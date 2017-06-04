Как очки убивают наше зрение. Естественное восстановление зрения – метод Шичко-Бейтса.

На самом деле наш глаз не видит никаких предметов, глаз – это инструмент нашего мозга, с помощью которого он преобразует волны света отражённые от объекта в электрические сигналы; после чего уже в затылочной части головного мозга создаётся изображение. Но для простоты объяснения это было опущено.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»

Русская пословица.

У меня в семье мама, бабушка, брат носят очки, только я один до недавнего времени хорошо видел и вдаль и вблизи, но, после прочтения нескольких книг с телефона, заметил, что зрение резко ухудшилось, мои глаза «обзавелись» близорукостью. В нашем обществе, к сожалению, сложились два стойких убеждения, во-первых, пока ты видишь хорошо, о зрении можно не заботиться (что довольно странно, к примеру, за зубами принято ухаживать два раза в день), во-вторых, если зрение «упало», то придётся ходить в очках или как сейчас вводится в моду в линзах. Честно говоря, я был в замешательстве, получалось, что зрение можно было вернуть, восстановить только дорогой операцией, которая не даёт 100% гарантий! Людям просто приходилось смириться с тем, что всю оставшуюся жизнь им придется носить очки (это касается не только близорукости и дальнозоркости, сюда же входит косоглазие и астигматизм). Вдумайся в БЕЗСПОРНЫЙ ФАКТ: У каждого кто носит очки, зрение с каждым годом ухудшается! «Браво, медицина, ты самая лучшая! Ты не лечишь, ТЫ КАЛЕЧИШЬ! »

Что бы разобраться, почему это происходит, давайте, посмотрим, на чём основывается офтальмология и как она объясняет работу человеческого глаза.

В середине XIX века немецкий физик Герман Гельмгольц высказал следующие ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о работе глаза:

1. Как глаз видит вдаль

Хрусталик глаза – это двояковыпуклая линза, которая за счет сжатия/расслабления кольцевой цилиарной (ресничной) мышцы (КЦМ), фокусирует четкое изображение на сетчатке глаза. Когда КЦМ расслабляется, хрусталик становиться более плоским, изображение оказывается на сетчатке, тогда глаз прекрасно видит вдаль.

2. Как глаз видит вблизи

Когда КЦМ напрягается, хрусталик сдавливается, становится более выпуклым, его фокусное расстояние уменьшается, тогда глаз прекрасно видит вблизи.

3. Близорукость по Гельмгольцу

Близорукость возникает, когда КЦМ напрягается и назад больше не расслабляется, хрусталик остается выпуклым. Изображение дальних предметов «строится» внутри глаза, на сетчатке будет «размытое пятно».

Гельмгольц предложил «выход» – двояковогнутые «минусовые» линзы.

Двояковогнутая линза приближает изображение, получается, что глаз видит как вблизи.

4. Дальнозоркость по Гельмгольцу

Дальнозоркость возникает, когда КЦМ расслабилась и больше не может сжимать хрусталик, который становится более плоским. Изображение дальних предметов «строится» за сетчаткой глаза, на сетчатке будет «размытое пятно».

Гельмгольц предложил еще один «выход» – двояковыпуклые «плюсовые» линзы.

Двояковыпуклая линза отдаляет изображение, получается, что глаз видит как вдаль.

5. Косоглазие и Астигматизм

Косоглазие объяснять не стоит, а вот астигматизм (врачи и сами не знают что это, а тем более как лечить, но лечат) – проблема со зрением, когда глаз страдает и близорукостью и дальнозоркостью. Данные проблемы медициной решаются только за большие деньги и с малой вероятностью успеха!

Что дает медицине и офтальмологическим компаниям, взятые ими за основу работы глаз, предположения Гельмгольца? Баснословные прибыли от продажи очков и линз, от операций и прочих услуг!

Метод Бейтса. Естественное восстановление зрения.

Уильям Бейтс – американский ученый, доктор-офтальмолог. Бейтс 30 лет изучал работу человеческого глаза.

Изображение в человеческом глазу строится точно так же, как в обыкновенном простейшем фотоаппарате: за счет изменения длины самого глаза. И здесь основную работу в процессе аккомодации, т.е. наведения глаза на резкость, играют шесть глазодвигательных мышц.

Шесть глазодвигательных мышц глаза.

В 1901 году Бейтс опубликовал научную работу, в которой доказал, что все четыре расстройства зрения у человека связаны с неправильной работой глазодвигательных мышц. Какие-то мышцы чрезмерно напряжены, а какие-то чрезмерно ослаблены. В результате у одних возникает близорукость, у других дальнозоркость, у третьих – косоглазие, и почти у всех возникает астигматизм. Давайте познакомимся поближе:

1. Как глаз видит вдаль

Глаз прекрасно видит вдаль, когда шесть глазодвигательных мышц полностью расслабляются, тогда глаз за счет избыточного давления принимает форму шара, и хрусталик передает изображение точно на сетчатку глаза.

2. Как глаз видит вблизи

Чтобы увидеть вблизи, 4 продольные мышцы еще больше расслабляются, а две поперечные сжимают глаз, так как глаз состоит из воды, то он легко сдавливается и вытягивается «огурчиком» вперёд, как объектив у фотоаппарата, хрусталик передает изображение точно на сетчатку глаза. Такой глаз прекрасно видит вблизи.

3. Что такое близорукость.

Когда поперечные мышцы сжимают глаз, а обратно не расслабляются.

4. Что такое дальнозоркость.

Поперечные мышцы глаз ослабевают, продольные зашлаковываются, перестают сжимать глаз.

5. Что такое косоглазие.

В момент травмы или испуга напрягаются одна и более глазодвигательных мышц и больше не расслабляются.

6. Что такое астигматизм (искажение изображения).

За счет разного, неравномерного давления, сжатия с разных сторон глазодвигательных мышц, глаз теряет свою симметричную форму, искажается симметричный ход оптических лучей, изображение расплывается, размывается, двоится, троится, появляются сдвиги, блики, наложения и так далее.

Чтобы вернуть себе прежнее зрение и улучшить его, Бейтс разработал систему упражнений, с помощью которых ослабленные мышцы можно натренировать, напряженные – ослабить и зрение у человека восстановится. Человек способен избавиться от близорукости, дальнозоркости, косоглазия и астигматизма БЕЗ ОПЕРАЦИЙ!

У нас в стране естественным восстановлением зрения занимается Центр профессора Виктора Геннадьевича Жданова < ![CDATA[ ]]> http://zhdanov.center/< ![CDATA[]]> по методике Шичко-Бейтса. Метод Г. А. Шичко – это универсальный психолого-педагогический метод, позволяющий восстановить здоровье, улучшить (восстановить) зрение, преодолеть алкогольную, табачную, наркотическую зависимость, справиться с любой вредной привычкой, наработать личностные, профессиональные качества. Профессор Жданов на протяжении 24 лет восстанавливает людям зрение. Курс по восстановлению зрения длится от 6 дней (есть так же интернет-курсы). Зрение возвращается за короткий период, благодаря уникальным упражнениям, под чутким руководством специалистов, так как нужно понимать, что этими упражнениями можно так же навредить. Индивидуальный подход к каждому пациенту.

< ![CDATA[ ]]> Видео на youtube “Вводный курс естественного восстановления зрения профессора Жданова В. Г. в городе Красноярск в 2013 году”.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=w3eYnPCJh_M< ![CDATA[]]>

Рассказывайте друзьям, близким, знакомым, всем кто хочет взглянуть на мир прежними глазами!