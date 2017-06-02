Военные летчики прокомментировали официальную версию крушения Ту-154

Военные летчики прокомментировали выводы государственной комиссии, озвучившей причину крушения военного самолета Ту-154, упавшего в нескольких километрах от берега Сочи в Черное море.

Минобороны РФ 1 июня сообщило, что причиной авиакатастрофы могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна Романа Волкова, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления Ту-154.

"Новая газета" пишет, что почти одновременно с выводами госкомиссии в интернет просочился доклад начальника Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Байнетова об итогах работы "комиссии по расследованию авиапроисшествия". По данным издания, документ очень похож на настоящий. В докладе Байнетова подробно описан последний полет разбившегося Ту-154, последние минуты — посекундно. В документе говорится, что почти через минуту после взлета сработала сирена, в кабине замигало красное табло, но никто из экипажа не обратил на это внимания.

На 70-й секунде полета, когда Ту-154 находился всего в 90 метрах от поверхности воды, командир резко перевел самолет, шедший в разворот с небольшим правым креном примерно 10°, в крутой левый крен 53°. Самолет устремился к поверхности воды в три раза быстрее и был уже обречен.

В докладе генерала указано, что возникновению критической ситуации на борту Ту-154 способствовали "эмоционально-физиологическое утомление" командира Волкова и отсутствие у него "устойчивых навыков" пилотирования в сложных ситуациях.

Но опытные военные летчики, прокомментировавшие изданию выводы комиссии, и документ, похожий на доклад генерала, считают, что и в официальном сообщении, и в "документе" много нестыковок.

По данным авиаэкспертов, в сочинском аэропорту самолеты выруливают на старт за автомобилем сопровождения. И аэропорт оборудован подсветкой указателей номеров рулёжек и взлетно-посадочных полос. Комментаторы уверяют, что заблудиться» в сочинском аэропорту практически невозможно. Если командир воздушного судна "потерялся" уже на земле, тут же должен последовать запрет на взлет.

"Действия и капитана и экипажа абсолютно неадекватные. Разве что произошло коллективное умопомешательство", — заявил один из экспертов газеты.

Эксперты обратили внимание, что в "документе" написано о том, что шасси убрали, но на всех фотографиях собранных обломков разбившегося Ту-154 шасси находятся в выпущенном положении.

Один из экспертов, летчик военно-транспортной авиации, имеющий более 10 тысяч часов налета, из которых около 4 тысяч — командиром экипажа Ту-154, настаивает на версии, что командир экипажа Ту-154 майор Роман Волков во время взлета выполнял функции второго пилота. Он находился на своем месте, но взлетал пилот, не только не обученный и не допущенный к полетам на данном типе самолета, но и не внесенный в полетное задание, старший по званию и должности.

"Аргументы недели" писали, что на 70-й секунде полета пассажиры Ту-154 были уже обречены.