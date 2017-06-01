В ЮАР белых фермеров прогоняют с их земель

Коротко на тему ожиданий от президентства Трампа.Как вполне очевидно, у нас в стране (да и не только у нас) существуют серьезные ожидания связанные с коррекцией внешней политики США при Трампе. В особо розовых мечтах это выражается в прогнозах связанных с ...