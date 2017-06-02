Экстрасенсы против Януковича, или «матиос головного мозга»

Не хочу вдаваться в политику, обвинять или оправдывать экс-президента Украины Виктора Януковича в трагедии целой страны, но хочу заметить, что после его побега маразм киевских чинуш заиграл новыми красками. Провальное дело о государственной измене решили реанимировать и добавить перчинки, пригласив экстрасенсов к расследованию.

Ни в одной стране мира, наверное, Главная военная прокуратура (или ее аналог!) не станет добывать ключевые доказательства по делу таким способом. Но зато украинского военного прокурора Анатолия Матиоса ничто не смущает. Как он выразился, основные доказательства были добыты «конспирологическим путём».

Фото: Анатолий Матиос, татуированный военный прокурор Украины.

То ли по фотографии информацию считывали, то ли по золотому унитазу Януковича гадали, духов вопрошая, но в результате получили следующую информацию относительно письма к Путину о вводе войск на Украину:

Матиос даже заявил, что Янукович лично подписал данное письмо, но вот сам текст не писал. Кто-то подсунул ему заготовку, так получается? Значит, пора подергать экстрасенсов и выяснить, кто писал письмо изначально? Экстрасенсы точно им все расскажут, может, и нарисуют. Может, Матиосу пора разогнать прокурорских работников и вместо следователей взять на оклад экстрасенсов? Зачем расследовать дела, когда можно погадать?

Тем более, что и добровольных помощников у Матиоса вполне хватает. Оказывается, украинские следователи даже восстановили картину событий, что произошли после майдана в российском Совфеде по показаниям экс-депутатов Госдумы Ильи Пономарева и Дениса Вороненкова. Судьба последнего известна: торопился на встречу с Пономаревым, и «успел». Может, и тут надо было экстрасенсов задействовать?

Ну, раз Матиос настолько доверчив и готов представить суду доказательства, полученные при помощи экстрасенсов, ему не мешает ознакомиться и с прогнозами ясновидящих относительно судьбы Украины в 2017 году. Украина ассоциируется у них с пустыней — безлюдным местом, в котором иногда попадаются медленно идущие без цели люди. Те еще перспективы…

Впрочем, представление о сборе доказательств на Украине по уголовным делам и в целом работе правоохранительной системы Вы уже получили. Экстрасенсы уже задействованы, кто остается: ведьмы, жрецы вуду и некроманты? Может, пора оживить «Небесную сотню» и допросить по делу Януковича? Или же навести порчу на Россию, потребовав экстрадиции экс-президента? Вариантов масса, безумцы имеются. Не Украина, а дурдом.