Невозможно думать о душе полуобнажённой девушки

Женская одежда в последнее время призвана не прикрывать тела, а оголять. Короткие юбки, открывающие колени. Декольте, облегающий крой. И все это уже стало привычным. Привычно видеть молодых девочек с ярким макияжем. Привычно видеть маленьких девочек на конкурсах красоты.

Недавно я по телевизору видела клип Селины Гомес и долго не могла понять, зачем такую красивую девочку так портить «насильственным взрослением»? Очень милое и приятное личико. Приятный голос. А тут нате – яркий макияж, абсолютно не молодежные прически и наряды.

Женская одежда в последнее время призвана не прикрывать тела, а оголять. Короткие юбки, открывающие колени. Декольте, облегающий крой. И все это уже стало привычным. Привычно видеть молодых девочек с ярким макияжем. Привычно видеть маленьких девочек на конкурсах красоты.

Недавно я по телевизору видела клип Селины Гомес и долго не могла понять, зачем такую красивую девочку так портить «насильственным взрослением»? Очень милое и приятное личико. Приятный голос. А тут нате – яркий макияж, абсолютно не молодежные прически и наряды.

Я и себя помню такой. Дискотеки в школе, попытки выделиться. И яркий макияж, и глубокие декольте, и поражающие своим полным отсутствием юбки. Все это было в моей жизни. И я очень хорошо помню свои ощущения во всем этом. Ощущение полной беззащитности. Словно я голая. Словно я просто тело, у которого нет души.

Сейчас мои ценности очень изменились, благодаря моему мужу и знаниям, которые ко мне приходят. И недавно, находясь в Марокко (а это арабская страна), я столкнулась с другим миром. Где женщины ходят в длинных платьях, платках. Где не увидеть обнаженных женских ног, глубоких декольте, а под складками одежды не угадаешь параметры фигуры.

Где даже молоденькие девочки чуть подкрашивают губы и прикрывают волосы. А с мальчиками встречаются на набережной при большом скоплении людей и разговаривают. Нет, не обнимаются и не целуются. И даже за руки не держатся. А просто общаются. Смеются, пьют воду (а вовсе не пиво). Смущаются, расцветают.

Похожая картина на Шри-Ланке, где основной религией является не ислам, а буддизм. Где всего 1% разводов. Где многодетные семьи, которые много работают и много улыбаются. Где женщины носят потрясающе красивые сари – в которых в глаза бросается женственность. Длинные платья, длинные юбки, закрытые топы.

Индия – с ее индуизмом тоже имеет похожие традиции. Те же сари, немного по-другому намотанные, шелковые юбки, шелковые блузки. И та же картина – практически нет разводов. Многодетные счастливые семьи.

Это настолько отличается от того, что я вижу в России! Стразы, пайетки, призывная сексуальность. Молодые ребята, которые очень откровенно ведут себя на улицах. Я не осуждаю никого. Я сама такой была какое-то время назад. У меня теперь просто есть с чем сравнить.

Теперь я знаю, что мужчины могут воспринимать меня не только как сексуальный объект. Но и как собеседника, приходить за советом. Я больше не слышу сальных комплиментов от торговцев, зато получаю уважительное отношение. И я почувствовала, что означает быть леди. Это совсем другое ощущение.

С какой целью мы выбираем одежду?

Одеваясь, мы все хотим любви. Хотим, чтобы нас заметили, обратили на нас внимание, полюбили. А пробуждаем в мужчинах желание. Невозможно думать о душе полуобнаженной девушки.

Специально спросила нескольких мужчин – они подтвердили мою догадку. Что если перед тобой красивая и сексуально одетая девушка – первая мысль – о сексе с ней. И вторая, третья, сорок восьмая – тоже. Единственное, что хочется узнать лучше – это ее тело. Очень сложно думать, когда начинают работать инстинкты.

Призывные сексуальные платья, декольте, мини-юбки, обтягивающие джинсы… И после этого женщины возмущаются, что мужчинам нужен только секс. Но ведь на нашем «объявлении сверху» слово «секс» написано огромным шрифтом. А любовь и дружба – так мелко, что и не сразу прочтешь.

Восточные женщины такие другие. Мне было дико стыдно за то, что я без платка. Что длина моего платья только до колена. Что оно у меня такое облегающее. Рядом с ними я реально чувствовала себя голой и беззащитной. И сразу купила себе платье в пол свободного кроя. Женственное и не облегающее.

И сразу стало легче. Я почувствовала себя свободнее и спокойнее. Хотя мои платья сложно назвать вызывающими. Иногда у них бывают глубокие декольте или узкий крой, но не более.

Во всех традиционных культурах женщины покрывали голову. До сих пор в православный храм можно войти только в платке. А в некоторых восточных странах даже туристок заставляют носить платки. Зачем? Ведь женщина с открытыми волосами гораздо привлекательнее и сексуальнее.

