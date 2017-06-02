От их эры – к нашей

Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, которые были до них?

Они были сильнее их мощью и следами на земле. И схватил их Бог за их прегрешения.

И не было у них защитника от Бога.

Коран. Глава 40. Стих 22.

ВСТУПЛЕНИЕ. О РОЛИКЕ.

Наткнулся в интернете на видео, на мой взгляд, пропагандистского характера на тему резкого за последнее столетие прироста численности населения планеты и возникновения, как следствие, различного рода возможных проблем для человечества в этой связи.

Конечно, тема «перенаселения» (в кавычках, потому что – это проблема не для человечества по сути, а для тех, кто им управляет) Земли не нова и муссируется в СМИ и на просторах интернета уже давно, однако пути решения проблем «перенаселения» у заказчиков ролика (по существу -сторонников сокращения численности населения Земли) остаются одни и те же, и, в целом, могут быть выражены лишь в одной фразе: планируйте семью, что, по умолчанию, означает по сути – меньше плодиться и размножаться.

Ценность ролика для меня лично состоит в том, что в нём показано изменение численности населения планеты в динамике, начиная с условной даты – 100 тыс. лет до н.э. с привязкой к конкретным «технологическим маркерам». А также даётся прогноз на будущее – как возрастет численность населения Земли, если темпы его роста не замедлятся.

На основании той картины мира, которая сформировалась у меня в психике по мере изучения всего того, что связано, в частности, с исчезнувшими высокоразвитыми цивилизациями прошлого (факты существования которых не признаёт академическая наука) и не только, хочу дать нравственный и взвешенный ответ заказчикам ролика на их предложение человечеству меньше плодиться и размножаться. Потому как цинизм, который проявляется в этом предложении, на мой взгляд, не имеет никаких границ, учитывая то, что возможный коллапс, к которому они приблизили человечество, связан, главным образом, с их противлением Воле Того, кто создал мироздание и всё сущее в нём.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

ПЕРИОД ДО КАТАСТРОФЫ.

Обратимся к ролику (поэтому рекомендуя сначала его просмотреть по ссылке < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=AS-0xNk6hnQ< ![CDATA[]]>)

Что мы видим: в период со 100 тыс. лет до н.э. до 10 тыс. лет до н.э. прирост населения не наблюдается, уровень технологий – нулевой: охота, собирательство – единственные источники пропитания для первобытного человека.

О ВЫСОКОРАЗВИТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ И О КОНФЛИКТЕ ЕЁ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С БОГОМ.

Академическая наука не признаёт существования в прошлом высокоразвитой цивилизации (назовём её условно – цивилизацией эпохи существования атлантов или цивилизацией атлантов) во много раз превосходящую развитие в технологическом плане современной нам цивилизации. Однако, фактов в пользу того, что такая цивилизация всё-таки существовала – множество, и только ленивый может утверждать обратное, либо человек заинтересованный в сокрытии правды на этот счёт.

Учитывая, что цивилизация атлантов существовала и существовала до момента, поразившего её, какого-то катаклизма, по причине которого она окончательно была стёрта с лица земли, попробуем представить себе отношение первобытного человека (дикарей) (если признать их существование одновременно с существованием расы атлантов) и представителей цивилизации атлантов (назовём их условно «боги» – поскольку именно таковыми, вероятно, дикарям [предкам современного человека] представлялись последние).

Живут себе дикари в своих пещерах, да в шалашах; занимаются охотой, собирательством; численность дикарей по планете регулируется в наибольшей мере природными факторами. И поначалу «боги» на дикарей и внимания не обращали – обезьяны, что с них взять…Пока не поняли, что человек современный (представитель следующей после расы атлантов расы) состоял уже совсем из другого «теста»: был умней, выносливей и в общем-то более сознательней (есть предположение у множества исследователей, что сознание у представителей предшествующих цивилизаций было развито хуже, чем у человека современного). Сознание – позволяет человеку изучать окружающий мир через оценивание тех фрагментов мироздания, с которыми сталкивается его психика в процессе получения опыта взаимодействия с ним.

У атлантов же способности считывания информации напрямую из ноосферы были куда выше (функционировал т.н. третий глаз), чем у современного человека и в этой связи им не нужно было ставить опыты (чем и занимается наука, чтобы получить знания о чём-либо), чтобы понять, как «работает» тот или иной фрагмент мироздания. Поэтому свою техносферу атланты творили подобно тому, как это делал Никола Тесла: Тесла «считывал» в готовом к употреблению виде то, что уже «сформировала» для него ноосфера по его заказу, оставалось только точно изобразить задуманное в материи. Другими словами, Тесла проводил мысленные опыты, а ноосфера играла роль ответчика на то, «выстрелит» ли его замысел в материи или нет.

