Самые яркие высказывания Путина на пленарном заседании ПМЭФ
20:02. 2 июня 2017 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал: brahman
Про глобальное потепление и американский империализм и …
Источник: voicesevas.ru
Про глобальное потепление и американский империализм и …
Источник: voicesevas.ru
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ВСЁ ВМЕСТЕ ОСТАВЛЯЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ.