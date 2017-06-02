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Глазьев предупредил о возможности «полного разрыва» российской экономики

15:55. 2 июня 2017 Просмотров - 31 2 коммент. Опубликовал:

Советник президента России Сергей Глазьев предупредил, что российской экономике грозит «полный разрыв» в случае, если она пропустит возможности, которые предоставляет смена моделей экономического роста. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского экономического форума.

Глазьев предупредил о возможности «полного разрыва» российской экономики
 

«Мы оказались на разрыве между старым и новым центром экономического роста, и если мы как можно быстрее не примкнем к ядру глобального экономического развития, то наша экономика будет полностью разорвана и окончательно фрагментирована, потеряет свою целостность и способность к самостоятельному воспроизводству», - цитирует экономиста RNS.

Советник главы государства добавил, что переходный процесс смены мирохозяйственных укладов представляет собой смену институтов, обеспечивающих воспроизводство. В качестве примера он привел Китай.

По его словам, китайская модель сочетает в себе планирование и рыночную самоорганизацию, а также гибкое управление механизмами создания кредита, обеспечение долгосрочного кредитования и инвестиций в соответствии с планами государственно-частного партнерства.

Глазьев добавил, что деньги «не обеспечены реальными ценностями, материальными благами». По его мнению, российская элита попросту не хочет заниматься политикой роста и развития.

 

 

http://www.mk.ru/economics/2017/06/02/glazev-predupredil-o-vozmozhnosti-polnogo-razryva-rossiyskoy-ekonomiki.html

 

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2 коммент.»

  • 10452 9050
    Олег Козлов 2 июня 2017 в 16:03 Ссылка Пометить
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    С государственных чиновников, особенно крупного ранга, должен быть и спрос крупный. Ошибся, не сумел, не смог, – ответь на всю катушку. Вплоть до утопления в ****** с конфискацией до десятого колена. Вот уж результативность то будет…, обзавидуемся.

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  • 876 796
    александр 2 июня 2017 в 16:05 Ссылка Пометить
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    Какие рост и развитие??? Разрыв Российской экономики это заветная меча хозяев Кудрина и Грефа, и их самих.

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