Однако, атланты имели широкий доступ к ноосфере, только благодаря способностям, которые имелись у них на генетическом (врожденном) уровне, а не как способностям, которые даются современному человеку по его нравственности (чем более праведен человек, тем выше его способность «считывать» информацию с самых высших и закрытых слоёв ноосферы).В тоже время, низкий уровень сознательности (а следовательно, отсутствие возможности полноценно переживать опыт) не позволял понять насколько безопасным будет для них то или иное изобретение, либо техническое сооружение, так как способности к различению добра и зла были развиты плохо. При этом настойчиво игнорировались призывы Свыше остановить реализацию того или иного проекта техносферы в силу низкого уровня духовного развития (или недоверия Создателю).

Человек же первобытный видел всю мощь и величие своих «богов» в технико-технологическом плане и, естественно, понимал, что достигнуть ему такого же не под силу – и у этого понимания были объективные основы. Поскольку человек современный стал представителем новой расы, то прежняя раса чем-то уже не устраивала Создателя (я имею ввиду здесь того, кто имеет конкретный план и замысел в отношении всего, что существует в мироздании). Если Создатель наделил атлантов высокой способностью к считыванию информации из ноосферы (чем и было обусловлено их величие в плане совершенства применяемых технологий при устройстве техносферы), но обделил сознательностью – то она им [сознательность] была видимо и не нужна особо, ибо всё необходимое для своего выживания они «находили» в готовом к употреблению виде в ноосфере. Единственное, что Создатель всегда оставлял неизменным по отношению к представителям всех рас, в том числе и нашей, как необходимый атрибут психики человека – это его способность предаться прямому водительству Свыше, которая, если ей не пренебрегать, должна была давать возможность человеку определять, что, «считываемое» им из ноосферы в готовом к употреблению виде, будет безопасным для него, а что – нет. Учитывая, что цивилизация атлантов была уничтожена (а скорее всего они уничтожили себя сами-ведь Творец не ведёт неправедных), нужно признать, что представители предшествующей расы часто пренебрегали этой способностью (или другими словами – плевали на глас Создателя и творили, всё что им хотелось).

С появлением человека нашей расы – нам наоборот: была дана более высокая сознательность, но возможности свободно «входить» в ноосферу были снижены практически до нуля – поэтому учёные познают фрагменты мироздания через акт опыта, сравнивая полученные в результате опытов данные, делают оценки – за всё это отвечает сознательность человека. Однако высокая степень сознательности, данная человеку, вовсе не означает, что и возможностей к познанию мира нам было дано больше, напротив – ведь основные прорывы в научной деятельности происходили лишь тогда, когда человеку давалась информация Свыше в форме озарения или во сне и, как правило, в необходимом для употребления целостном виде, а не в результате его сознательно – рассудочной деятельности. Поэтому высокая сознательность у человека – есть тормоз научной мысли, а не её прогресс. Тем не менее мы более сознательны, чем атланты…Напрашивается вывод: более высокая сознательность человеку нашей расы дана не для «научной деятельности» (целью которой является, как не крути, устройство техносферы), но, чтобы научиться выявлять и фиксировать в своей памяти все пагубные моменты его жизнедеятельности, главным образом, для него самого в случае, если низкий уровень духовного развития не позволит ему воспользоваться способностью (которой пренебрегли атланты) предаться прямому водительству Свыше (как гаранта безопасности человека при прохождении пути его жизни).

Подытожим:

- атланты – имели изначально на генетическом уровне способности к «считыванию» информации из ноосферы и создавали объекты техносферы подобно тому, как это делал Никола Тесла, т.е. без какой-либо промежуточной «научной деятельности», получая их «образы» в готовом к употреблению виде. И какая-либо особая сознательность им была не нужна для выживания и жизни в среде: твори всё что тебе хочется, но слушай глас Создателя, дабы не захотеть того, что принесёт тебе беды после «материализации» желаемого. Однако с последним условием у атлантов были проблемы: могли легко создать всё, что им хочется, так как генетика обеспечивала эту возможность, но гласом Создателя систематически пренебрегали, а в силу низкой сознательности – не могли чётко определить для себя и зафиксировать в памяти всю пагубность своих действий (творили зло – и не могли осознать, что творят зло, поскольку способностями к сравнению не обладали, либо эти способности были развиты слабо);

