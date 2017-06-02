Политика реформ: с их иглы мы, кажется, уже не слезем никогда

Реформы в России начались еще в стародавние времена, в 1987 году. Тогда их называли звучным словом «перестройка». С тех пор эти реформы идут уже 30 лет. Они всеобъемлющи и бесконечны как космос. Россияне моложе 30 лет всю свою жизнь живут во время реформ – политических, образовательных, медицинских и т.д.

Поглощенное своими насущными заботами, население России уже давно забыло, когда начались реформы, как объясняли власти их необходимость и цели. Но реформы все идут и идут, не имея конца. Конституционная реформа, реформа спецслужб, пенсионная реформа, реформа ЖКХ, реформа армии, реформа высшего образования, реформа среднего образования, реформа МВД, медицинская реформа, кадастровая реформа, налоговая реформа, ювенальная реформа…

При этом часто реформы не достигают декларируемой властями цели. Однако это отнюдь не мешает идущим в России реформам. Главное ведь процесс, не так ли?

Вот например реформа российского высшего образования, начатая в РФ в 2005 году после присоединения к Болонскому процессу (2003 г.). Ее целью было ввести в РФ Болонскую систему, чтобы, как объясняли власти, в Евросоюзе признавали российские дипломы о высшем образовании. При этом они скромно умолчали, зачем населению, из которого только 20% имеет загранпаспорт, путешествует за рубеж 10% (из них нecкoлькo paз в гoд – 2%), это самое признание диплома в ЕС. Понятное дело, российские власти заботились исключительно о детях российской элиты, которых родители планировали отправить на ПМЖ в Евросоюз.

Прошли годы, высшее образование в РФ переделали под западные стандарты, ввели четырехлетний бакалавриат и двухлетнюю магистратуру. Однако это не помогло выпускникам российских ВУЗов в решении вопроса признания их дипломов в Евросоюзе.

Так и хочется спросить господ Андрея Фурсенко и Дмитрия Ливанова: «Ну что, господа бывшие министры, признали в Евросоюзе российские дипломы о высшем образовании? Нет? А какого хрена вы тогда вообще затеяли эту реформу?» Но народ, как водится, ничего не спрашивает, а молчит, он уже все забыл.

Второе – бенефициарами реформ являются ведущие европейские и американские университеты, которые Болонской системой как раз не пользуются, а используют классические национальные системы образования. С помощью же Болонской они отбирают для себя со всего мира молодые мозги.

Справедливости ради надо признать, были в России и удачные реформы: реформа армии и реформа МВД. А вот российские социальные реформы под большим вопросом.

Главной и основной целью всех реформ в России является подстройка России под страны Запада и по возможности максимальный сброс с государства социальных обязательств. На фоне резкого падения цен на нефть российским властям заметно не хватает денежных средств. И для решения этой проблемы российское правительство не придумало ничего лучшего, как начать обрезать социальные обязательства государства и увеличивать налогообложение, поднимать пенсионный возраст.

Нет, мы не будем трогать «святое» – не станем пересматривать итоги приватизации 90-х, когда российское государство было буквально разграблено придворными «демократами». Ну не себя же любимую «обездоливать» российской элите?

Побоимся и отказаться от «Вашингтонского консенсунса» в плане соответствия российской рублевой массы объему в России иностранной валюты.

В РФ сплошь и рядом реформируются доставшиеся России от СССР передовые отрасли, нуждающиеся вовсе не в реформировании, а в нормальном финансировании (отсутствовавшем при режиме Ельцина): пенсионная система, высшее и среднее образование, здравоохранение.

Ментально зависимая от Запада российская элита старается унифицировать Россию со странами ЕС и США. Этим с удовольствием пользуются западные элиты, подкидывая российским властям очередные темы для реформ по западному образцу. Ярким примером такой негативной реформы, несовместимой с российскими традициями, религиями и менталитетом, является нынешняя попытка втолкнуть в российское правовое поле западную ювенальную юстицию.

В социальном плане власти России словно испытывают терпение россиян на прочность, проводя разнообразные реформы по нарастающей. Проглотили зурабовскую пенсионную реформу – отлично. Проведем реформу высшего образования. Слопали введение в ВУЗах Болонской системы – введем ЕГЭ. Прокатило ЕГЭ – даешь реформу здравоохранения. Удалось со здравоохранением – введем ломовые налоги на недвижимость по уже устаревшим высоким докризисным расценкам. Платят? Отлично. Теперь можно осчастливить сограждан ювенальной юстицией и увеличением пенсионного возраста.

Доживем ли мы когда-нибудь не до окончания социальных реформ (с нынешней российской элитой об этом даже и мечтать не стоит), а хотя бы до передышки в этих реформах? Приостановить социальные реформы в России, видимо, может только массовое недовольство широких слоев населения. Пока люди молчат, реформы будут продолжаться и множиться.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/18902/-