С чем НАТО пойдет на Россию

Как Европа намеревается остановить «супертанк Путина»



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Газета Svenska Dagbladet решила провести ревизию европейского военно-промышленного комплекса. Это понадобилось шведам, потому что они с некоторых пор ощущают себя заложниками двух империй: «Русская агрессия Владимира Путина и американское равнодушие Дональда Трампа по отношению к НАТО подталкивают Европу к тому, чтобы вооружаться на миллиардные суммы». То есть Трамп бросил старушку Европу на произвол судьбы, и ей приходится самостоятельно бороться за выживание.



Заголовок у статьи, что называется, боевитый: «Гиганты объединяются — бросают вызов «супертанку» Путина». При этом в качестве гигантов выступают три наиболее мускулистые в технологическом отношении европейские страны — Германия, Франция и Великобритания. Хотя, конечно, в этот ряд можно поставить и саму Швецию, добившуюся серьезных результатов в истребительной авиации и кораблестроении, а также Италию. И это как минимум. При этом в шеренгу гигантов почему-то поставлена Польша. Видимо, потому что она больше всех из стран Восточной Европы тратит денег на оборону (за последние 15 лет бюджет увеличился на 75%), а также в связи с ее наиболее агрессивной антироссийской риторикой.

Принцип определения «чемпионов» среди вооружающихся против России стран довольно прост. Это подсчет вложений государств в производство современного вооружения. Тут с Германией никто не может сравниться, поскольку она занимает четвертое место в мире по экспорту оружия. При этом в газете приводятся примеры наиболее крупных в финансовом отношении проектов.



Тут и фрегаты MKS 180 (4,5 млрд евро), и танки «Леопард-2» (800 млн евро), и бронетранспортеры «Боксер» (500 млн евро). В том же духе перечисляются оружейные мегапректы Франции и Великобритании. У французов, прежде всего, большой популярностью на рынке пользуются истребители «Рафаль». У британцев самые дорогие авианосцы «Королева Елизавета» по 5 млрд. фунтов за штуку. Также впечатляет проект замены четырех атомных подводных лодок «Вэнгард» (шведская газета почему-то называет их «Трайдентами»). При этом 4 стратегических подводных ракетоносца должны быть заменены на 3 новых, строительство которых должно начаться в 20-е годы.



При детальном рассмотрении европейского вооружения, которое должно остановить «супертанк Путина», становится понятно, что воевать Европа намеревается оружием ХХ века, уповая на большой его произведенный объем. В «параде еврооружия» нет, например, истребителей пятого поколения. То есть «суперистребитель Путина» останавливать будет нечем. На воздушных фронтах опять-таки большая надежда на Трампа, который разлюбил НАТО. То есть на систему американской противоракетной обороны. В области же противовоздушной обороны европейцы рады бы заполучить побольше американских комплексов «Патриот», хоть он уже давно скомпрометировали себя в ходе реальных боевых действий.



А вот создать танк нового поколения, который бы превзошел по боевым возможностям российский танк Т-14 «Армата», Европа намеревается. В этом направлении уже начали работать два ведущих производителя бронетехники — немецкий «Рейнметалл», беспрерывно модернизирующий ОБТ «Леопард-2», и французский «Некстер», выпускающий танки «Леклерк». Грандиозный проект получил название Main Ground Combat System (MGCS). Он предполагает замену «Леопарда» и «Леклерка» перспективной германо-французской машиной, разработку которой финансируют эти две страны.



Известны некоторые детали этого проекта. Броня и орудие у нового танка будут немецкими, башня — французской. Компания «Рейнметалл» намеревается сделать для MGCS пушку калибра 130 мм, которая должна превосходить по огневой мощи орудие российского танка Т-14. Разумеется, будут произведены попытки существенного увеличения живучести танка за счет использования уже известных по танку Т-14 новых конструкторских приемов. Среди них активная защита, при помощи которой отстреливаются приближающиеся к танку боеприпасы, формирование ложного образа танка для РЛС и тепловизоров неприятеля, дистанционное уничтожения мин с индукционными взрывателями, необитаемая орудийная башня, полностью дистанционное и автоматическое управление ведением огня, автомат заряжания и многое другое.