- человек нашей расы – изначально на генетическом уровне не имел возможности творить по принципу Н.Теслы (и в этом проявилась воля Создателя – некая «корректировка» Свыше), выживаемость в среде была обусловлена высокой сознательностью, т.е. человек мог сравнивать различные фрагменты мироздания (объекты, процессы, события и т.д.),при столкновении с ними, между собой и из оного находить лучшее для себя и более полезное на своём личном опыте (знания он получал не в готовом к употреблению виде, как атланты, а опытным путём). «Корректировка» Создателя проявилась в том, что человек теперь уже не мог так легко получить всё, что он пожелает (пренебрегая волей Творца), но через получение своего личного опыта, мог понять – полезность и безопасность того, что он желает ещё на первичных этапах «осознания» желаемого (читай: моделирования и проведения опытов над работоспособностью отдельных элементов объекта желания), пока конечная «материализация» желаемого не привела к катастрофе. Что касается способности прямого водительства Свыше, обеспечивающего и своевременное предоставление конкретных знаний о мироздании и регулирующего необходимость их предоставления в зависимости от уровня духовного развития индивида, то человек пользованием такой способностью игнорирует и в наше время, пытаясь творить всё, что хочет, но уже с гораздо меньшими (урезанными) Свыше возможностями (возможностями, которыми обладали на генетическом уровне атланты, а человеку нашей расы – они даются по нравственности в зависимости от его духовного развития).

НАМ ДОЛГО МЕШАЛИ СТАТЬ «ХОЗЯЕВАМИ ПЛАНЕТЫ».

Поскольку (судя по ролику) численность населения планеты первобытного человека до условной даты в 10 тыс. лет до н.э. оставалась постоянной, а уровень технологий был нулевой, то чем всё это могло быть обусловлено?

На мой взгляд, период в 90 тыс. лет – срок не маленький, если учесть какого технологического подъема человек нашей расы добился за период всего в 12 тыс. лет, чтобы успеть разработать сознательной деятельностью (опытным путём) какие-либо технологии, позволившие ему, как минимум, увеличить количество пищи на душу населения, а значит повысить и численность популяции, и в целом уйти от регулирования этой численности природными факторами. Если сделать это первобытному человеку не удавалось очень долгое время, напрашивается вывод: что-то ему мешало это сделать. Если признать, что параллельно с человеком нашей расы в течении этого срока (90-тыс. лет как минимум) существовал представитель другой расы, более развитой в технико-технологическом плане, который вполне реально мог навести «свой порядок» в мире, то он и мог ограничить искусственно как технологическое развитие человечества нашей расы, так и рост его численности путём наложения прямого запрета на какую-либо «научную деятельность» первобытного человека (мы знаем, что в культурах многих древних цивилизаций был запрет на использование колеса в каких – либо видах деятельности; одновременно с этим в культурах, в которых активно использовалось колесо – наблюдался технологический бум).

А что же происходит на рубеже в 10 тыс. лет до н.э.? Появляется сельское хозяйство (фермерство) по причине чего у человека расширяется продовольственная база, а значит появляются возможности к увеличению своей популяции. Кто считает до сих пор, что это случайность или закономерность, то пусть ответит сначала на вопрос, почему такой скачок в развитии (как появления фермерского хозяйства, который предопределил многое для человека нашей расы) не наступал очень долгое время, а потом вдруг вся техносфера стала через чур стремительно развиваться и развилась до нынешних пределов за достаточно короткий период времени – всего за 12 тыс. лет.

ЗАМЫСЕЛ БОГА.

Я думаю, что причина сего «чуда» заключалась в следующем…

Во-первых, на мой взгляд, появление нашей расы было обусловлено тем, что Создателя уже не устраивало на каком-то этапе существования цивилизации атлантов то их жизнеустройство и образ жизни, которые устойчиво из поколения в поколение поддерживались и уже не могли нести никакой смысловой нагрузки с точки зрения Творца. С тех самых пор, когда такой этап в жизни атлантов наступил, в среду стали «внедряться» особи, которые должны были составить будущую расу людей и которые имели уже свои характерные особенности, отличные от особенностей представителей предыдущих рас, и в большей мере отвечавших замыслу Создателя. Конечно, если предположить, что если бы атланты слушали глас Творца и «не совали руки в электрощит», то, кто знает, может быть, необходимости в создании современного нам человека и не возникло бы.

