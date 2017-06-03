Кто Совбез ООН кушает, тот его и танцует…

Пока в Брюсселе и Санкт-Петербурге идут экономические форумы, широко освещаемые в прессе, настоящий ньюсмейкер прошедшей недели находится в Вашингтоне.

Европа еще пребывает в шоке от заявления Д. Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, а в конгресс США уже внесен законопроект, предусматривающий прекращение финансирования ООН.

Европейцы печалятся не потому, что им будет не хватать Д. Трампа, а потому, что взнос США в уставной фонд вновь создаваемых бюрократических структур по контролю за климатом должен был составить 100 млрд. долларов, но теперь не составит.

Зато угроза прикрыть ООН звучит на фоне причитаний евробюрократов весьма убедительно.

https://russian.rt.com/world/news/396007-kongresse-ssha-finansirovanie-oon(2 июня 2017)В конгрессе США предложили прекратить финансирование ООН В конгресс США внесён законопроект, который предусматривает прекращение финансирования ООН. В документе говорится о необходимости запретить «обязательные и добровольные отчисления в ООН, которая является, по мнению авторов проекта, коррумпированной и некомпетентной». «Несмотря на то, что США выделяют на финансирование ООН непомерно большую долю своего бюджета, договоры ООН зачастую противоречат интересам Америки. Таким образом, США спонсируют попытки подорвать нашу внешнюю политику», — сообщается в документе. При этом авторы проекта назвали ряд условий, при которых США могут возобновить финансирование организации. …В 2016 году США сделали в общей сложности взносы в размере $3 млрд. в регулярный бюджет ООН, а также на операции по поддержанию мира. При этом общий бюджет организации на эти цели составил приблизительно $11 млрд. В середине марта стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов обсудить с США вопрос финансирования.

Дональд Трамп в начале своего правления пообещал ООН урезать финансирование:

http://www.interfax.ru/world/547006

Москва. 26 января. INTERFAX.RU – Администрация Дональда Трампа готовит документы, которые существенно ограничат участие США в ООН и других международных организациях, пишет в среду New York Times, ссылаясь на проекты постановлений, имеющиеся в распоряжении редакции. В частности, предполагается полное прекращение финансирования организаций, которые признают своим членом Палестинскую автономию, действуют в обход санкций против КНДР и Ирана, а также выступают в поддержку абортов. Проект также предусматривает прекращение сотрудничества с любой организацией, которая находится под влиянием государства, поддерживающего терроризм или систематически нарушающего права человека. В общей сложности финансирование международных организаций со стороны США должно сократиться на 40%, отмечает издание. Если проект будет принят, это заметно скажется на деятельности ООН, которая ежегодно получает от США многомиллионные взносы.

Попросив на прошедшем Саммите НАТО увеличения взносов до 2% ВВП Евросоюза, что, по приблизительным подсчетам, может составить 300 млрд. евро, но не получив твердого обещания заплатить ни от А. Меркель, ни от других европейских лидеров, Д. Трам решил сэкономить на климате 100 млрд. долларов и объявил о выходе из соглашения. Теперь, даже если ЕС «скинется» на содержание НАТО в требуемых Д. Трампом масштабах, «климатическая мафия» Европы еще долго будет сидеть на голодной пайке, собирая с миру по нитке. Из Вашингтона денег им уже не пришлют.