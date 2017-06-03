Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2017

Песни Никиты Вятчанина стали частью восставшего Донбасса уже давно. Нет, вряд ли их можно услышать на официальных республиканских радио — как и многие искренние и талантливые произведения других исполнителей. Но я часто слышал самую известную «Ты встань» Никиты в машинах друзей-ополченцев и в кабинетах государственных служащих Республик.

Даже у прославленного командира ВС ДНР, полковника Михаила Толстых, Царствие ему Небесное и память вечная, песня «Ты встань» была одной из любимых в трек-листе.

Эти песни ушли в народ. Стали духовным и смысловым фундаментом для возрождения. И не в этом ли истинное и самое дорогое признание?

Нам песня строить и жить помогает? И не только. Ещё песня помогает защищать слабых, ценить жизнь и родных, любить свою землю всем сердцем и не отдавать её наглым захватчикам — которые без приглашения и без разрешения пришли на благословенную землю Донбасса. Пришли с огнём, мечом и изуверским отношением к человеческой жизни.

Песня — это пароль и отзыв. Разделение на людей и бесов. Разделение на тех, кто различает добро и зло, и на тех у кого «Ukraine über alles!».

Спроси последователей Единой Украины и дончан, кто они. Единоукраинец скажет: «Я украинский патриот». А дончанин просто ответит: «Я человек». И нет большей и важнейшей разницы.

— В одной из твоих песен о войне на Донбассе есть слова: «И в этой темноте нам суждено стать новым лучом». Что для тебя эта Тьма? И в чём ты видишь новый луч?

— Тьма – это отсутствие Света. Речь идёт не об электрической лампочке, которая то гаснет, то включается – речь о тьме и свете в душе. Поэтому для меня тьма – это отсутствие Бога в жизни человека. Пусть этот человек и купается в роскоши, его снимают телекамеры, — если нет в твоей жизни Бога, нет и тебя как личности. Одна тень.

Есть такое прекрасное изречение одного из афонских монахов – чем быстрее ты бежишь за своей тенью, тем дальше ты от солнца. Вся печаль в том, что ты и тени не догонишь, и солнце потеряешь. Тень – это всё земное: деньги, власть, комфорт, супермаркеты. Солнце – это любовь, дружба, общение…

Убеждён, что сегодняшние власти Украины, их кураторы с Запада — они гонятся за тенью. Страшно то, что они в этой гонке подписывают смертные приговоры тысячам людей, живущим на Донбассе.

А победить эту тьму людского безумия, которая принимает подчас маниакальные формы, можно только одним способом – стать в этой тьме лучом. Прорезать её им, потому как против света тьма не имеет силы. А луч — это «обыкновенный» подвиг тех, кто встал на защиту земли своей. Не сбежал, не предавал своих же молчанием, равнодушием или чем похуже.

— Как давно ты занимаешься творчеством? Ты ведь не только поэт и музыкант, ты журналист…

— Это история долгая и, честно говоря, занудная (смеётся). Впервые мы с коллективом под названием «Карниз» собрались лет 20 назад – даже начали записывать альбом на звукозаписи киностудии им. Горького в Москве. Играли русский рок – очень я тогда себе нравился (улыбается). Но Бог уберег от высокомерия, и со мной случилось то, что случалось со многими в 90-х — мы распались. По моей вине – выбрал пьянку вместо творчества.

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«Очнулся» только в 2008 году — помогли православные семейные клубы трезвости, наша Церковь святая. И в 2013 году вернулся к песенному творчеству — написал песню «Тихий ангел» против абортов, которая приобрела определенную популярность в интернете. Писал-то не агитки ради, а так, как я бы рассказал об этом своей старшей дочке (сейчас у Никиты Вятчанина с супругой Натальей уже три дочки – прим. ред.). Получилось честно, потому и понравилось людям – приглашали с нею на телевидение, клип сняли.

