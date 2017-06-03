Матери убитых бойцов ВСУ плачут на камеру: «А наших детей-то за что?!»

- Уважаемые телезрители, мы находимся у здания администрации президента. Тут собрались матери солдат, погибших при защите нашей родины. Давайте подойдем и поговорим с ними.

В кадре появляется женщина.

- Мой сыночек был чудный, замечательный мальчик. С раннего детства мы с мужем воспитывали его в любви к нашей Украине, и когда наш президент призвал всех ехать на Донбасс защищать родину и пообещал каждому бойцу 1.000 гривен в день, наш мальчик одним из первых записался в национальную гвардию. Мы провожали его всем селом, устроили проводы, сыночек клялся без жалости убивать сепаратистов и скоро вернуться с победой.

А потом (женщина достает платок и начинает вытирать слезы) мы получили от него сообщение. Оказалось, в армии нет совсем ничего, и наши доблестные ребята не могут достойно выполнять свой долг. Мы с мужем вынуждены были записаться в волонтеры. Мы привозили им еду, амуницию, бронежилеты, чтобы они поскорее пошли в бой. Мы писали в министерство обороны и самому президенту, что у наших мальчиков мало патронов и снарядов и им ну совсем нечем стрелять.

А потом… потом… (женщину сотрясают рыдания) эти гадкие бандиты убили моего мальчика, который ничего, ничего плохого им не делал!

В кадре появляется другая женщина, она держит в руках фотографию.

- Вот это мой сын. Настоящий патриот Украины. Когда началась война, он пошел записываться добровольцем. И записался не в армию, а в прославленный батальон «Донбасс», потому что хотел как можно скорее оказаться в АТО и начать уничтожать сепаратистов. Он взял себе позывной «Дудаев», потому что Джохар Мусаевич был для него кумиром, как и другие герои Ичкерии. Мой сын часто говорил мне, что мечтает во всем быть похожими на них. Каждый день он отправлял нам СМС, сообщал обо всем, что с ним происходит.

Женщина достает из сумочки телефон и начинает читать.

«Здравствуйте, дорогие папа и мама. Спешу сообщить, что у меня все хорошо. Прибыл в прифронтовую полосу. Вы и представить себе не можете, какая тут обстановка. Кругом одни сепаратисты. Вчера мы с ребятами зашли в один двор и начали ловить куриц себе на ужин. Так из дома выскочила старуха и обозвала нас фашистами и грабителями. Правильно говорит наш командир, что эту землю нужно полностью зачистить от местного населения. Я лично сократил число донбасских сепаров на одну единицу, после чего мы спокойно и сытно поужинали. Когда мы возьмем Донецк, то сожжем всю вату, ни один сепаратист не останется в живых».

- А потом (женщина всхлипывает) мы получили его последнее СМС.

«Здравствуйте, папа и мама!

Воюю в артиллерии, работы невпроворот. Посылаем «гостинцы» террористам без передышки. Спать приходится урывками. Каждый раз, когда гремит очередной залп и в сторону сепаров улетает очередной снаряд, сердце мое наполняется радостью, ведь каждый убитый колорад приближает день нашей победы. Только об одном молю Бога: чтобы у нас всегда было вдоволь снарядов. До свиданья, через час снова работа, нужно хотя бы немного вздремнуть».

Женщина поднимает на зрителя заплаканные глаза.

- Это было его последнее письмо. Ночью бандиты напали на батарею и убили всех, кто там был, всех до одного. Звери! Эти… эти… недочеловеки позвонили мне с телефона моего мальчика и сказали, что артиллерийский снаряд попал в детский сад и мой сын «получил свое». Но разве мой мальчик виноват? Разве он знал, куда летят эти снаряды?!

Женщина вытирает слезы и пытается успокоиться.

- Мой сын был настоящий герой. Мы с мужем гордимся им. И мы требуем от нашего президента чтобы он как можно скорее закончил эту войну. Пусть он шлет в АТО побольше танков, пусть он даст нашим артиллеристам побольше снарядов, пусть они разбомбят Донецк и Луганск. И тогда на нашей Украине настанет мир и счастье, и наши дети вернутся домой живые и здоровые.

Крокодиловы слезы

Может быть через несколько лет встретятся мать убитого бойца ВСУ и мать убитого ополченца, и они вместе будут плакать над своей общей бедой. Может быть. Но для этого война должна кончиться, и пройти не один десяток лет, прежде чем притупится боль утраты. А сегодня…

Плачут на камеру матери убитых бойцов ВСУ. Но донбасских матерей, похоронивших своих детей, их слезы не трогают.

Klim Podkova

http://zavtra.ru/blogs/materi_ubitih_bojtcov_vsu_plachut_na_kameru_a_nashih_detej-to_za_chto?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com