Главная » Аналитика

Военные летчики прокомментировали официальную версию крушения Ту-154

14:59. 2 июня 2017 Просмотров - 142 3 коммент. Опубликовал:

Военные летчики прокомментировали выводы государственной комиссии, озвучившей причину крушения военного самолета Ту-154, упавшего в нескольких километрах от берега Сочи в Черное море.

Военные летчики прокомментировали официальную версию крушения Ту-154
 

Минобороны РФ 1 июня сообщило, что причиной авиакатастрофы могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна Романа Волкова, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления Ту-154.

"Новая газета" пишет, что почти одновременно с выводами госкомиссии в интернет просочился доклад начальника Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Байнетова об итогах работы "комиссии по расследованию авиапроисшествия". По данным издания, документ очень похож на настоящий. В докладе Байнетова подробно описан последний полет разбившегося Ту-154, последние минуты — посекундно. В документе говорится, что почти через минуту после взлета сработала сирена, в кабине замигало красное табло, но никто из экипажа не обратил на это внимания.

На 70-й секунде полета, когда Ту-154 находился всего в 90 метрах от поверхности воды, командир резко перевел самолет, шедший в разворот с небольшим правым креном примерно 10°, в крутой левый крен 53°. Самолет устремился к поверхности воды в три раза быстрее и был уже обречен.

В докладе генерала указано, что возникновению критической ситуации на борту Ту-154 способствовали "эмоционально-физиологическое утомление" командира Волкова и отсутствие у него "устойчивых навыков" пилотирования в сложных ситуациях.
Но опытные военные летчики, прокомментировавшие изданию выводы комиссии, и документ, похожий на доклад генерала, считают, что и в официальном сообщении, и в "документе" много нестыковок.

По данным авиаэкспертов, в сочинском аэропорту самолеты выруливают на старт за автомобилем сопровождения. И аэропорт оборудован подсветкой указателей номеров рулёжек и взлетно-посадочных полос. Комментаторы уверяют, что заблудиться» в сочинском аэропорту практически невозможно. Если командир воздушного судна "потерялся" уже на земле, тут же должен последовать запрет на взлет.

"Действия и капитана и экипажа абсолютно неадекватные. Разве что произошло коллективное умопомешательство", — заявил один из экспертов газеты.

Эксперты обратили внимание, что в "документе" написано о том, что шасси убрали, но на всех фотографиях собранных обломков разбившегося Ту-154 шасси находятся в выпущенном положении.

Один из экспертов, летчик военно-транспортной авиации, имеющий более 10 тысяч часов налета, из которых около 4 тысяч — командиром экипажа Ту-154, настаивает на версии, что  командир экипажа Ту-154 майор Роман Волков во время взлета выполнял функции второго пилота. Он находился  на своем месте, но  взлетал пилот, не только не обученный и не допущенный к полетам на данном типе самолета, но и не внесенный в полетное задание, старший по званию и должности. 

"Аргументы недели" писали, что на 70-й секунде полета пассажиры Ту-154 были уже обречены. 

 

 

 

http://argumenti.ru/society/2017/06/537278

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2016
... среди сирийских мятежников. «Некоторые официальные источники заявляют, что саудовцы, ... да», — сказал он. Также прокомментировал заявление Пентагона о том, что...22 из 28 погибших — военные летчики. Турецкие официальные лица подобную информацию на данный...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции. Последние новости
...Су-24, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал... исключать». Также, Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с усилением контроля за...Вопрос: Константин, говорят, что для военных летчиков один километр это по времени...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 октября 2016
... сирийской провинции Алеппо Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об... под контролем Армии Сирии. Также военные летчики продолжают прикрывать наступающие части Сирийской...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 ноября 2016
...аэропорта. МИД РФ уже прокомментировал http://rueconomics.ru/205768-...применяли отравляющие вещества, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-... районе сирийской Пальмиры российского военного летчика Евгения Долгина, сообщила администрация...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2016
...прокомментировала обстановку на сирийско-турецкой границе Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала...Других целей у российских военных летчиков в Сирии никогда не ...ведущей RT Аниссе Науэй прокомментировала обвинения Москвы со ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 ноября 2016
... пресс-служба оборонного ведомства. Военный летчик после успешного катапультирования доставлен на.../14/11/2016/5829e2079a7947b47a6c4299 прокомментировать ситуацию чуть позже.Британский...оружие. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор ...

3 коммент.»

  • 10437 9037
    Олег Козлов 2 июня 2017 в 15:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ой, не знаю не знаю. Не верю я почему то Новой газете. Это всё равно, что верить Эху Москвы или Дождю. А правду я думаю мы не узнаем. Что велели сказать, то и сказали, остальное вилами по воде писано.

    Ответить
    • 4901 2364
      Ralis Олег Козлов 2 июня 2017 в 15:37 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Разбился.Хряпнулся о воду так,что осколки собирали на сотню километров.Вспомним песенку-
      я тебе конечно верю,разве могут быть сомненья…это наш с тобой секрет.

      Ответить
  • 2932 2684
    Вячеслав 2 июня 2017 в 15:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да клали сионские обрезки и на Минобороны, и на путина, вместе с его аналитиками… И на всех нас…

    ТУ-154: Ритуальное жертвоприношение гоев на Хануку!
    Именно так называется ролик, опубликованный от “Корбан ТВ” на канале ютуб “Русь Политика”. Можно как угодно сомневаться в авторстве, надев розовые очки. По всей видимости, автора этого видео можно было бы даже обвинить в антисемитизме, если бы не одно “но”. За автором видео стоят реальные люди, жиды-сионисты. Для того, чтобы убедиться в этом, посмотрите также и вот это видео из той же серии, чтобы не было сомнения в оригинале.

    “Дорогие братья сионисты! Нынешний год по еврейскому календарю 5777 заканчивается для нас великолепно. После ритуального жертвоприношения гоев на Хануку в виде уничтожения целого самолета Ту-154 наш Бог дарит нам массу благополучия и гешефта в Новом году. На самолет посадили только гоев, а всех уважаемых евреев от этого рейса раввинат успел отговорить… Так что братья возрадуйтесь, у нас, как всегда, все схвачено. Веселой вам Хануки и не забывайте спаивать гоев в усиленном режиме на Новый год, чтобы водка травила этих червей. Слава Сиону.”

    https://via-midgard.com/news/in_russia/tu-154-ritualnoe-zhertvoprinoshenie-goev-na-xanuku.htm

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>