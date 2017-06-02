Главная » Невероятное в мире

В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми

10:41. 2 июня 2017 Просмотров - 135 3 коммент. Опубликовал:

В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми

31 мая две девочки упали в воду во время прогулки по Иртышской набережной, их отец прыгнул за ними, но из-за высокого бетонного парапета не мог выбраться из воды

Шестнадцатилетний подросток спас в Омске мужчину с двумя малолетними детьми, которые упали в ледяную воду. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, молодой человек будет представлен к награде.

"Две малолетние девочки 31 мая случайно упали в воду во время прогулки по Иртышской набережной. Их отец сразу прыгнул за ними, но из-за высокого бетонного парапета не мог выбраться из воды. Мужчина в ледяной воде быстро терял силы и несколько раз уходил с детьми под воду.

Шестнадцатилетний Саша Ергин бросился в реку и с помощью троса, который бросили его товарищи, сначала вытащил пятилетнюю девочку, затем снова прыгнул в воду и помог вылезти мужчине и второй девочке, которой шесть лет", — рассказали в МЧС.
Как уточнили в ведомстве, Александр Ергин проживает в омском Центре социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" и заканчивает девятый класс. В тот день он вместе со специалистом центра по социальной работе Александром Сергеевым и водителем Рустамом Нурдиновым проезжал по набережной на машине. Услышав крики о помощи, они остановились. Подросток сразу прыгнул в воду и стал помогать тонущему мужчине удерживать детей, а педагог с водителем достали автомобильный трос, конец которого бросили в воду и стали удерживать с помощью прохожих.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в настоящий момент готовят ходатайство на имя главы МЧС России Владимира Пучкова о награждении подростка ведомственным знаком отличия "Спасение на водах".

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фильм «14+»: Растление детей и пропаганда педофилии
... снять эротическую сцену с 15-летними детьми и ставшая прообразам его... родителей снял эротику с 15-летними детьми, не понимая, сколько законов...
Да! МКК - это прикрытие для западных спецслужб. Точка
... империи” - эквивалент рыцарского звания для мужчин.В общем, англосаксы рулили в...
За что не любят олигархов .
Если бы они поддерживали не иностранные баскетбольные клубы, а современных Шаляпиных — отношение могло бы быть совсем другим. Русское предпринимательское сословие исторически состоит из двух характеров: хозяина и временщика. Первые — прижимистые, упорные, ...
ПРАВДА И МИФЫ О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ И КРЕЩЕНСКИХ МОРОЗАХ
... женщинам – воспалением яичников и циститом, мужчинам – воспалением простаты. И у тех...
Последние новости с Украины за 8 апреля 2014
Турчинов: Спецназ освободил здание СБУ в Донецке. Тимошенко обвинила спецслужбы РФ в организации беспорядков в Донецке . Боевые подразделения отправлены на восток Украины для подавления протестов. Погранслужба Украины усилила охрану границ с Россией. И ...
Чудеса еврейской религии и приближение нового Холокоста...
Все мы слышали о пророке, который, согласно легенде, много веков назад вывел евреев из Древнего Египта. Одни народы называют его на свой лад — Муса, другие называют Моисеем, третьи зовут его — Моше. Та же легенда утверждает, что Моисей (он же Муса, он же ...

3 коммент.»

  • 1462 1332
    Борис 2 июня 2017 в 11:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Главное не подумал о себе!
    Сам мог попасть.
    Есть у нас Люди способные на самопожертвование, достойные своих отцов и дедов.

    Ответить
  • 11567 7130
    Волемир 2 июня 2017 в 11:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Куча взрослых стоят, на айфоны снимает, а один пацан людей спасает…
    Почему после спасения одной девочки – снова он лезет поднимать отца со второй девочкой? Почему не взрослые, которые стоят и смотрят?
    Мальчишка герой! Именно герой!!! А всякие ведомственные знаки “спасение на водах” – это для сотрудников мчс. А мальчишке героя надо давать!
    А стоящим на берегу взрослым с айфонами – привлечь за оставление в опасности и за бездействие…

    Ответить
  • 3313 2079
    serjoza 2 июня 2017 в 11:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    да что тут мальчик..Смотрите на Папу.ТОт исполнил свой долг,на инстинкте,вел себя очень мужественно.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>