Глазьев предупредил о возможности «полного разрыва» российской экономики
Советник президента России Сергей Глазьев предупредил, что российской экономике грозит «полный разрыв» в случае, если она пропустит возможности, которые предоставляет смена моделей экономического роста. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского экономического форума.
«Мы оказались на разрыве между старым и новым центром экономического роста, и если мы как можно быстрее не примкнем к ядру глобального экономического развития, то наша экономика будет полностью разорвана и окончательно фрагментирована, потеряет свою целостность и способность к самостоятельному воспроизводству», - цитирует экономиста RNS.
Советник главы государства добавил, что переходный процесс смены мирохозяйственных укладов представляет собой смену институтов, обеспечивающих воспроизводство. В качестве примера он привел Китай.
По его словам, китайская модель сочетает в себе планирование и рыночную самоорганизацию, а также гибкое управление механизмами создания кредита, обеспечение долгосрочного кредитования и инвестиций в соответствии с планами государственно-частного партнерства.
Глазьев добавил, что деньги «не обеспечены реальными ценностями, материальными благами». По его мнению, российская элита попросту не хочет заниматься политикой роста и развития.
http://www.mk.ru/economics/2017/06/02/glazev-predupredil-o-vozmozhnosti-polnogo-razryva-rossiyskoy-ekonomiki.html
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С государственных чиновников, особенно крупного ранга, должен быть и спрос крупный. Ошибся, не сумел, не смог, – ответь на всю катушку. Вплоть до утопления в ****** с конфискацией до десятого колена. Вот уж результативность то будет…, обзавидуемся.
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Какие рост и развитие??? Разрыв Российской экономики это заветная меча хозяев Кудрина и Грефа, и их самих.