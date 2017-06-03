Главная » Невероятное в мире, Политика

Кто Совбез ООН кушает, тот его и танцует…

14:14. 3 июня 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Пока в Брюсселе и Санкт-Петербурге идут экономические форумы, широко освещаемые в прессе, настоящий ньюсмейкер прошедшей недели находится в Вашингтоне.

Европа еще пребывает в шоке от заявления Д. Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, а в конгресс США уже внесен законопроект, предусматривающий прекращение финансирования ООН.

Европейцы печалятся не потому, что им будет не хватать Д. Трампа, а потому, что взнос США в уставной фонд вновь создаваемых бюрократических структур  по контролю за климатом должен был составить 100 млрд. долларов, но теперь не составит.

Зато угроза прикрыть ООН звучит на фоне причитаний евробюрократов весьма убедительно.

 https://russian.rt.com/world/news/396007-kongresse-ssha-finansirovanie-oon(2 июня 2017)В конгрессе США предложили прекратить финансирование ООН

В конгресс США внесён законопроект, который предусматривает прекращение финансирования ООН.

В документе говорится о необходимости запретить «обязательные и добровольные отчисления в ООН, которая является, по мнению авторов проекта, коррумпированной и некомпетентной».

«Несмотря на то, что США выделяют на финансирование ООН непомерно большую долю своего бюджета, договоры ООН зачастую противоречат интересам Америки. Таким образом, США спонсируют попытки подорвать нашу внешнюю политику», — сообщается в документе.

При этом авторы проекта назвали ряд условий, при которых США могут возобновить финансирование организации.

…В 2016 году США сделали в общей сложности взносы в размере $3 млрд. в регулярный бюджет ООН, а также на операции по поддержанию мира. При этом общий бюджет организации на эти цели составил приблизительно $11 млрд.

В середине марта стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов обсудить с США вопрос финансирования.

Дональд Трамп в начале своего правления пообещал ООН урезать финансирование:

http://www.interfax.ru/world/547006

Москва. 26 января. INTERFAX.RU – Администрация Дональда Трампа готовит документы, которые существенно ограничат участие США в ООН и других международных организациях, пишет в среду New York Times, ссылаясь на проекты постановлений, имеющиеся в распоряжении редакции.

В частности, предполагается полное прекращение финансирования организаций, которые признают своим членом Палестинскую автономию, действуют в обход санкций против КНДР и Ирана, а также выступают в поддержку абортов. Проект также предусматривает прекращение сотрудничества с любой организацией, которая находится под влиянием государства, поддерживающего терроризм или систематически нарушающего права человека.

В общей сложности финансирование международных организаций со стороны США должно сократиться на 40%, отмечает издание. Если проект будет принят, это заметно скажется на деятельности ООН, которая ежегодно получает от США многомиллионные взносы.

Попросив на прошедшем Саммите НАТО увеличения взносов до 2% ВВП Евросоюза, что, по приблизительным подсчетам, может составить 300 млрд. евро, но не получив твердого обещания заплатить ни от А. Меркель, ни от других европейских лидеров, Д. Трам решил сэкономить на климате 100 млрд. долларов и объявил о выходе из соглашения. Теперь, даже если ЕС «скинется» на содержание НАТО в требуемых Д. Трампом масштабах, «климатическая мафия» Европы еще долго будет сидеть на голодной пайке, собирая с миру по нитке. Из Вашингтона денег им уже не пришлют.

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
С чего вы взяли, что это провокация? Эдуард Лимонов об убийстве русского посла
...же понимал, что это его последние минуты жизни, и...Мусульмане вообще? Попробуем понять, кто такие «мы». Согласно источникам...после срочного закрытого заседания Совбеза ООН в тот же день освободили,... пресловутая ан-Нусра**. Кто убил Пешкова? Кто убил Карлова? Ну...
Будда - борец за Правду
... достичь просветления. Не все из его современников его понимали и принимали. Известны... речей, огромное большинство слушателей покинуло его, и Благословенный сказал: "Зерно отделилось... гордецы удалились". Были и ненавидящие его: например, аскеты и брамины (...
Глобальное объявление конца правления „закулисы” на 70-ой Ассамблее ООН - 2
...работают многие проекты, например, тот же «Проект Венера».Однако...Корана и ислама народов, его исповедующих традиционно.Грамматическая структура...Владимира Путина и особенно его слова о пирамидальном ...в публичной политике, и кто подумал, что Владимира Путина...
Что мы знаем про Джорджа Оруэлла?
...Мораль – социально сконструированное понятие и его следует изменить»; христианская мораль и...в Бейсике оказывается реальностью. Одновременно его пугала всемогущество Министерства информации, ..., со стороны Франкфуртской школы его курировал П.Лазерсфельд, ему ...
Функциональная неграмотность
...взять нигерийского негра, обучить его научным премудростям, и из ... раком».Всеобщая грамотность обнажила тот факт, что школьное обучение...SMM-маркетинганужны потребители. А кто еще может стать лучшим...маркетинга нужны потребители. А кто еще может стать лучшим...
"Сколько будет 100 минус 80?.." В России началась кампания против ЕГЭ
... этот ЕГЭ! И пробивают его для себя. Так оболванивать..."катастрофа". Если начать перечислять его проблемы, то даже неполный ...на законодательной основе, и отмена его не планируется", - пишет ...- отмечает Спицын.Проблема, по его словам, заключается в том, что...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>