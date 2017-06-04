Главная » Мировоззрение, Психология

Невозможно думать о душе полуобнажённой девушки

16:17. 4 июня 2017 Просмотров - 235 Один комментарий Опубликовал:

Женская одежда в последнее время призвана не прикрывать тела, а оголять. Короткие юбки, открывающие колени. Декольте, облегающий крой. И все это уже стало привычным. Привычно видеть молодых девочек с ярким макияжем. Привычно видеть маленьких девочек на конкурсах красоты. 

Недавно я по телевизору видела клип Селины Гомес и долго не могла понять, зачем такую красивую девочку так портить «насильственным взрослением»? Очень милое и приятное личико. Приятный голос. А тут нате – яркий макияж, абсолютно не молодежные прически и наряды. 

Женская одежда в последнее время призвана не прикрывать тела, а оголять. Короткие юбки, открывающие колени. Декольте, облегающий крой. И все это уже стало привычным. Привычно видеть молодых девочек с ярким макияжем. Привычно видеть маленьких девочек на конкурсах красоты. 

Недавно я по телевизору видела клип Селины Гомес и долго не могла понять, зачем такую красивую девочку так портить «насильственным взрослением»? Очень милое и приятное личико. Приятный голос. А тут нате – яркий макияж, абсолютно не молодежные прически и наряды. 

Я и себя помню такой. Дискотеки в школе, попытки выделиться. И яркий макияж, и глубокие декольте, и поражающие своим полным отсутствием юбки. Все это было в моей жизни. И я очень хорошо помню свои ощущения во всем этом. Ощущение полной беззащитности. Словно я голая. Словно я просто тело, у которого нет души. 

Сейчас мои ценности очень изменились, благодаря моему мужу и знаниям, которые ко мне приходят. И недавно, находясь в Марокко (а это арабская страна), я столкнулась с другим миром. Где женщины ходят в длинных платьях, платках. Где не увидеть обнаженных женских ног, глубоких декольте, а под складками одежды не угадаешь параметры фигуры. 

Где даже молоденькие девочки чуть подкрашивают губы и прикрывают волосы. А с мальчиками встречаются на набережной при большом скоплении людей и разговаривают. Нет, не обнимаются и не целуются. И даже за руки не держатся. А просто общаются. Смеются, пьют воду (а вовсе не пиво). Смущаются, расцветают. 

Похожая картина на Шри-Ланке, где основной религией является не ислам, а буддизм. Где всего 1% разводов. Где многодетные семьи, которые много работают и много улыбаются. Где женщины носят потрясающе красивые сари – в которых в глаза бросается женственность. Длинные платья, длинные юбки, закрытые топы. 

Индия – с ее индуизмом тоже имеет похожие традиции. Те же сари, немного по-другому намотанные, шелковые юбки, шелковые блузки. И та же картина – практически нет разводов. Многодетные счастливые семьи. 

Это настолько отличается от того, что я вижу в России! Стразы, пайетки, призывная сексуальность. Молодые ребята, которые очень откровенно ведут себя на улицах. Я не осуждаю никого. Я сама такой была какое-то время назад. У меня теперь просто есть с чем сравнить. 

Теперь я знаю, что мужчины могут воспринимать меня не только как сексуальный объект. Но и как собеседника, приходить за советом. Я больше не слышу сальных комплиментов от торговцев, зато получаю уважительное отношение. И я почувствовала, что означает быть леди. Это совсем другое ощущение. 

С какой целью мы выбираем одежду? 

Одеваясь, мы все хотим любви. Хотим, чтобы нас заметили, обратили на нас внимание, полюбили. А пробуждаем в мужчинах желание. Невозможно думать о душе полуобнаженной девушки. 

Специально спросила нескольких мужчин – они подтвердили мою догадку. Что если перед тобой красивая и сексуально одетая девушка – первая мысль – о сексе с ней. И вторая, третья, сорок восьмая – тоже. Единственное, что хочется узнать лучше – это ее тело. Очень сложно думать, когда начинают работать инстинкты. 

