обратно в Украину. Да и старт Программы по воссоединению народа Донбасса, сам по себе говорит о том, что Донбасс не намерен сдавать Киеву свой народ и территории.
Украина всеми силами ухудшает свое положение
А тем временем на Украине штамповали один за другим законы и предлагали совсем сумасшедшие законопроекты. Мало того, что блокада сократила бюджет, рабочие места и закрыла массу промышленных предприятий, так ещё и десятки тысяч мелких предпринимателей закрыли свою деятельность (а это всё денежка в бюджет).
С начала года, Украина всеми силами намеренно пытается усугубить собственное положение ещё больше и активней, и всё дальше отталкивает Донбасс. Факты уже не то чтобы просто заметны, они вопят.
И дело далеко не в одном отдалении Донбасса от Киева, и не в культурном отрыве украинцев от России. Дело в постоянных реформах внутри страны. Законы «улучшающие» жизнь своих граждан, вступают в силу регулярно.
Обратите внимание на то, что было проведено с начала этого года: Новая пенсионная система, планомерное урезание стипендий и льгот, ставка единого налога, отмена аграрных льгот, отмена моратория на продажу леса и земли, внедрение повышенного акциза не только на табак и алкоголь, но ещё и на топливо, Карл!
Однако это далеко не всё что мне удалось вспомнить за густой вереницей новшеств. В Украине присутствуют совершенно новые и упоротые налоги, такие как налог на легковые и грузовые авто, автомобили старого образца и налог на пенсию или абонплата на телеканалы. Довольно смешно выглядит плата за то, чтобы человеку гадили в мозг.
Налог на кошек и собак
Абонплату кстати ввели и на врезку в систему газоснабжения, что украинцы сравнили с налогом на воздух, а Гройсман заверил, что абонплата введена в качестве эксперимента (наверное эксперимента «выживут или нет»). Неплохой эксперимент на 35 млрд. гривен в год.
Такими темпами через N-ное время, придёт украинец домой после поисков работы, снимет с лица лепесток счётчика воздуха, затем кандалы-шагомеры… И Азбукой Морозе простучит жене разогреть ему ужин, ведь в следствии бытовых разговоров о реформах, налог на разговоры станет просто непомерным. И пока жена будет греть ему ужин трением, украинец станет мыть руки в тазике с уже грязной водой. Но радость от найденной где-нибудь в зоне ЧАЭС работы резко улетучится, как только украинец заметит красный светодиод оповещения о исчерпанном лимите на естественные нужды организма.
А кроме шуток, так глядишь, налог на кошек и собак введут. Хотя, чего это я, ведь уже рассматривается.
Такое впечатление, что государство намеренно начало усиленно гнобить собственный народ, и не совсем ясно чего они добиваются. Ведь если разобраться, то зачем вот так отказываться от своей же кормушки, ведь можно ещё долго стричь своих овец. Безусловно, чиновники набьют свои карманы гараздо быстрее, но единоразово. После этого настанет время, когда брать будет уже нечего.
Они послушно и наспех вносят новые реформы основательно меняющие курс корабля и настраивая экипаж против самих себя, но в обратном от России направлении. Только посудите о последних нововведениях, которые стремительно снижают и без того ничтожный рейтинг у тех кто принимает решения. С начала года возникли споры вокруг общепринятых русских праздников, запретили русские сайты и многие IT продукты, планомерно сдвигается русский язык, с последствиями для народа закрываются русские банки и выдвигаются предложения ввести визовый режим с Россией, а Православную Церковь МП с тысячелетней для народа историей, вообще намереваются поставить вне закона. Разве так поступают в намерениях остаться у власти?
Крысы готовятся бежать с корабля под названием «Украина»
Такое усилившееся обдиралово и нагнетание явно намекает на ближайшее будущее Украины.
А относительно недавнее известие о том, что Порошенко вывез своё майно на двух самолётах в Испанию и выставил на продажу свою недвижимость, говорит о том, что Порошенко сознательно готовит почву для собственного смещения.
Первыми с тонущего корабля бегут крысы, потому что лучше экипажа знают о проблемах. Им что-то пообещали, и дальнейшая судьба страны не предусматривает старых политических элит. Как сказал Вансович о тех же крысах: «Крысы побежали с корабля, едва узнав, кто будет капитаном».