А в 2015 году вышел первый альбом — «Гражданин Царских Небес». Сделали его вместе с замечательным и талантливым парнем Адмилем Кельским. Стихи и мелодии написаны мною, аранжировки – им. А вот финансовая помощь пришла неожиданно – её оказал российский парламентарий, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров. Это был его личный вклад, а не использование пресловутого «админресурса». Потому ценность такой помощи возрастает, на мой взгляд, в разы.

— Ты по сей день работаешь обозревателем в одном из федеральных СМИ. Как получается совмещать жёсткую логику, а порой и циничность журналистики со свободной образностью и неравнодушием песен?

— Это как раз просто – в музыке говоришь то, что в глянце и на «паркете» кажется чем-то неуместным и даже обидным. Там «расклады» – здесь путь прямой, там от ума – здесь от сердца. Там горизонталь жизни, здесь – вертикаль.

Кстати, никогда не относился к тем, кто считает за честь пнуть чиновников, власть предержащих недобрым словом. Там героев и негодяев столько же, сколько в любом другом людском сообществе. А вот работать во власти — это ноша не для каждого.

Есть анекдот: рыбалка – дело нехитрое, наливай, да пей. Примерно также очень многие думают о власти: дело нехитрое, сиди и воруй. Но, как правило, так рассуждают недалекие люди, которые сами склонны к жадности. Есть такой духовный закон: тот грех, что раздражает тебя в человеке, есть и в тебе – не полностью, так частично.

— После каких событий ты впервые обратился в песнях к теме Донбасса? Что тебя резануло по живому?

— Многое. Когда всё началось на майдане, серьёзно раздумывал над тем, чтобы уехать на Украину. Шаг насколько эффектный, настолько и безумный – воевать я толком не умею, семью мою, кроме меня, кормить никто не обязан. Хорошо, что рядом оказались люди мудрые – сказали, воюй здесь в Москве. Чем можешь, тем и воюй.

Так и появилась песня «Ты встань!» — мне рассказывали, что она была любимым треком у одного из известных командиров ополченцев Донбасса. Сейчас его уже нет в живых… (речь идёт о Михаиле «Гиви» Толстых – прим. ред.).

Новая военная песня – она пошла в народ. Сейчас получаю письма от молодых парней и девчонок с Донбасса – просят прислать текст и аккорды, просят разрешения исполнить её на конкурсе. Это, конечно, приятно. Но неизмеримо лучше, если бы не допустили тех событий, тех жертв, которые дали повод к написанию этой и многих других пронзительных песен о войне на Донбассе.

— У тебя есть и песня «2 мая», посвящённая трагедии в Одессе. Как ты считаешь, что произошло в Одессе в духовном плане? Что произошло там фактически и физически, мы более или менее понимаем…

— Произошла духовная катастрофа – равнодушие многих позволило озверевшему быдлу погубить достойных людей. Мне рассказывали некоторые из одесситов, что, когда людей убивали в Доме профсоюзов (а их убивали долго, непозволительно долго!), чуть ли не на соседних улицах отдыхающие «пацанчики с девочками» потягивали пивко!.. В голове это не укладывается.

Это показало, насколько народ расслаблен перед лицом реальной опасности. Знаете, что в Евангелии означает слово «расслабленный»? Парализованный. Вот и большинство жителей Одессы в тот момент были парализованы внутренне. Иначе бы они смяли как ржавую банку тех выродков, которые эту трагедию организовали и реализовали. Но случилось обратное – победили выродки. И в этом — диагноз всем нам, не только Одессе.

— Как ты видишь, в чём причина событий на Украине?

— Потеря духовных корней.

Донбасс защищать первыми приехали те, кто силен Духом. Те, кто знает «правила духовной безопасности». Такой предмет их в школах не преподают — а зря! Глядишь, меньше было бы тогда духовно беспомощных, беззащитных, которые пустили чертей себе в мозг.

И либо двинулись умом и стали неонацистами, либо «забились в угол», откуда наблюдают за убийством и пытками неповинных людей на Донбассе и на Украине.