Призывные сексуальные платья, декольте, мини-юбки, обтягивающие джинсы… И после этого женщины возмущаются, что мужчинам нужен только секс. Но ведь на нашем «объявлении сверху» слово «секс» написано огромным шрифтом. А любовь и дружба – так мелко, что и не сразу прочтешь. 

Восточные женщины такие другие. Мне было дико стыдно за то, что я без платка. Что длина моего платья только до колена. Что оно у меня такое облегающее. Рядом с ними я реально чувствовала себя голой и беззащитной. И сразу купила себе платье в пол свободного кроя. Женственное и не облегающее. 

И сразу стало легче. Я почувствовала себя свободнее и спокойнее. Хотя мои платья сложно назвать вызывающими. Иногда у них бывают глубокие декольте или узкий крой, но не более. 

Во всех традиционных культурах женщины покрывали голову. До сих пор в православный храм можно войти только в платке. А в некоторых восточных странах даже туристок заставляют носить платки. Зачем? Ведь женщина с открытыми волосами гораздо привлекательнее и сексуальнее. 

Оказывается, в этом гораздо больше смысла, чем кажется. 

Зачем женщине прятать свою красоту? 

Этот вопрос я чаще всего слышу, когда разговор заходит об откровенности нарядов. Но на самом деле есть ряд причин для этого: 

Как ни странно, но женская красота конечна. И в ведической культуре считается, что чем больше мужских взглядов женщина собрала, тем больше растратила свою красоту. Так очень часто можно видеть, как признанные секс-символы (женщины) стареют быстрее, чем остальные. И вынуждены предпринимать очень много усилий для поддержания своей формы. Делать разные операции, уколы и не только. 

Вся красота женщины должна принадлежать одному мужчине. Это укрепляет взаимоотношения больше, чем что бы то ни было. Именно поэтому мусульманские женщины носят паранджу. В этом есть особый шик – когда под паранджой у женщины виднеется яркое летящее платье. Это платье – только для одного мужчины. И любому мужчине это будет приятно и радостно. 

Выставляя себя напоказ, мы не оставляем выбора мужчинам. Давайте признаем, что мы сами провоцируем их. Сами соблазняем их, искушаем и провоцируем. Не своими действиями или мыслями. А просто тем, что на нас надето. Или не надето. 

Самое важное, что мы создаем такую ситуацию, в которой им от нас нужен только секс. А потом плачем и считаем их козлами. Мы создаем постоянные соблазны для мужчин. Для чужих мужей. В таком мире им сложно хранить верность своим женам и подругам. Сложно сосредотачиваться на делах и работе. Сложно заниматься творчеством и решать серьезные творческие задачи. 

Конечно, это приятно – нравиться многим мужчинам. Получать комплименты, ухаживания, внимание. Но ведь это не единственный способ. К тому же этот способ не самый безопасный и эффективный. 

Смотрю я на восточных девушек – и даже мысли не возникнет, что кому-то от нее может быть нужен только секс. Столько достоинства в ней, столько чистоты и верности. Верности традициям, верности себе и своей семье. 

Наши русские девушки тоже когда-то носили сарафаны и косы. И привлекали мужчин не голыми ногами, а с помощью скромности и доброты. Целомудрия и обаяния. Прошли те времена? 

Сексуальность и женственность – не одно и то же. 

Скажите, женственна ли Мадонна с младенцем (не певица)? Для меня это идеальный образ женственности. При этом является ли этот образ сексуально привлекательным? Скорее нет, чем да. А если взять современную эстраду – например, певица Рианна. Она вызывающе и провокационно сексуальна. Но женственна ли она? В моем понимании – нет. 

Мы зачем-то ставим равно между этими двумя разными понятиями. И думаем, что чем более сексуально выглядим, тем более женственными являемся. Только это не работает. 

Мужчина распознает только один сигнал от вас. Понимаете? Только один. Не всю гамму, которую вы стараетесь выразить, а только один самый главный. Мы стараемся соответствовать современному миру, желанию мужчин, и пишем на своей «табличке над головой» слово секс. Достаточно крупно, чтобы заметили. А дальше пишем все то, чего мы на самом деле хотим – отношения, любовь, семья, дети, на всю жизнь. Но распознается только самое крупно написанное слово. Мелкий шрифт в постскриптуме не работает (лучше бы этот шрифт не работал в банковской системе:)) 

Если вы одеты очень сексуально, то и реакция будет соответствующая. Флирт, знакомство, соблазнение, секс. Да, вы привлечете много внимания, многие мужчины захотят вступить с вами в контакт. Но какого рода этот контакт будет? 