Однако, всё произошло в соответствии с их помыслами, которые вышли за все дозволенные границы: атланты разрушили свою цивилизацию, пренебрегая наставлениями Свыше. И действительно, именно на дату примерно в 10 тыс. лет до. н.э. приходится гибель последнего оплота цивилизации атлантов – материка (острова) Атлантида. Из чего я могу сделать вывод, что последние из атлантов еще жили в своё удовольствие на некотором изолированном от дикарей острове и наслаждались жизнью. Когда их остров (как последний из центров управления населением планеты) погрузился под воду в результате катаклизма – им пришлось переселяться на материки, на которых жили дикари и жить с ними бок о бок. Нужно добавить, что эпоха атлантов к этому времени уже заканчивалась, а жить хотелось так же, как и в былые времена – по-царски: «божественность» атлантов в глазах дикарей им конечно обеспечивала привилегии, но в тоже время не обеспечивала устойчивость их существования на долгий период, как представителей совершенно иной расы (инфраструктура их цивилизации была разрушена, а для того, чтобы создать новую-не хватало личных ресурсов). Я думаю, что только в связи с этим обстоятельством выжившие из атлантов (дабы сохранить своё могущество и власть) вынуждено начали передавать некоторые базовые знания человеку нашей расы (научили их сеять и жать), дабы последние обеспечили приемлемый для выживших атлантов уровень жизни. Если покопаться по источникам, то каждый найдет множество упоминаний того, как некие «боги» учат дикарей выращивать пшеницу (которые ученые считают в большинстве своём искусственной с/х культурой) и обрабатывать металлы.

Таким образом, вырисовывается совершено логичная картина:

-на каком-то этапе своего существования у атлантов укореняется неправедный образ жизни, решить проблему можно было только через замену их на представителей иной расы, которые бы рождались уже «подкорректированными» Свыше и, в силу этой «корректировки», имели бы больше шансов построить единую цивилизацию, которая бы в достаточной мере соответствовала бы замыслу Творца;

-атланты – те, что доживали свой век, естественно, не желали «сдавать позиции» представителям новой расы людей, хотя и понимали, что, в конце концов, должны будут уйти с исторической арены в силу своей устоявшейся неправедности;

- с этой целью атланты, насколько это возможно было, держали представителей новой расы в полудиком состоянии (не давая возможности человеку улучшить условия среды своего пребывания настолько, чтобы получить возможность развивать, заложенный в него Свыше, потенциал развития), налагая запреты на «научную деятельность», в результате чего численность населения дикарей оставалась постоянной настолько, насколько это нужно было атлантам, чтобы безопасно для своего существования использовать людей нашей расы в рабском труде; такое положение вещей удавалась поддерживать атлантам примерно, как минимум, 90 тыс. лет

- спустя 90 тыс. лет приходит «ответ» Свыше на деятельность атлантов в отношении дикарей – и последний оплот цивилизации атлантов гибнет (до этого их «трусило» систематически, но цивилизация ещё была достаточно мощной, чтобы атланты могли доминировать над дикарями и возможно, что и по численности), что заставляет её выживших представителей войти в ещё большую зависимость от людей (в плане производства пищи, восстановления и обслуживания инфраструктуры и т.д.), которые неплохо плодились в отличии от них (Свыше на плодовитость атлантов был наложен запрет, что отразилось к концу их существования в их массовом бесплодии);

- в результате этого события (гибели Атлантиды), атлантам приходится не то, чтобы снять запрет на «научную деятельность» человека нашей расы, но самим давать знания в готовом к употреблению виде некоторым её представителям (главным образам – жрецам племенных образований людей), дабы сохраниться как раса на планете еще какое-то время. Но именно это и входило в план Создателя – вынудить атлантов изменить свои намерения в отношении того, чтобы и в дальнейшем поддерживать человечество нашей расы в рабском положении, дабы не дать последним стать полновластными хозяевами планеты;

- когда численность представителей наше расы начинает устойчиво доминировать на планете в целом над численностью атлантов, появляются первые человеческие цивилизации, в которых пока ещё правят «боги»; цивилизации шумеров и цивилизация египтян – это всё следствие падения и гибели последнего оплота цивилизации атлантов – материка (острова) Атлантида; основание новых цивилизаций выжившими атлантами, доминирующими представителями которых были уже люди, явилось вынужденной мерой для них, чтобы выжить самим среди людей нашей расы.

ЛЮДЬМИ ПРАВЯТ «БОГИ».

