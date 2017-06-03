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Мы – не «нация», мы – народ!

08:41. 3 июня 2017 Просмотров - 106 2 коммент. Опубликовал:

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Заявление Совета православной патриотической общественности о состоянии национальной политики

Окопавшиеся в околовластной среде сторонники либеральных западных идеологий отчаянно блокируют постановку русского вопроса в контексте национальной политики России. Прикрываясь именем науки и намекая на свою «безальтернативность» в экспертном сообществе, эти люди пытаются «смести со стола» любые проекты и мероприятия, подчеркивающие самостоятельную роль русского народа в его собственной стране. Так, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин воспрепятствовал проведению членом палаты Валерием Коровиным круглого стола «О принципиальных подходах к национальной политике России». Ранее член ОП протоиерей Всеволод Чаплин многократно протестовал против подходов г-на Дискина, проталкиваемых авторитарными методами, и отказался впредь подавать ему руку.

Эксперты, о которых идет речь, лоббируют чуждые России термины «гражданская нация», «национальное государство», «толерантность». Они шантажируют общество тем, что в свое время им удалось продвинуть понятие «гражданской нации» в Стратегию государственной национальной политики и объявляют этот документ безальтеративной линией Президента В.В.Путина. Однако в 2012 году Президент России в программной статье «Россия: национальный вопрос» признал непригодность для России ни европейского «национального государства», ни американского «плавильного котла». Россия была определена им как самобытное «государство‑цивилизация», скрепленное русским народом и русской культурой, а посему народ этот, по словам главы государства, является «государствообразующим по факту существования России».

Убеждены: сегодня национальная политика нуждается в глубокой системной переоценке. Слишком многое в ней заимствовано из западных стран, где национальную политику можно назвать катастрофически провальной. Слишком сильно в ней влияние группы творцов нацполитики 90-х годов, которую также можно назвать неудачной и последствия которой лишь в последние годы компенсированы работой правоохранительных органов в области обуздания этнических мафий и пресечения нелегальной миграции. Мы не имеем никакого доверия к «экспертному политбюро» - господам Тишкову, Зорину, Паину, Дискину, Михайлову, Дробижевой. Эти люди могут быть частью диалога о национальной политике, но только не в качестве привилегированных участников, а тем более модераторов и редакторов текстов. Главными субъектами такого диалога должны стать организации, представляющие русский народ и все народы России - без каких-либо посредников.

Наша позиция в этом диалоге очень простая: нет никаких «гражданских наций» и «национальных государств». Это безжизненные западные выдумки, направленные на стирание этнических различий и на подчинение обезличенных народов глобальному диктату.

Мы – не «нация». Мы – народ, стремящийся к единомыслию в вере, в общественном действии и в глобальной миссии. Русский народ в России должен быть признан государствообразующим. В случае расхождения его интересов с интересами других народов, внешних или внутренних, государство должно обеспечить ему первоочередную защиту.

Мы – не просто «гражданское» сообщество безнациональных одиночек с российскими паспортами. Мы народ России – исторически сложившийся как союз народов и народностей, объединившихся вокруг русского народа (великороссов, малороссов и белорусов). У нас есть общая душа, коллективная личность, несводимая к технической сумме индивидуумов.

Необходимость восстановления государствообразующего статуса Русского народа осознается не только этническими русскими, но и немалым числом «малых народов», понимающих, что без русской основы России не жить. Подтверждением этому является упорно замалчиваемая «Русско-кавказская инициатива», в ходе которой требование о признании государствообразующего статуса русского народа было выдвинуто в 2016 году совместно кавказскими и русскими общественными деятелями, а затем поддержано более чем двадцатью национальными объединениями Майкопа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Мы – народ разделенный. Следует ясно констатировать, что Российская Федерация является преемницей Российской империи и имеет долг всеми средствами защищать на ее утраченных территориях людей, относящихся к русскому народу и другим народам, чье большинство исторически проживает в нашей стране.

Должно быть признано фактом этническое своеобразие всех народов страны, не отменяемое никакой «паспортной» или «гражданской» идентичностью. Необходимо признать и право каждого народа на свой образ жизни. Традиционные религии каждого народа должны получить преимущественную государственную поддержку. Даже принцип равенства религиозных объединений перед законом, являющийся ультралиберальным новшеством даже для западных стран, сам по себе не мешает такой преимущественной поддержке – ведь равенство базовых прав не означает равенства привилегий.

При регулировании миграционных потоков не нужно стесняться отдавать предпочтение сынам и дочерям славянских народов, православным христианам и верующим «древневосточных церквей», а также тем последователям ислама, которые готовы присягнуть России и ее традиционному мусульманскому духовенству, осудив те группировки, которые практикуют или оправдывают терроризм либо отрицают традиционные для нашей страны формы ислама.

 

Перед выборами Президента власть в своей национальной политике должна отвечать на чаяния людей, а не на симпатии прозападных экспертов с их мертвенными моделями, доказавшими свою тупиковость.

Владимир Семенко

http://zavtra.ru/blogs/mi_ne_natciya_mi_-_narod?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: мировоззрение, общество
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2 коммент.»

  • 3325 2091
    serjoza 3 июня 2017 в 9:02 Ссылка Пометить
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    руССкие это нация..а вот РУС кие-это народ и принадлежность к цивилизации..чиним голову и мозг.БОГ нам дал различение,заставляйте его работать.

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  • 2245 957
    SR 3 июня 2017 в 10:02 Ссылка Пометить
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    Начинается предвыборное РАИССЯ ВПЕРДЕ.
    НОРОТ это звучит гордо, сами знаем.
    Ура.

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