Если ваш первый и самый важный сигнал – серьезные отношения, то далеко не каждый мужчина проявит желание с вами пообщаться. Ведь не каждый к этому готов, не каждый этого хочет. Зато те, кто откликнулись — уже прошли первый круг отсева. И вы интересны им как человек, а не как девушка на пару ночей. 

Только давайте без фанатизма 

Только все же поймите меня правильно. Я не за то, чтобы завтра все надели паранджу и отказались от купальников. Ведь бикини – это тоже сексуально. 

К тому же если вы завтра же смоете всю косметику и наденете мешок, чтобы сразу отсеять всех недостойных, — велик шанс, что вас вообще не заметят. В этом ярком мире, где столько красок и соблазнов, нужно уметь приковывать взгляды. 

Но ведь это можно делать не только с помощью сексуальных одеяний. Можно найти свой уникальный стиль, свои цвета. Свою яркую женственность. И именно ее подчеркивать. Так, например, длинные платья – это скорее женственно, чем сексуально. Но при правильно подобранном фасоне и цвете – вы не останетесь незамеченной. 

Я желаю вам, чтобы одеваясь, вы знали ответ на вопрос – для чего вы это надели и что хотите получить в итоге. 

И я все также мечтаю выглянуть из окна и увидеть женщин в красивых женственных платьях. Такая вот нехитрая у меня мечта. 

Ольга Валяева

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... рода организации, то в его душе возникнет состояние сродни «форельному голоданию... мышление» бесполезно, я считаю, оно невозможно. Невозможно думать о том, чего не знаешь... смогут добровольно объединяться с родственными душами. Только рабов сгоняют вместе, не...
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...об «интеграции» – присутствуют. Думают, что купят. Пусть думают. Меньшее, по определению, не...Н.В. Левашова («Зеркало моей души», 2 том) очень подробно. ...его нынешнем состоянии это невозможно. И эта невозможность блокирует даже потенциальную возможность...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...написании третьего тома«Зеркало моей души». Интересно было всё: ...) Сущности – реализуется. Как Вы думаете, Сущность такого уровня – Мозг, предвидел...«классической» науки, поэтому публикации невозможны. Это противоречие разрешается изготовлением определённого...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... книги «Зеркало моей Души». Приведу его высказывание ...вещного, предметного применения и невозможности даже осознания этого факта... «применяет» слово «Сущность» (душа) для более понятной ассоциации в...Н.А. Морозов неустанно думал о сущности периодического закона...
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
..., жадность, господствующие в его душе, разъедают ЗДОРОВЬЕ с постоянством кислоты...происходящих изменений, но это сделать невозможно, поскольку количественные и качественные ...решётки атмосферы, и Человек начинает «думать». Если Человек пользуется Комплексом «...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...цели. Они не думали, как победить Македонского. Они думали, как сохранить привычный... НОВЫЕ качественные структуры было просто невозможно, или создание качественных структур Мозга...этом, уже многие тысячелетия СОГРЕВАЕТ душу ЛЕНИВЫМ и праздным людям. Нежелание...

Один комментарий»

  • 15758 5306
    Люся 4 июня 2017 в 16:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Давно пора начать разговор о воспитании женского достоинства в каждой девочке.Немцы были поражены количеством девственниц при медосмотре нагнанных в Германию русских рабынь во время Великой Отечественной войны.И их вывод,что народ такой высокой нравственности не победить.Вот поэтому и разрушают столько лет нравственность нашего народа как оголением тел,так и внедрением понятия “гражданский брак”,а ранее это называлось прямо -”сожительство”,унижающее честь женщины.А распатланные волосы?Как неприятно летом их прикосновение в общественном транспорте,не говоря уже о внешнем виде их,иногда не очень чистых и ухоженных.Но с другой стороны сразу виден уровень развития женщины,не соображающей как она презентует все свои пороки фигуры,вкуса и культуры.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>