В различных исторических источниках и в т.н. священных писаниях мы находим упоминание о том, что в жизни людей нашей расы был период, когда людьми управляли «боги» (читай: атланты), проживая среди них. Последние из «богов», доживая свой век, находясь во главе таких развитых цивилизаций в технико-технологическом плане, как египетская и шумерская (которые получили своё развитие в чрезвычайно короткий период времени, что говорит лишь о внешнем вмешательстве представителей более развитой цивилизации), передавали своё сокровенное Знание о мироздании, управлении и «правильной» системе жизнеустройства цивилизации жрецам людского племени, которые после смерти «богов» должны были взять на себя функцию управления людьми от имени этих «богов».

И действительно, в романе Болеслава Пруса «Фараон» мы можем встретить описание того, как египетские жрецы, часто прикрываясь волей «богов» (с которыми они, якобы, общались), отстаивали свои личные интересы в борьбе за власть с фараонами и зачастую, используя своё привилегированное положение, как проводников воли «богов», достигали своих целей. В частности, описан такой случай в романе, когда фараон, дабы укрепить своё положение в армии, как главнокомандующего, обещает каждому войну большое вознаграждение за победу в бою, но поскольку казна фараона оказывается пустой, он обращается за помощью к жрецам. Зная, что жрецы (как хранители) располагают несметными запасами золота, просит их «поделиться» – те отказывают, сославшись на то, что золото принадлежит «богам» и только они («боги») могут им распоряжаться. На этой почве зреет конфликт между фараоном и жрецами. В итоге жрецы ликвидируют, вышедшего из-под их контроля, фараона.

Спустя некоторое время, Древний Египет становится кузницей послепотопного атлантического владычества: именно оттуда позже выйдут те, кому передадут эстафетную палочку власти над человечеством последние из «богов». Этими, принявшими на себя миссию нести волю «богов» человечеству сквозь века из поколения в поколение, станут древнеегипетские жрецы-иерофанты и их потомки (более подробно о них я упомянул в статье ««Избранных народов» больше нет!»).

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА «БОГОВ».

Их эра…

С наступлением нашей эры (а по существу сказать – с «их» эрой, с эрой наступления полновластия потомков древнеегипетского жречества, когда сформированная ими доктрина порабощения человечества достаточно крепко укоренилась в психике тех, кому предназначено было её бессознательно реализовать в жизни – всему еврейскому сообществу), судя по ролику, численность населения в 1 год н.э. достигла одного миллиона человек по всей планете.

Уничтожение лишнего населения и паразиты.

Далее нам показывают, как распадаются и появляются разные цивилизации на фоне чего, наблюдается неуклонный рост численности населения, хоть и медленный, ввиду повышения «качества жизни» людей в рамках «цивилизационных проектов», и который в разные эпохи (аграрного периода), главным образом, был обусловлен необходимостью в увеличении количества трудового населения, т.е. тех, кому, в понимании продолжателей дела «богов», предопределено было стать рабами. Когда количество рабов преодолевало необходимые, с точки зрения продолжателей дела «богов», пределы – ими («продолжателями») провоцировались войны и «чума», в результате которых из биосферы планеты удалялось избыточное по уровни активности и вообще население. Все эти «трагические вехи», повлиявшие на динамику изменения численности населения Земли в соответствующие периоды истории, также отражены в ролике.

Поскольку население планеты неуклонно росло, несмотря на предпринимаемые меры по его сокращению еще на ранних этап развития цивилизаций в результате, как минимум, войн, то можно сделать предположение, что оно росло, главным образом, по причине увеличения количества господ (паразитов), которых должны были обслуживать рабы (холопы). То есть рабам давали плодиться только потому, что количество тех, кто входил в круг «избранных» и кому предначертано было волей «богов» управлять (а по совести сказать – паразитировать на теле человечества) неуклонно росло.

Обмен власти на роскошь.

С началом промышленной революции и с последующим ростом промышленного потенциала цивилизаций, необходимость в приросте «тягловых» рабов (крестьян) начала падать, ввиду появления технологий и источников энергии, обеспечивших меньшую нужду господ в «живой силе», однако стала наблюдаться нехватка «высококвалифицированных» рабов, способных «работать с аппаратурой». Эпоха индустриализации ознаменовала собой появление права рабам массово получать базовое и специальное образование – то, что до начала этой эпохи считалось прерогативой исключительно класса господ. В связи с ростом производительности труда в результате индустриализации, качество жизни обычного человека стало ещё выше, что, естественно, не могло не отразиться и на усилении роста численности населения по всей планете.

Что побудило продолжателей дела «богов» (ПДБ) направить развитие цивилизации по пути технократии в 18 веке? Точно не известно.