Там идёт война не за будущее, а за настоящее, без которого никакого будущего не будет. За то настоящее, не фальшивое, которое «чистыми» нотами поёт о жизни как о жертве себя во имя ближнего. То есть поёт о Любви.

— Равнодушие обывателей Украины, которым, возникает такое ощущение, попросту всё равно, что происходит на Донбассе, что там гибнут дети, женщины, — это смерть духовная или же просто миллионы людей замерли внутри себя и не знают, как реагировать?

— Надеюсь, что второе. Хотя пора бы уже очнуться – война-то не первый год идёт.

Сейчас время такое – время зашкаливающего эгоизма. Говорят, эгоизм всегда предваряет трусость, предваряет нерешительность на всё, что мешает личному удовольствию. А вот готовность отдавать себя рождает смелость, храбрость, мужественность.

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Если бы люди знали, какие пытки совести они могут претерпеть, если кого-то предали (действием или молчанием – неважно), то уверен, они легче соглашались на собственную смерть, чем на смерть ближнего!

Парадокс заключается в том, что ценность жизни человека на войне вырастает в разы по сравнению с тем, как мы ценим каждый день мирной жизни. Так что война – это сложная операция по удалению опухоли равнодушия.

— Как ты можешь объяснить, что крепкие мужики с Донбасса уезжали в самом начале противостояния, бросали свою землю? А отстаивать Новороссию от толп «неруси» пришли добровольцы со всей России?

— Пусть эти самые «крепкие мужики» сами объясняют, почему так поступили, а не иначе. Война не для всех, а для тех, кто готов «душу положить за други своя». Лично мне обидно, что так сложилось. Но осуждать никого из них не имею права – кто я такой? Могу придумать десятки вариантов, которые могли бы объяснить нежелание сотен тысяч украинцев ехать на Донбасс с оружием в руках. Это их выбор, им с этим выбором жить.

— Как ты считаешь, события на Украине, гражданская война на Донбассе — что это для России? Урок, предостережение, пророчество, что будет, если мы не изменимся и не заглянем внутри самих себя?

— Лично мне видится в этом предупреждение – не будьте беспечны, господа! В гробу карманов нет — за деньги билетик в рай не купишь. Хватит богатым набивать карманы — и так уже лопаются. Помогите нуждающимся, возьмите себе за хорошую привычку.

Многие живут так, будут жить ещё триста лет. А у нас на добрые дела много меньше осталось.

Все события на Украине, Донбассе – это следствие недоверия Богу, дефицит любви и даже доброжелательности в людях.

Почему-то это считают категориями «абстрактными». Жизнь показывает, что это грубейшая ошибка.

— Согласен, что «не бывает атеистов в окопах»?

— Да. Сам там не был, но от многих, кто воевал, слышал – это так и есть.

— Но не доказывает ли это, что путь к Богу должен идти через страх?

— Путь к Богу — жить так, как заповедал Христос. Когда мы говорим об окопах – речь не только же о страхе идёт. Удивительный русский старец, архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Кирилл Павлов (именно он тот самый сержант Павлов, в честь которого назван знаменитый Дом Павлова), который отошёл ко Господу 23 февраля этого года, воевал в молодости в Сталинграде — и нашел там Евангелие на развалинах дома.

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После этого, как он сам говорил, он уже не боялся смерти, так как понял сердцем, что Бог всегда рядом. Это не гарантия комфорта. Это гарантия, что смерть твоя – не дурная случайность. У Бога все волосы на голове человека посчитаны, не то что сам человек. И Он всегда забирает человека только в самый лучший с точки зрения вечной жизни момент.

— Что для тебя важно и ценно? За что ты отдашь самого себя?

— Вера в Бога, семья, друзья, Отечество – это самое важное. За это стоит жить и умирать.

— Что бы ты пожелал жителям Донбасса и жителям Украины?

— В жизни внешней – мирного неба да тёплого хлеба каждый Божий день. А в жизни невидимой, сокровенной — бороться за свет внутри себя. Тогда никакая тьма не одолеет.

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»