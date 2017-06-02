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Политика санкционного смягчения

11:44. 2 июня 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:


Очередная утечка нсчет планов Трампа связанных с Россией.

Белый Дом планировал снять санкции с РФ сразу после выборов.

Администрация президента США Дональда Трампа еще в первые недели своей работы была готова нормализовать отношения с Россией, однако назначенцы прежней администрации Барака Обамы и штатные сотрудники Госдепартамента этому всячески противодействовали. Об этом сообщает портал Yahoo! News со ссылкой на ряд источников.



В частности, утверждается, что высокопоставленные чиновники Белого дома почти сразу же после их вступления в должность поручили сотрудникам Госдепа разработать предложения по снятию экономических санкций, разблокированию дипломатической недвижимости, а также по другим шагам, чтобы избавиться от напряженности в отношениях с Москвой.
Усилия по ослаблению или устранению карательных мер, введенных Обамой в ответ на приписываемое России вмешательство в дела Украины и в президентскую кампанию в США в 2016 году, встревожили некоторых чиновников внешнеполитического ведомства. Они сразу же начали убеждать лидеров Конгресса быстро принять законы, препятствующие администрации нормализовать отношения с Москвой.

Чиновник Госдепартамента Дэн Фрид, до отставки в конце февраля занимавший пост главного координатора США по политике санкций, рассказал, что «в Белом доме всерьез рассматривали вопрос об отмене санкций в одностороннем порядке». По его словам, в первые недели работы новой администрации он получил несколько «панических звонков» от правительственных чиновников, которые сказали ему, что им было поручено разработать пакет мер по снятию санкций. Они спрашивали Фрида: «Пожалуйста, ради бога, ты можешь прекратить это?»

В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов. Фрид добавил, что, будучи сам встревожен, связался с единомышленниками на Капитолийском холме, в том числе с сенатором-демократом Кардином, членом меньшинства в комитете по иностранным делам, чтобы призвать их быстро разработать документ, который бы «кодифицировал», то есть закрепил на уровне закона, действующие санкции, и затруднил бы Трампу их отмену.

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что администрация изучала вопрос возможного изменения санкционной политики в отношении России. Он уточнил, что это проводилось в рамках более широкого пересмотра политики, который все еще продолжается. При этом, по его словам, речь в данном случае идет не только о России. «У всех режимов санкций есть механизмы смягчения», — отметил он, добавив, что в Белом доме надеялись, что «русские воспользуются этим», выполнив соглашение о прекращении украинского конфликта. «Но они этого не сделали», — констатировал чиновник.

https://lenta.ru/news/2017/06/02/trump2/ – цинк

PS. Судя по недавнему заявлению Меркель по поводу отношения штатов к ЕС и НАТО и вчерашнему выходу США из Парижского соглашения по климату, курс на пересмотр внешней политики США до сих пор продолжается и полностью заставить Трампа отказаться от своих предвыборных обещаний не удалось, хотя нетрудно заметить большое политические и административное трение, препятствующее их выполнению. Накал истерии в отношении РФ, также демонстрирует, что эта тема будет актуальна еще долго, так как даже частичная нормализация в отношениях США и РФ, будут означать нечто большее, чем просто отказ от еще одной части наследия Обамы. Собственно, даже не скрывается, что планы Трампа идут вразрез с желаниями части американского военно-политического истеблишмента и противодействие выходит за рамки рассказов про всемогущества Кисляка и отрезанных голов Трампа на CNN, на уровень административного саботажа и законодательного давления. Продолжающиеся систематические утечки из администрации, демонстрируют, что внутренняя грызня за коррекцию внешнеполитического курса слабеющего гегемона продолжается. Касательно вопроса Донбасса и Крыма, то сильно сомневаюсь, что это привело бы к выполнению минских соглашений или тем более к фактическому возвращению Донбасса и Крыма на Украину.



Что самое занятное – на фоне обвинений в российском влиянии на действующую администрацию, именно различные чиновники Госдепа и разведывательного сообщества, сами, регулярно сливают в прессу секретную информацию из Белого Дома, где рассказывают о закрытых совещаниях и планах администрации. В целом, даже если Трамп никак не повлияет на текущий характер американо-российских отношений, текущая политическая война в Вашингтоне, объективна выгодна РФ, так как эта политическая война, объективно создает хаос в ранее достаточно монолитном антироссийском внешнеполитическом курсе США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Россия, санкции, США, Трамп
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