Но, если учесть, что в результате промышленной революции постепенно во времени стало планомерно расти количество образованного населения планеты по объективным причинам (работа с «аппаратурой» требовала как общеобразовательных знаний – умение читать и писать – как минимум, так и узкоспециальных), а следуя логике продолжателей дела «богов» (которая в свою очередь вытекала из «логики» самих «богов» в период их земного существования на земле) – знания должны даваться только избранным (во всяком случае, получать качественное всестороннее образование могли только привилегированные слои общества: до начала 18 века – в основном эта была аристократия), но ни как не простолюдинам, то можно сделать вывод: ПДБ понимали на что идут, но вынужденно, как в своё время это сделали атланты по отношению к дикарям, руководствуясь личными интересами по повышению качества своей жизни и сохранению устойчивости управления большим количеством людей тогда, когда ты в меньшинстве, допустили проникновение знаний в массы.

Конечно, ПДБ (продолжатели дела «богов») понимали, что овладение «чернью» знаниями, которые потребуется ей дать в рамках проекта «промышленная революция», приведёт к тому, что эта «чернь» перестанет быть в будущем зависимой в итоге от тех, кто этими знаниями на протяжении веков, до начала реализации «проекта», обладал монопольно, в силу своего родственного происхождения, а значит она («чернь») будет допущена к их (продолжателей дела «богов») святая святых – к власти, пусть даже по началу на каком-то фрагментарном уровне, а в последствии - и в более общем. Ведь власть «богов» над миром, если вернуться уже к их стратегии обеспечения устойчивости властвования на планете в ситуации, когда население людей количественно превосходило по численности и по качеству (в потенциале люди превосходили представителей расы атлантов), объективно держалась лишь на сокрытии жизненно важной для людей нашей расы информации (знаний), либо, в некоторых регионах земли, на тотальном запрете на самостоятельное их получение, либо на провоцирование к ведению такого образа жизни людей или создании соответствующих условий жизни для них, чтобы у последних не появлялось даже возможности на это устойчиво во времени (люди хоть и не могли в отличии от атлантов черпать информацию из ноосферы в готовом к употреблению виде, но благодаря предрасположенности к развитию аналитических способностей, в силу более высокой сознательности, могли извлекать знания опытным путём). И измени это положение вещей раньше (как минимум раньше условной даты в 10 тыс. лет до н.э., по наступлению которой, выжившие после катаклизма атланты, в силу своего вырождения, но, тем не менее, желания продолжать жить как прежде «по-царски», вынужденно дали ход развитию людей нашей расы в технологическом плане), кто знает, может быть история человечества сложилась бы иначе.

Получается, что проект «промышленная революция», который был реализован с отмашки продолжателей дела «богов», давал старт на обеспечение населения земли (рабочего и обслуживающего) некой дополнительной информацией, которая ранее ему была неведома, но необходима (в силу объективных причин), и в перспективе позволяющая прийти к осознанию самих себя в мироздании, получить возможность независимо от кого-либо влиять на собственную жизнь и самоопределяться в ней. Естественно, для ПДБ все предоставляемые простому человеку возможности, даже в потенциале, описанные выше, несли только опасность для сохранения их монополии на власть по отношению к миру. Однако, это же давало возможность повысить качество своей жизни (за счёт повышения, прежде всего, энергообеспеченности – ведь в результате индустриализации в обиход стали входить более эффективные источники энергии) и устойчивость сохранения себя в среде на будущее. Говорить о том, что продолжатели дела «богов» думали о благе всех остальных, давая добро на рост энергозащищенности человека, как минимум, наивно – тут совершенно понятно, что думали они только о себе любимых, а всех остальных использовали, как рабочий инструмент для достижения своих целей.

Общие проблемы.

С повышением энергозащищенности человека (как возможности использовать энергию, предоставляемую более эффективными источниками энергии, кроме энергии мускульной силы животных и самого человека) и с внедрением высоких технологий в производство, повысилось качество его труда и, как следствие, стало повышаться качество жизни (как не крути, но по сравнению с периодом средневековья мы стали жить лучше в плане комфортности). С повышением качества жизни человека, стала повышаться и рождаемость: во-первых, потому что рождаемость выросла ввиду повышения качества условий жизни (доступность пищи, одежды, крова стала выше); во-вторых, стала снижаться смертность ввиду появления технологий, обеспечивающих жизнь, даже тем особям вида человек разумный, которые с точки зрения природной не могли бы жить, во всяком случае, продолжительное время (это заслуги медицины и фармацевтики, хотя заслуги ли – это ещё вопрос).