Капитан кстати, уже подготавливается с начала года, как и спешные реформы. Юлия Тимошенко уже третий раз за 4 месяца летает в США и один раз встречалась с американским послом в Украине. В этот раз Юлю вызвали срочно, и она незамедлительно покинула страну. Тигрюля очень хорошая фигура для Вашингтона, более грамотна в политическом смысле и обладает хорошей гибкостью.
Она прошла через все украинские горнила и знает всю муть украинской (и не только) политики. К тому-же, «принцесса Оранжевого Майдана», в отличие от Порошенко и Ко, — давний и проверенный клиент Республиканской, а не Демократической партии США. Но самое главное — она почти полностью чиста в глазах народа.
Кстати, обратите внимание на организаторов блокады Донбасса. Все они люди Коломойского, — давнего партнёра и покровителя Тимошенко. К тому же, блокада негативно сказалась на Ахметове как на главном противнике Коломойского.
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Народ специально подогревают и держат в напряжении, к тому же, вышеперечисленные реформы крайне выгодны Западу. Но без последствий одобрить всё это нельзя, так что, как только дожмут Православие и возможно сдадут Донбасс после нынешнего нарастания боевой активности, Петя будет уже не нужен и его легко заменят на Тимошенко, которая никаких законов не подписывала, ничего не сдавала и это вообще всё Вальцман виноват, а Юля как всегда чистая.
Такое положение вещей способно сильно и надолго закрепить протекторат Запада на Украине. В силу вступит чисто психологический фактор, когда у народа забрали всё что только можно, и народ находится в полном смятении. И тут, хоп! Счастье то какое, кое-чего вернули. Ведь чтобы сделать человека счастливым, нужно сделать его жизнь невыносимой, а потом просто терпимой. Это создаст некоторую иллюзию справедливости, а Петя просто станет очередным козлом отпущения.
Новая «хорошая» власть, просто отменит некоторые законы и отложит скандальные законопроекты. К примеру, разрешат запрещённые соцсети, смягчат языковую давку на ТВ и отменят тотальную мобилизацию за ненадобностью. Всё, больше ничего и не нужно.
Власть просто в очередной раз перейдёт от одной братвы к другой. Как это было после Майдана, когда власть забрали у донецкой братвы и передали её львовской. Следующим дадут порулить ребятам из Днепра. Может я и не должен этого говорить, но Днепропетровск гораздо организованней и сплочённей западных рогулей. Именно они, выплясывая под Западную дудку и заручившись поддержкой народа, способны ещё долгое время держать страну на дистанции от России.
Это всё конечно в идеале, но зная наш менталитет, мы часто и хорошо умеем путать карты противника, хоть и не сидим за одним игровым столом и не знаем правил игры. Что-то мне подсказывает, что планы Запада снова обратятся в прах.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Что ждёт Украину после принятия закона о свободном обращении оружия
Осенью Верховная Рада Украины собирается рассмотреть законопроект о свободном обращении оружия.
Одна из причин появления этой инициативы — рост числа правонарушений в стране и потребность граждан в самозащите. Однако эксперты отмечают, что украинцы не готовы к таким нововведениям, поскольку либерализация в оружейной сфере может резко ухудшить криминогенную ситуацию на Украине.
На Украине готовят закон о свободном обращении оружия. Он будет подготовлен в сентябре, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
«Моя позиция достаточно чёткая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ», — заявил Пашинский.
Почём оружие
В свободной продаже приобрести оружие смогут бывшие сотрудники правоохранительных органов — Национальной полиции или СБУ, которые не были замечены в правонарушениях.
Также в законопроект могут быть внесены статьи, дающие права обычным украинцам на право свободно носить оружие. Населению могут позволить приобретать пневматическое оружие со скоростью полёта пули до 100 м/с, а также пистолеты с обычными и резиновыми пулями.
Помповое оружие обойдётся покупателям в 7–12 тыс. грн ($270–460), полуавтоматическое гладкоствольное — от 8 до 100 тыс. грн ($308–3,8 тыс.).
Проблем с выбором не будет: на Украине присутствуют практически все крупные мировые производители. Но, судя по ценам и зарплатам на Украине, вооружиться смогут далеко не все украинцы.
Защити себя сам
О необходимости позволить украинцам стрелять в обидчиков на Украине начали говорить сразу после событий на Майдане. Уровень преступности в стране растёт, а раскрываемость падает, в украинской столице этот показатель — менее 20%.
«Только в Киеве в течение нескольких последних дней произошло два кровавых и громких преступления: убийство советника директора „Укрспирта“ и покушение на участников силовой операции на Донбассе Адама Осмаева и Амину Окуеву. Не обошлось без гранат на улице, смертельных драк и рейдерства», — говорится в недавнем заявлении украинских СМИ.
