Глазьев предупредил о возможности «полного разрыва» российской экономики

Советник президента России Сергей Глазьев предупредил, что российской экономике грозит «полный разрыв» в случае, если она пропустит возможности, которые предоставляет смена моделей экономического роста. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского экономического форума.

«Мы оказались на разрыве между старым и новым центром экономического роста, и если мы как можно быстрее не примкнем к ядру глобального экономического развития, то наша экономика будет полностью разорвана и окончательно фрагментирована, потеряет свою целостность и способность к самостоятельному воспроизводству», - цитирует экономиста RNS.

Советник главы государства добавил, что переходный процесс смены мирохозяйственных укладов представляет собой смену институтов, обеспечивающих воспроизводство. В качестве примера он привел Китай.

По его словам, китайская модель сочетает в себе планирование и рыночную самоорганизацию, а также гибкое управление механизмами создания кредита, обеспечение долгосрочного кредитования и инвестиций в соответствии с планами государственно-частного партнерства.

Глазьев добавил, что деньги «не обеспечены реальными ценностями, материальными благами». По его мнению, российская элита попросту не хочет заниматься политикой роста и развития.