На выходе мы имеем численность населения планеты достигшую на данный момент цифры почти в 7,5 млрд. человек. По прогнозам аналитиков, отраженные в ролике, если темпы роста не сократятся (а они сейчас составляют, по их мнению, 2 ребёнка на одну женщину), к 2100 году численность населения планеты перевалит через отметку в 11 млрд. человек. Что продолжателей дела «богов» собственно и пугает – ведь с повышением численности населения Земли будет расти нагрузка на экологию планеты, а дышать хотелось бы чистым горным воздухом и пить чистую родниковую воду. В конце концов ресурсы планеты тоже небезграничные и с повышением потребления (ввиду увеличения количества людей) растёт и скорость их выработки.

Конечно, простого жителя планеты, т.н. потребителя, это тоже не может волновать и не согласиться с тем, что нужно контролировать загрязнения и снижать потребление – было бы глупо, ведь после нас будут жить на этой же земле наши дети и все последующие поколения, которым не пожелаешь жизни в ещё одном загазованном Токио и употреблении того количества чистой воды на душу населения, которое фиксируется на данный момент в Африке.

Однако, если бы дело было только в этом – то ПДБ на этом бы, скорее всего, и успокоились, ведь нас просят еще и меньше плодиться, а не только «следить за собой». Так в ролике показано, как будет ещё хуже, чем прогнозируется, если, не дай бог, скорость прироста населения планеты возрастёт с 2 до 2,5 детей (разумеется это некий усреднённый коэффициент) на одну женщину и как будет хорошо (то есть начнётся спад численности населения планеты), если на одну женщину будет приходиться всего 1,5 ребенка.

Их проблемы и наши.

На самом деле уровень технологий на данный момент позволяет всех обеспечить и чистой водой, и экологически чистой пищей, в общем, обеспечить всем необходимым для жизни каждого человека на планете. Другое дело, что им для продолжения своей жизни не нужно с практической точки зрения такое количество людей, которое они называют – избыточным населением.

С начала 80-х годов активно на производствах Запада, в последствии – и по всему миру стала внедряться роботизированная техника – это означает, что в некотором будущем, по их планам, человек на производстве должен будет заменён роботизированной системой, которая возьмёт на себя его функции. Другим словами, ресурсы, которые раньше тратились на обеспечение жизнедеятельности живого раба, от которого система в лице продолжателей дела «богов» так или иначе зависела, будут переброшены на обеспечение функционирования машины, потребляющей их в меньшем количестве и с более высокой эффективностью в некоторых видах деятельности, чем человек.

И всё бы ничего, только вот самой большой головной болью для них явился кризис управляемости социальными процессами: большими массами людей стало намного сложнее управлять. Те институты управления людьми, которые исправно работали на протяжении веков с той или иной эффективностью (на уровне религии, науки, экономики и т.д.) – изжили себя, ввиду того, что скорость обмена информацией между объектами управления (людьми) и, как следствие, скорость изменения информационного состояния общества стала превышать скорость прогнозирования поведения людей на те или иные воздействии в отношении их, в результате – управление в системе взаимоотношений «я начальник-ты дурак» стало в меньшей степени невозможным и в большей – не эффективным. В этой связи, «элиты» общества (как проводники воли продолжателей дела «богов»), которым они доверили управление толпой будут в обязательном порядке подвержены ликвидации (как отработанный материал), а на их место (по их планам) должна будет прийти система управления, основанная на высоких технологиях (искусственный интеллект или какое-то его подобие), эффективность которой в новых условиях уже не будет зависеть от роста скорости обновления информационного состояния общества.

Однако, для реализации внедрения компьютеризированной системы управления социальными процессами (КСУСП) общество нужно «подготовить» или «дать ему созреть» для этого (другими словами, привести в соответствие объект управления (людей) и субъект управления (КСУСП)). Ради «подготовки» населения к внедрению КСУСП, специально была разработана философия трансгуманизма, в основе который лежат мировоззренческие взгляды, оправдывающие, как абсолютное благо, симбиоз робота и человека. Нас уже приучили пользоваться в повседневной жизни всевозможными гаджетами (компьютеризированными устройствами, облегчающими жизнь человеку), а в не далёком будущем, по их оценкам, предполагается эти гаджеты «встраивать» в человеческое тело в виде чипов и тому подобного. Естественно, все эти новшества будут подаваться, как нечто необходимое и незаменимое в жизни человека, но на это и будет сделан расчет: как заставить раба надеть «ошейник», если только не расписать все достоинства его ношения. Поэтому, по умолчанию, будет предполагаться, что все электронные средства, облегчающие жизнь человеку, являются ничем иным, как регулятором его жизни и средствами контроля за его поведением. Что станет основой для создания настоящего электронного концлагеря под управлением нечто подобного ИИ (в предположении, что настоящий искусственный интеллект они никогда создать не смогут).