Оказывается, в этом гораздо больше смысла, чем кажется.

Зачем женщине прятать свою красоту?

Этот вопрос я чаще всего слышу, когда разговор заходит об откровенности нарядов. Но на самом деле есть ряд причин для этого:

Как ни странно, но женская красота конечна. И в ведической культуре считается, что чем больше мужских взглядов женщина собрала, тем больше растратила свою красоту. Так очень часто можно видеть, как признанные секс-символы (женщины) стареют быстрее, чем остальные. И вынуждены предпринимать очень много усилий для поддержания своей формы. Делать разные операции, уколы и не только.

Вся красота женщины должна принадлежать одному мужчине. Это укрепляет взаимоотношения больше, чем что бы то ни было. Именно поэтому мусульманские женщины носят паранджу. В этом есть особый шик – когда под паранджой у женщины виднеется яркое летящее платье. Это платье – только для одного мужчины. И любому мужчине это будет приятно и радостно.

Выставляя себя напоказ, мы не оставляем выбора мужчинам. Давайте признаем, что мы сами провоцируем их. Сами соблазняем их, искушаем и провоцируем. Не своими действиями или мыслями. А просто тем, что на нас надето. Или не надето.

Самое важное, что мы создаем такую ситуацию, в которой им от нас нужен только секс. А потом плачем и считаем их козлами. Мы создаем постоянные соблазны для мужчин. Для чужих мужей. В таком мире им сложно хранить верность своим женам и подругам. Сложно сосредотачиваться на делах и работе. Сложно заниматься творчеством и решать серьезные творческие задачи.

Конечно, это приятно – нравиться многим мужчинам. Получать комплименты, ухаживания, внимание. Но ведь это не единственный способ. К тому же этот способ не самый безопасный и эффективный.

Смотрю я на восточных девушек – и даже мысли не возникнет, что кому-то от нее может быть нужен только секс. Столько достоинства в ней, столько чистоты и верности. Верности традициям, верности себе и своей семье.

Наши русские девушки тоже когда-то носили сарафаны и косы. И привлекали мужчин не голыми ногами, а с помощью скромности и доброты. Целомудрия и обаяния. Прошли те времена?

Сексуальность и женственность – не одно и то же.

Скажите, женственна ли Мадонна с младенцем (не певица)? Для меня это идеальный образ женственности. При этом является ли этот образ сексуально привлекательным? Скорее нет, чем да. А если взять современную эстраду – например, певица Рианна. Она вызывающе и провокационно сексуальна. Но женственна ли она? В моем понимании – нет.

Мы зачем-то ставим равно между этими двумя разными понятиями. И думаем, что чем более сексуально выглядим, тем более женственными являемся. Только это не работает.

Мужчина распознает только один сигнал от вас. Понимаете? Только один. Не всю гамму, которую вы стараетесь выразить, а только один самый главный. Мы стараемся соответствовать современному миру, желанию мужчин, и пишем на своей «табличке над головой» слово секс. Достаточно крупно, чтобы заметили. А дальше пишем все то, чего мы на самом деле хотим – отношения, любовь, семья, дети, на всю жизнь. Но распознается только самое крупно написанное слово. Мелкий шрифт в постскриптуме не работает (лучше бы этот шрифт не работал в банковской системе:))

Если вы одеты очень сексуально, то и реакция будет соответствующая. Флирт, знакомство, соблазнение, секс. Да, вы привлечете много внимания, многие мужчины захотят вступить с вами в контакт. Но какого рода этот контакт будет?

Если ваш первый и самый важный сигнал – серьезные отношения, то далеко не каждый мужчина проявит желание с вами пообщаться. Ведь не каждый к этому готов, не каждый этого хочет. Зато те, кто откликнулись — уже прошли первый круг отсева. И вы интересны им как человек, а не как девушка на пару ночей.

Только давайте без фанатизма

Только все же поймите меня правильно. Я не за то, чтобы завтра все надели паранджу и отказались от купальников. Ведь бикини – это тоже сексуально.

К тому же если вы завтра же смоете всю косметику и наденете мешок, чтобы сразу отсеять всех недостойных, — велик шанс, что вас вообще не заметят. В этом ярком мире, где столько красок и соблазнов, нужно уметь приковывать взгляды.

Но ведь это можно делать не только с помощью сексуальных одеяний. Можно найти свой уникальный стиль, свои цвета. Свою яркую женственность. И именно ее подчеркивать. Так, например, длинные платья – это скорее женственно, чем сексуально. Но при правильно подобранном фасоне и цвете – вы не останетесь незамеченной.

Я желаю вам, чтобы одеваясь, вы знали ответ на вопрос – для чего вы это надели и что хотите получить в итоге.

И я все также мечтаю выглянуть из окна и увидеть женщин в красивых женственных платьях. Такая вот нехитрая у меня мечта.

Ольга Валяева