До сих пор нераскрытыми остаются десятки резонансных убийств, и чуть ли не каждую неделю этот список растёт. Однако, по данным украинского МВД, число преступлений с применением огнестрельного оружия в стране снижается: в 2015 году было зафиксировано 1526 случаев, а 2016-ом — 579.
Официальная статистика о числе единиц огнестрельного оружия расходится с оценками экспертов.
По данным главы МВД Арсена Авакова, на учёте органов Нацполиции в 2016 году находилось 879 тыс. собственников огнестрельного оружия. Однако эксперты говорят о том, что оружия на руках у населения на порядок больше. По их оценкам, неучтенных «стволов» у украинцев от 2 до 7 млн единиц.
А судьи кто?
Отсутствие в законодательстве страны положений о ношении и использовании оружия может серьёзно осложнить ситуацию.
Существующее украинское законодательство фактически не даёт украинцам право носить оружие, рассказывает RT руководитель крупной юридической компании, пожелавший остаться неназванным.
«Доказать, что оружие использовалось для самозащиты практически невозможно, о чём свидетельствует существующая судебная практика. Чаще всего в суде тяжело доказать, что выстрел смог предотвратить тяжёлое преступление. Прокуроры, как правило, настаивают на обратном», — говорит он.
Огнеопасный процесс
На Украине сейчас фактически и так существует свободное обращение оружия, которое поступает в города страны из зоны АТО. Практически ежедневно киевская полиция рапортует о новых задержаниях украинцев с оружием и боеприпасами.
Например, в конце мая во время досмотра багажа пассажира поезда «Мариуполь-Киев» полиция нашла шесть карабинов иностранного производства. Задержанный предъявил пять поддельных разрешений на ношение и хранение оружия. Оружие поставлялось из восточных областей страны.
Украинская власть пытается снять с себя ответственность, сообщил RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Сейчас Порошенко работает по старому советскому принципу „если пьянку предотвратить нельзя, то её надо возглавить“. Они пытаются это дело узаконить, так как в обороте среди гражданских лиц на Украине ходит огромное количество оружия: от 1,5 до 7 млн стволов.
Наши спецслужбы докладывают, что через Румынию и Польшу это оружие уже начало идти в Европу. И у Европы в ближайшее время будут большие проблемы», — сказал Клинцевич.
Эксперт считает, что при той вседозволенности, которая существует в стране, это оружие будет применяться, причём в мирных кварталах.
На Украине продолжается обнищание населения, а свободный оборот оружия может ускорить и обострить процесс вооруженного противостояния, сообщил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Люди готовы использовать биты на украинских дорогах, а право на свободное ношение оружия приведёт к вооруженному противостоянию», — считает эксперт.
Ситуация ужесточается тем, добавляет эксперт, что украинская власть не занимается ростом благосостояния населения. Это может приводить к усилению криминогенной ситуации в стране.
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Кристина Урсу, Киев
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Тимошенко рассказала, как спасти Украину
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что нынешнее руководство страны «зарабатывает на обедневших украинцах», а изменить ситуацию могут только перевыборы.
Об этом она сообщила на пресс-конференции в Днепропетровской области.
«Это не реформы — это зарабатывание масштабных денег на совершенно обедневших украинцах. Это скачивания последнего финансового крови из украинских семей.
Мы будем против этого фундаментально бороться. Единственный рецепт, который сегодня есть, — как можно скорее подвинуть этих работников от власти», — сказала она.
«Их надо немедленно подвигать со всех постов и как можно быстрее делать перевыборы на всех уровнях, чтобы дать людям возможность нормально жить», — добавила Тимошенко.
Кроме того она назвала пенсионную реформу «окончательным уничтожением пенсионеров» и отметила, что за три года гривна обесценилась в три раза.
«Три года назад пенсия в долларовом исчислении была втрое больше, чем сегодня. Власть обесценила рубль, пенсии заморозила, а цены при этом выросли втрое. Она не выполнила закон об индексации пенсий и не проиндексировала их.
Поэтому пенсий в долларовом исчислении практически больше чем в два раза уменьшились по сравнению с тем, что было три года назад.
Теперь, не выполняя закон об индексации они хотят втрое увеличить пенсии, а бросить какие-то копейки людям и назвать это повышением вследствие реформ», — резюмировала она.
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