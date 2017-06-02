Сговор фармкомпаний и Минздрава связан со взлетом заболеваемости

Сегодняшняя картина заболеваемости — это крайне печальное зрелище. Мы наблюдаем интенсивное распространение сердечно-сосудистых заболеваний, аллергических реакций, сахарного диабета. Государство и граждане тратят миллиарды рублей на лекарственные препараты и оплату врачебного труда. Но существуют и альтернативные методы лечения. В их основе лежат спортивные методики, разработанные советскими физиологами еще в 70-х годах.

Как изменилась ситуация спустя полвека? С чем связан рост заболеваемости? Как родить и вырастить здоровых детей? Какое место в жизни человека занимает культура спорта? На эти и многие другие вопросы “Правда.Ру” получила ответ у физиолога, автора уникальной методики по лечению сахарного диабета, председателя клуба “Прощай, диабет” Бориса Жерлыгина.

— Ситуация со здоровьем людей ухудшается год от года. Какие заболевания сегодня наиболее распространены?

— Заболеваемость в России растет по всем показателям, но самое главное то, что сейчас стали чаще болеть дети. Минздрав сам признает, что не может остановить этот рост. Однако зависит это не только от Минздрава, но и от системы образования: изменив систему физического воспитания, можно защитить детей от болезней.

Еще в Советском Союзе были созданы специальные методики для детей, развивающие капилляры и митохондрии, в которых образуется энергия для нужд клетки. Если этих митохондрий много, то тогда клетка может производить больше энергии и тратить ее на нужды всего организма. Физиологам уже давно известно, что защитные возможности организма можно повышать.

Но нынешняя система физвоспитания вообще не предусматривает их развития, идет дегенерация митохондриальной системы, из-за чего система кровообращения страдает и начинает ломаться уже в школьном возрасте. Поэтому к окончанию школы большинство детей приобретает ряд хронических заболеваний. За бюджетные деньги здоровье детей гробят прямо в школе.

В Советском Союзе были нормативы ГТО. Если поднять протоколы соревнований того времени и сравнить их с сегодняшними, то разница в цифрах будет очевидна. Сейчас многие дети не могут пробежать и 500 метров.

— Как эту ситуацию можно исправить?

— Необходимо провести исследование того, о чем я говорю. При улучшении митохондриальной системы дети перестают болеть уже через несколько месяцев.

Я предлагал Минздраву и Минобразованию изучить свои спортивные методики. Их не нужно даже проверять, потому что они давно применяются и уже доказали свою эффективность. В нашем клубе “Прощай, диабет” мы более 20 лет показываем отличные результаты.

— В чем заключается особенность вашей методики?

— Ее особенность в том, что все делается не просто так, а для создания и развития органелл, в которых рождается энергия и перерабатывается глюкоза. Если их много, клетка может съесть больше глюкозы. Тогда диабет второго типа не возникает. Почти 95% людей можно элементарно исцелять развитием митохондрий.

А развиваются они очень просто. Каждую клетку организма мы заставляем работать и утомляем ее за счет того, что в ней активно работают митохондрии. Когда мы останавливаемся, они начинают восстанавливаться, но уже с избыточной компенсацией. Значит, митохондрий будет уже больше и, соответственно, работоспособность выше. На это требуется всего несколько часов, за сутки можно провести не один такой цикл.

Еще больше десяти лет назад я говорил, что через 72 часа наши пациенты уже выбрасывают свои таблетки. Тогда медики очень сильно возмутились, стали писать, что это нельзя показывать, нельзя распространять такую информацию. Сейчас они признали: диабет второго типа излечим.

У меня есть много документов, которые когда-то были историями болезней, а теперь стали историями избавления от болезней. Огромные бюджетные средства тратятся в больницах на закупку лекарств. А лекарства от диабета обычно очень токсичны и имеют побочные эффекты. Внедрение нашей простой методики способно сохранить огромные бюджетные средства, одновременно улучшив здоровье людей.

В наших лабораториях мы развили новое направление здравоохранения, которое предусматривает не лечение, а развитие функциональных возможностей различных клеток. Если развивать клетки в профилактических целях, а поврежденные вовремя лечить, то диабета вообще не будет.

— Рост заболеваемости может быть сильно связан с питанием? Например, “Макдональдс” во многих странах уже запрещен, а у нас он до сих повсюду.

— Да, но в “Макдональдс” никто никого насильно не тянет. Хотя директор Института питания Виктор Тутельян заявил в свое время: “Макдональдс” в России осуществляет идею здорового питания”. Но это же бред. А этот человек до сих продолжает возглавлять Институт питания! Он выходит на Первый канал и показывает какой толщины кусок колбасы нужно класть на бутерброд.

И потом, Всемирная организация здравоохранения все-таки признает, что переработанное мясо ведет к онкологии. То есть с телеэкранов главных каналов несется сущая ерунда прямиком в головы нашего подрастающего поколения. Поэтому до тех пор, пока люди не будут обладать качественной информацией, будет происходить дальнейшее разрушение здоровья.

— Что с этим можно сделать?

— Просвещать. Минздрав отказался изучать эту проблему, когда я 20 лет назад туда обращался, им просто неинтересно. Только спортивные физиологи этим все-таки продолжают занимаются.

— Это же прямой круг обязанностей Минздрава. Почему так происходит?

— В свое время там многие обиделись и захотели накопать на нас компромат. Но ознакомившись с результатами, журналисты начали писать о пользе нашей методики. В России и за рубежом вышло более 500 статей. “Правда.Ру” неоднократно о нас написала, журналистские расследования были также проведены “Российской газетой”, “Известиями” и другими СМИ. И все они — в нашу пользу.

Продолжение: в видео ниже, с 15-й минуты.