Новые «евротанки» начнут поступать в войска в начале тридцатых годов. Что подтверждает заявление руководства Уралвагонзавода о том, что платформа «Армата» обогнала зарубежное танкостроение на 10−15 лет. Ну, а полностью все «Леопарды» и «Леклерки» будут заменены на танк MGCS лишь к 2045 году. В настоящий момент немцы и французы агитируют военные ведомства Великобритании и ряда других стран, входящих в НАТО, присоединиться к финансированию проекта MGCS. Вполне понятно, что за этим с большим неодобрением наблюдают в США, поскольку широкое распространение «евротанка» было бы крайне нежелательным для мировых продаж американских танков «Абрамс».



Шведы рассказывают и еще об одном перспективном германском проекте, стоимость которого произвела на авторов статьи сильное впечатление. За 4,5 млрд евро немецкая судостроительная отрасль должна построить с 2023 по 2030 год 4 многоцелевых фрегата проекта MKS-180. В дальнейшем предполагается заложить еще два корабля, но уже по новому контракту. Этот заказ крайне выгоден для корабелов, в связи с чем три концерна сражаются в тендере с 2015 года по нынешний день. Победитель будет назван в конце этого года.



Проект амбициозный. Многофункциональность фрегата, имеющего водоизмещение в 5800 тонн, обеспечивается за счет модульной структуры. В зависимости от решаемых задач на корабль может устанавливаться самое различное вооружение и аппаратура. В принципе, фрегат должен в равной мере справляться с противовоздушной и противолодочной обороной, наносить удары по надводным и береговым целям, заниматься разведкой. Корабль планируется использовать и не в военных целях: например, для борьбы с пиратами и контрабандистами или для пресечения попыток нарушения эмбарго.



Максимальная скорость хода фрегата — 26 узлов. Дальность — 4000 миль, автономность — три недели. О дальности стрельбы противокорабельными ракетами не сообщается. Радиус действия ЗРК — 50 км. Имеется площадка для вертолета.

Новые фрегаты строит и Франция. Они называются Belharra и имеют водоизмещение в 4000 тонн. Первый корабль в серии из пяти заказанных должен быть готов в 2025 году. При небольшом водоизмещении, скорее соответствуя классу корветов, Belharra тем не менее неплохо вооружен. Задачи ПВО и ПРО решаются при помощи зенитных ракет Aster-30. Корабельный ЗРК способен поражать воздушные цели на дальности до 100 км и на высоте до 25 км. В качестве противокорабельных используются, смело можно сказать, исторические ракеты Exocet. Они прославились в 1982 году во время Фолклендской войны, нанеся британскому флоту серьезный ущерб. Именно с этого момента в мире начался бум создания и закупок противокорабельных ракет. Дальность Exocet — 180 км, максимальная скорость — 0,93 М. Также на фрегате установлена 76-мм пушка, видимо, для экзотики.



И еще один проект по созданию перспективного вооружения — строительство Великобританией двух авианосцев «Королева Елизавета», которые, судя по всему, будут приняты на вооружение в этом десятилетии. Авианосцы хороши в качестве транспортных средств, способных перевозить 40 самолетов на расстояние до 10 000 миль на экономической скорости хода в 15 узлов. Максимальная скорость — 25 узлов. Однако ударные возможности несколько уступают транспортным, поскольку на «Королеве Елизавете» предполагается использовать американские истребители псевдо пятого поколения F-35C. Истребители явно неудачные, что не под силу уже скрывать их разработавшей и начинающей выпускать американской компании «Локхид Мартин». И вообще со сбалансированностью ВМС у Великобритании серьезные проблемы. Это касается узкой специализации эсминцев ПВО типа 45, которые беззащитны при встрече с подводной лодкой, и фрегатов УРО типа 23, для которых губительно нападение даже пары самолетов.



Вот, собственно, и все, что шведская газета перечислила как перспективное «еврооружие». Все остальное производящееся и закупающееся относится к прошлому веку. В крайнем случае, к первому десятилетию века нынешнего. Ну, а к «супертанку Путина» относится более обширная номенклатура вооружения и военной техники, которая в своей массе гораздо новее. А потому и эффективнее.

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http://vpk-news.ru/news/36985?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com