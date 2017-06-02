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Самые яркие высказывания Путина на пленарном заседании ПМЭФ

20:02. 2 июня 2017 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:

Про глобальное потепление и американский империализм и …

Источник: voicesevas.ru

Метки: видео / новости / россия
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