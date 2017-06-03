Новости Украины и Новороссии 03 июня 2017

Киберкопы на Украине показали мастер-класс по блокировке российских сайтов

Украинский Департамент киберполиции дал практические рекомендации интернет-провайдерам по блокировке российских сайтов, попавших в санкционный список.

«Так, работники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники», — говорится на сайте полиции Украины.

Также в ведомстве напомнили, что в последнее время в сети распространяются специальные браузеры, с помощью которых злоумышленники могут установить контроль над компьютером.

«Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным», — отметили правоохранители.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

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Капеллан, священник КП: Не все едут на Донбасс защищать Украину

фото из открытых источников

Священник КП, прошедший майдан, ушедший капелланом в АТО, прошедший плен, рассказывает о том, что многие добровольцы ехали на Донбасс грабить, убивать и насиловать.

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На Украине частично разблокированы сервисы Яндекса

В пятницу после обеда сразу несколько крупных украинских провайдеров разблокировало сервисы “Яндекса”. Об этом сообщили жители разных районов Киева.

В частности, стали доступными “Яндекс.новости”, “Яндекс.пробки”, “Яндекс.транспорт”, “Яндекс.такси”, а также “Яндекс.Почта”. Но эти сервисы работают только в доменной зоне ua.

Читатели из Одессы сообщают, что в сети местного провайдера “Тенет” эти сервисы также снова доступны.

В тоже время пользователи крупнейшего украинского провайдера “Воля” заявляют, что доступ к сервисам Яндекса так и не восстановлен.

Яндекс.пробки снова доступны в Киеве

И Яндекс.такси вызывается

При этом не работает часть других сервисов Яндекса. Например, сервис авиабилетов, афиша и кинопоиск. Также не загружаются сервисы через мобильный интернет украинских сотовых операторов (хотя часть сервисов работает у “Лайфсела”).

На данный момент еще нет официального объяснения данному феномену.

Пользователи сообщают, что причина возобновления работы популярных сервисов “Яндекса” вовсе не в том, что их разблокировали провайдеры, а в действиях российского гиганта.

“Яндекс просто сменил адреса серверов к которым обращались их сервисы, о чем и сообщили в своих обновлениях. Раньше их сервисы обращались напрямую на сервера Яндекса, но этот путь украинские провайдеры заблокировали, а потому они построили обходные пути через транзитные сервера Яндекса, которые с его адресом не совпадают”, – дал свое объяснение в соцсети один из читателей.

Это же подтверждает в комментарии председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

“Доступ восстановился уже два дня. Но это не из-за того, что операторы перестали блокировать. Это связано, скорее всего, с тем, что приложения Яндекс переехали на другое облако и теперь живет там. Сейчас провайдеры должны постоянно мониторить ситуацию, смотреть, какой у них IP-адрес и постоянно его блокировать. Но Яндекс может этот динамический адрес менять хоть каждый час. Мы просто через год заблокируем все IP-адреса в Европе. Проще уже отрезать интернет от страны. Эти догонялки существуют во всем мире у всех, кто подходит к этой работе несистемно. Системно это тоже невозможно заблокировать на 100%, но чтоб оно было более-менее эффективно, нужно закупать дорогостоящее оборудование”, – сказал Федиенко.

“Самое главное, чтобы правоохранительные органы не использовали это как метод давления на операторов. Оператор-то выполнил предписания. На тот момент это сработало. Но Яндекс предпринял контрдействия и я не знаю, что нужно, чтобы его теперь заблокировать”, - говорит директор Интернет-ассоциации.

На вопрос почему “Воля” и сотовые операторы все равно блокируют доступ к “Яндексу” Федиенко ответил так: “Киевстар и Воля, очевидно использовали другой метод блокировки. Скорее всего, они заблокировали все облако. Скорее всего, от такого жёсткого метода заблокированы ещё какие-то менее популярные ресурсы, о чем мы ещё пока не знаем”.

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Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Как затравить человека. Сломленный

Они делают это не потому что сильные, а потому что их много.



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«Пусть лохи платят»: Как Порошенко увеличил госдолг в 2,5 раза

За время президентства Петра Порошенко внутренний госдолг Украины вырос в 2,5 раза, однако он отказывается заниматься его погашением и собирается переложить проблему на плечи своего преемника. Об этом написал лидер партии «Успішна країна» экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Политик напоминает, что традиционно долговые бумаги выпускаются, чтобы вложить их в экономику. Например, руководство страны принимает решение построить завод на 30 тысяч рабочих мест. Предприятие строится, начинает работать, получает прибыль, долг погашается. Однако на Украине деньги берутся на «затыкание дыр» и «проедание». «Именно нынешняя власть выпустила облигации, чтобы вернуть деньги вкладчикам лопнувших банков; чтобы докапитализировать ПриватБанк, иначе тот прогорел бы так же; чтобы покрыть дефицит госбюджета и многое другое», — перечисляет статьи расходов Клименко. В результате по состоянию на начало апреля внутренний госдолг Украины составил 699,6 миллиардов гривен. По факту — это почти весь бюджет страны (731 миллиард гривен). В текущем году по долгам нужно было уплатить 25,7 миллиардов и проценты — 10 миллиардов. Наибольшие суммы ожидались к погашению в следующем году- 42,9 миллиардов гривен, и в 2019 году — 64,9 миллиардов. Потом платеж шел на уменьшение и весь заем нужно было погасить до 2030 года. Однако сегодня власть попросту отказалась погашать эту накопленную задолженность. По словам Клименко, Порошенко откладывает начало погашения внутреннего долга до 2025 года. Эта дата выбрана не случайно, поскольку включает в себя остающиеся два года президентства Порошенко и следующие 5 лет, которые он также надеется просидеть в кресле главы государства. «То есть Петр Алексеевич принял решение: зачем мне погашать долги, пусть лохи, которые придут следующими, платят. Иными словами, пока гражданам замыливают глаза улицами Шухевича и Бандеры, он уже подготовил себе временной и финансовый люфт», — пояснил Клименко. По его оценке, с такой политикой после правления Порошенко и его окружения в Украине останется «выжженное поле». А украинцы будут десятилетиями работать, чтобы пополнить их счета в офшорах. «Надеюсь, каждый из вас, обдумав ситуацию, сам примет правильное решение, как поступать дальше. Для себя, своих детей и для нашей успешной (а не их гопнической) страны», — резюмировал Клименко. Читайте также: Перестрелка в Киеве: расстрелян чеченец, обвиняемый в покушении на Путина (+ВИДЕО, ФОТО)

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Создатель красоты

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Жители ЛНР почтили память луганчан, павших от авианалета на город 2 июня 2014 года

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Митинги памяти мирных жителей, погибших в результате авиаудара ВСУ по центру Луганска 2 июня 2014 года, прошли сегодня в городах и районах ЛНР.

Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации (ОГА), предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм.

В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

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А что ТЫ сделал для Украины?

Проголосвал за выход Крыма из состава Украины.

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