Таким образом, вырисовывается следующая картина:

-с точки зрения ПДБ (продолжателей дела «богов») технологии и средства обеспечения нормального уровня жизни для всех – есть, но нет необходимости с их нравственной позиции «кормить» всех, поэтому проще часть уничтожить в войнах и в различных инициированных ими «стихийных» бедствиях, либо создать такие неблагоприятные условия жизни для человека, чтобы он сам принял решение не плодиться и не размножаться, либо сократить свою плодовитость до нужного для них уровня;

- одновременно с этим, ввиду того, что общество стало более грамотным по сравнению с прошлым периодом её эксплуатации (ПДБ допустил это, как мы выяснили выше) – оно стало и более требовательным к качеству управления жизнью обществом, которое на данный момент в общем реализуется через «элитарные» круги этого общества. Но поскольку «элита» перестала справляться со своей ролью как управленцев в силу ускорения социальных процессов, то в некотором будущем их основную массу ждёт ликвидация и замена на компьютеризированные системы управления (что даст возможность высвободить ресурсы из-под обеспечения элитарного статуса управленцу – человеку, требующему, в силу своей элитарности, каких –либо привилегий и особых условий жизни в обмен на «выпас толпы»).

- все социальные институты, так или иначе влияющие и регулирующие жизнь общества, отработавшие свой ресурс (что подразумевает потерю управления над человеком в соответствии с планами ПДБ) будут ликвидированы или перестроены на новый лад с учётом изменений в мировоззрении людей (естественно, качество этого мировоззрения будет укладываться в их парадигму будущего), как-то – религиозные, политические, экономические, научные образования и т.д.

НАША ЭРА.

Да, как ни печально звучит всё выше изложенное, но мы живём во времена, когда вселенная задаёт нам один единственный вопрос: вы готовы вступить в вашу эру, эру Человека или нет? Ведь, если разобраться, то получается, что проблемы человечества, которые в последнее время стали именовать глобальным кризисом, включая в него кризис экологический, экономический, культурный и т.д., обусловлены не столько существующими условиями жизни людей, сколько их мировоззрением и видением жизни. И от того насколько это мировоззрение будет соответствовать смыслам, ради которого мироздание, частью которого мы являемся, было создано, и зависит наше человеческое счастье при жизни на этой планете и просто жизнь – после того как мы покинем этот мир.

На протяжении веков ПДБ делал всё возможное, чтобы не дать человеку обрести это мировоззрение, главным образом, через поддержку ложных научных доктрин и всевозможных ложных религиозно-философских течений. Обеспечивая каждого из нас выгодной для них «картиной мира» (которые в различные исторические периоды менялись в зависимости от решаемых ими задач в отношении человечества), они неусыпно шли к своим целям, но с позиции мироздания – вели нас всегда по кругу. И вот этот круг замыкается…в наше время, на наших глазах…Перейдем ли мы на новую ступень эволюции или дадим этому кругу замкнуться – зависит от всего человечества и каждого лично.

Замысел Свыше существовал всегда. Единственное, что ни каждый мог его постичь в силу ущербности своего мировоззрения. В отношении ПДБ – всё было совсем наоборот. Они отлично понимали его, но умышленно вели человечество к настоящему. Хитрость Бога превысила их жалкие потуги увековечить людей в рабском положении. Движение к индустриализации и компьютеризации планеты Свыше было допущено лишь потому, что это давало возможность людям получить ту необходимую информацию (скрываемую на протяжении веков от рабов), которая сыграла бы ведущую роль в формировании в психиках людей мировоззрения, позволившего им освободиться от духовного рабства и взять своё будущее в свои руки, ознаменовав тем самым наступление нашей эры – эры Человека.

На короткое время нам всем предоставлена Свыше возможность разобраться во всех, накопленных за всю историю человечества, заблуждениях, благодаря небывалой за все времена доступности информации для всех людей в целом. Осознать Волю Вселенной и предаться ей. Либо отдаться во власть сатанизма и стать ещё одной расой, канувшей в лету, так, как это произошло когда-то с расой атлантов…