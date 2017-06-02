В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
10:41. 2 июня 2017 Просмотров - 135 3 коммент. Опубликовал: brahman
31 мая две девочки упали в воду во время прогулки по Иртышской набережной, их отец прыгнул за ними, но из-за высокого бетонного парапета не мог выбраться из воды
Шестнадцатилетний подросток спас в Омске мужчину с двумя малолетними детьми, которые упали в ледяную воду. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, молодой человек будет представлен к награде.
"Две малолетние девочки 31 мая случайно упали в воду во время прогулки по Иртышской набережной. Их отец сразу прыгнул за ними, но из-за высокого бетонного парапета не мог выбраться из воды. Мужчина в ледяной воде быстро терял силы и несколько раз уходил с детьми под воду.Как уточнили в ведомстве, Александр Ергин проживает в омском Центре социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" и заканчивает девятый класс. В тот день он вместе со специалистом центра по социальной работе Александром Сергеевым и водителем Рустамом Нурдиновым проезжал по набережной на машине. Услышав крики о помощи, они остановились. Подросток сразу прыгнул в воду и стал помогать тонущему мужчине удерживать детей, а педагог с водителем достали автомобильный трос, конец которого бросили в воду и стали удерживать с помощью прохожих.
Шестнадцатилетний Саша Ергин бросился в реку и с помощью троса, который бросили его товарищи, сначала вытащил пятилетнюю девочку, затем снова прыгнул в воду и помог вылезти мужчине и второй девочке, которой шесть лет", — рассказали в МЧС.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что в настоящий момент готовят ходатайство на имя главы МЧС России Владимира Пучкова о награждении подростка ведомственным знаком отличия "Спасение на водах".
Источник: nnm.me
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Главное не подумал о себе!
Сам мог попасть.
Есть у нас Люди способные на самопожертвование, достойные своих отцов и дедов.
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Куча взрослых стоят, на айфоны снимает, а один пацан людей спасает…
Почему после спасения одной девочки – снова он лезет поднимать отца со второй девочкой? Почему не взрослые, которые стоят и смотрят?
Мальчишка герой! Именно герой!!! А всякие ведомственные знаки “спасение на водах” – это для сотрудников мчс. А мальчишке героя надо давать!
А стоящим на берегу взрослым с айфонами – привлечь за оставление в опасности и за бездействие…
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да что тут мальчик..Смотрите на Папу.ТОт исполнил свой долг,на инстинкте,вел себя очень мужественно.