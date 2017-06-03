Воспитывать бандеровцев с детского горшка

Чтобы заставить человека поверить в самую дикую ложь, он должен слышать ее ежедневно и еженощно, и желательно - с самого рождения

Я часто думаю, а какой видят нынешнюю Украину проживающие в ней жители? Прежде всего, они видят ее не такой, какая она есть на самом деле, а такой, какой ее показывают укро-СМИ. А чтобы заставить человека поверить в самую дикую ложь, он должен слышать ее ежедневно и еженощно, и желательно - с самого рождения (первый принцип пропаганды д-ра Геббельса.)

1. Циркуляр украинского министерства образования, разосланный руководителям дошкольных Украины

Как сказал на совещании руководителей областных учреждений народного образования наш великий президент Петр Порошенко, «сегодня нашей наиглавнейшей задачей является воспитание подрастающего поколения в духе всеобщего украинизма, идиотизма и дебилизма.

И первыми в цепочке воспитателей будущих укро-болванов должны стоять работники дошкольных учреждений, потому что воспитание стопроцентного бандеровца должно начинаться не со школьной скамьи, а с детского горшка.

Детский сад ребенок должен покинуть уже стопроцентным националистом, начинающим и заканчивающим свой день благодарственной молитвой «спасибо, тебе, Боже, что я не москаль!», мечтающим, как только вырастет, записаться добровольцем в АТО и погибнуть во славу Степана Бандеры».

Во исполнение указаний президента нами разработан текст, который воспитатели дошкольных учреждений должны пересказать посещающим детские сады детям. Текст получил самую высокую оценку министерства образования и пропаганды и был одобрен лично П. Порошенко.

2. Приложение:

Украина – самая великая держава в мире

«А сейчас, дети, я расскажу вам про нашу страну Украину. Садитесь поудобнее и слушайте. Так вот.

Все мы живем на Украине. Это огромная чудесная страна. Горы Карпат и угольные копи Донбасса, золотые поля Киевщины и чудесные пляжи Крыма, кубанские степи и равнины белгородчины – все это Украина. Наша страна – самая большая в Европе и в ней живет самый счастливый народ. У нас самое развитое сельское хозяйство. Наши фрукты и овощи, пшеницу и сало можно увидеть на прилавках самых известных супермаркетов Европы и все просят привозить еще.

На Украине много заводов и фабрик. На украинских двигателях летают космические корабли всех стран мира. Самый лучший самолет – «Мрия», самый крутой автомобиль – «Запорожец». Самые красивые актрисы мира одеваются только в платья Конотопской швейной фабрики, носят туфли только Бердичевского обувного объединения и едят только конфеты фабрики «Рошен».

На предприятиях Украины работают сотни тысяч людей, получающих самую высокую в мире зарплату. Каждый месяц платить за квартиру приходится все меньше и меньше, цены в магазинах все ниже и ниже, а зарплаты ваших пап и мам растут.

У нас очень хороший президент, которого любит вся страна. Петр Порошенко - обычный украинец, который очень не любит богатеев и заставляет их делиться своими деньгами с простыми гражданами. Это очень честный человек, который выполняет все свои обещания и никогда никого не обманывает. Его очень уважают во всем мире, президенты Франции и Германии, Италии и США часто звонят ему по телефону, спрашивают у него совета.

В нашей Верховной Раде заседают самые умные в мире депутаты, которые думают только о народе и назначают себе самые маленькие в мире зарплаты. Они ведут себя примерно, уважают друг друга, никогда не ругаются и никогда не дерутся. И вы должны стараться вести себя так же, как они.

У нас самая богатая страна в мире, у украинцев самые большие и самые дешевые в мире квартиры, поэтому многие мечтают жить в нашей стране и просят пустить их. Украинцы, когда-то уехавшие в другие страны, теперь горько жалеют об этом и мечтают вернуться обратно.

В нашей стране живут только украинцы, все ходят только в вышиванках и говорят только по-украински. По телевизору иногда показывают передачи на других языках - это для иностранцев.

Все европейские страны очень хотят, чтобы к ним приехало как можно больше украинцев и постоянно зовут нас в гости. Особенно украинцев любят в Польше. Поляки рады каждому украинцу, приехавшему в их страну, тут же приглашают его к себе домой, где потом вместе с ним поют украинские народные песни.

Очень не любят Украину русские, но они ничего не могут сделать, поскольку у Украины самая сильная армия в мире. Вдоль украинско-российской границы летают самые быстрые в мире украинские боевые самолеты, а в Черном и Азовском морях плавают самые большие в мире украинские военные корабли.

А еще Россия должна нам кучу денег и очень боится, что мы потребуем их вернуть, а ей нечем будет отдавать, потому что Россия – самая бедная в мире страна.

Дети, когда вы подрастете, вы поймете, как вам повезло, что вы родились на Украине! И именно сейчас, когда наша страна стала независимой!»

Дополнение

После рассказа следует в игровой форме закрепить в сознании детей прослушанный материал. Рекомендуется задавать вопросы типа «Где делают самые лучшие автомобили?», «Где самые большие квартиры?», «Где самые вкусные конфеты?» и пр, подвигая детей хором отвечать «На Украине!»

В завершение все должны хором спеть государственный гимн.

В течение ближайшей недели провести мероприятие и доложить о результатах.

3. Докладная записка

12-го числа текущего месяца, в младшей группе д/с №24 г. Киева в соответствие с вашим указанием детям был пересказан присланный вами текст. По окончании детям были заданы перечисленные в методичке вопросы. После того, как они пять раз хором ответили, что все самое лучшее находится «на Украине!», мальчик Вовочка разрыдался: «Хочу на Украину!»

Считаю своим долгом отметить, что Иванов Вовочка - из семьи москалей и давно замечен в сепаратистских настроениях. Называет горилку водкой, любит смотреть сериал «Маша и медведь» и цукеркам «Рошен» предпочитает контрабандные конфеты московской фабрики «Красный Октябрь».

Предлагаю установить за ним наблюдение с целью выявления среди посещающих детский сад №24 всех лиц, не проникшихся духом украинского патриотизма. Все выявленные сепаратисты в дальнейшем должны быть привлечены к суду. И пусть свершится суровое, но справедливое правосудие!

Слава Украине!

P.S.

Именно это и происходит сегодня на Украине. Именно этот мусор и впихивают в головы гражданам Украины, и не только детям. И они в это верят. И это совсем не смешно.

Klim Podkova

http://zavtra.ru/blogs/vospitivat_banderovtca_s_detskogo_gorshka?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com