Отправлен в колонию пранкер, диктовавший судьям решения от имени их руководства

Сергей Давыдов. Фото: vk.com

Свердловский суд Перми вынес приговор 50-летнему пранкеру Сергею Давыдову, разыгрывавшему по телефону местных судей и чиновников, которым он представлялся высоким руководителем. Он признан виновным по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 128.1 (клевета), ч. 1 ст. 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Как следует из материалов дела, Давыдов в 2014-2016 годах активно практиковал телефонные розыгрыши чиновников и судей. Аудиозаписи разговоров с ними выкладывались в интернет. В ряде случаев за их удаление или нераспространение он требовал плату.



Так, главе райотдела образования пранкер представился вице-мэром Перми и попросил содействовать в получении путевки в детский сад для ребенка. Запись беседы Давыдов опубликовал в соцсети и при ее обсуждении оставил обидные для чиновника комментарии. За удаление всей информации он запросил 100 000 руб.



Одного из федеральных судей Давыдов, назвавшись председателем совета судей Пермского края, просил удовлетворить жалобу представителя заинтересованного лица. Этот телефонный разговор пранкер также записал и разместил в интернете, снабдив комментарием.



Уголовное дело в отношении Давыдова было возбуждено год назад после обращения в следственные органы руководства Пермского краевого суда. Как сообщала тогда пресс-служба суда, судьям региона он делал звонки даже от имени руководителей Верховного суда РФ. Служителей Фемиды просили о принятии «правильного» решения по конкретным административным, гражданским и уголовным делам, которые они рассматривали. Записи «компрометирующих» телефонных переговоров затем оказывались в сети.



Суд приговорил Давыдова к 3 годам 11 месяцам 17 дням колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев 12 дней. Кроме того, в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего чиновника с пранкера взыскано 100 000 руб.



История конфликта пранкера с пермскими судьями имеет давнюю историю. Давыдов уже был осужден за аналогичные розыгрыши в 2012-2013 годах, когда он представлялся судьям одним из руководителей Пермского краевого суда. В 2014 году по ч. 1 ст. 294 УК РФ его приговорили к штрафу в 180 000 руб., а в 2016 году местный суд признал его прежние аудиозаписи запрещенной информацией.

Источник: https://legal.report/article/01062017/otpravlen-v-koloniyu-pranker-diktovavshij-sudyam-resheniya-ot-imeni-ih-rukovodstva