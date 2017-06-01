В ЮАР белых фермеров прогоняют с их земель
16:58. 1 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Всего за последние годы в ЮАР было убито от двух до трех тысяч белых фермеров, а еще 30 тысяч человек бросили свою землю.
Когда под залог были выпущены два белых фермера, обвиняемых в убийстве 16-летнего Мосви Матломалы Мошу, в отдаленном северо-западном сельскохозяйственном районе ЮАР начались жестокие столкновения.
Фермерство в Южной Африке является одной из самых опасных профессий. В феврале прошлого года трое мужчин ворвались посреди ночи в дом Сью Ховарт (Sue Howarth) и ее мужа Роберта Линна (Robert Lynn), который находится в отдаленной усадьбе в городке Даллструм в 240 километрах к северо-востоку от Претории. Их разбудили, связали, нанесли несколько ножевых ранений, а потом долго пытали паяльной лампой. Затем нападавшие засунули в рот Ховарт полиэтиленовый пакет, а Роберту Линну надели такой же пакет на голову в попытке задушить эту семейную пару.
Задушить их не удалось, и тогда преступники вывезли своих жертв на дорогу. Они дважды выстрелили Ховарт в голову, а Линну один раз в шею. Это поразительно, но жертвы пережили пытку, и на следующее утро их обнаружил проезжавший мимо человек. Спустя два дня Ховарт скончалась в больнице от множественных переломов костей черепа и от ужасных ожогов груди. Линн пока так и не оправился от полученных ран.
Этот конкретный инцидент вызвал определенный международный резонанс из-за того, что Ховарт была гражданкой Британии. Однако такого рода убийства на южноафриканских фермах случаются довольно часто. Примерно через месяц после этого преступления на 64-летнюю женщину на ферме в Калбасфонтейне напали трое мужчин и начали ее пытать с помощью дрели. В обоих случаях жертвы были белые, а нападавшие — чернокожие.
Официальной статистики о таких нападениях на фермах нет, но 26 апреля исследовательский институт AfriForum в своем докладе подсчитал, что после отмены апартеида в 1994 году нападениям подверглось 11 781 человек. Как минимум 1 683 человека были подвергнуты пыткам и/или убиты. Некоторые правозащитные организации сообщают о том, что на самом деле статистика этой эпидемии убийств намного страшнее, так как известное своей коррумпированностью южноафриканское правительство сознательно скрывает информацию.
Тем не менее, существует общее мнение, что эта проблема становится все серьезнее. По данным Сельскохозяйственного союза Трансвааля, в результате 345 прошлогодних нападений погибли 70 человек, и это самый высокий показатель с 2008 года. Газета The Huffington Post отмечает, что в текущем году количество жертв может увеличиться до 80. Сталкиваясь с этой страшной угрозой, тысячи фермеров выставляют свои земли на продажу и прекращают заниматься сельским хозяйством, а во многих случаях уезжают из страны. Количество белых фермеров в Южной Африке уменьшилось с 60 тысяч в 1993 году до 30 тысяч в 2013-м. Но несмотря на то, что белые фермеры рекордными темпами оставляют свои сельскохозяйственные угодья, по данным полицейского расследования за 2003 год, две из трех жертв нападений на фермах были белыми.
Эрнст Ретц (Ernst Roets) из AfriForum утверждает, что ненавистнические высказывания высокопоставленных политиков подталкивают чернокожих преступников к целенаправленным нападениям на белых землевладельцев. В проведенном в марте 2017 года исследовании отмечается прямая связь между политической риторикой и убийствами на фермах. Президент ЮАР Джейкоб Зума и политик-марксист Джулиус Малема (Julius Malema) регулярно распевают воинственные гимны типа «Дай мне мой пулемет» и «Застрели бура», в которых прославляются убийства белых фермеров.
Во время празднования своего 75-летнего юбилея президент Зума рассказал 20 тысячам однопартийцев, что он готов приступить к насильственной конфискации земель у белых владельцев. «Они говорят, что мы нарушим закон, если начнем забирать земли. Но они первые нарушили закон, украв нашу землю, — заявил он. — Ни один нормальный человек не станет сидеть сложа руки, когда у него крадут его собственную землю».
Грозя насильственной конфискацией земель, часть которых семьи фермеров обрабатывают с начала 17-го века, Зума идет путем зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе. Когда правительство Мугабе в 2000 году начало силовой захват принадлежавших белым земель без выплаты какой бы то ни было компенсации, из своих домов были выселены примерно четыре тысячи семей белых фермеров. Десятки человек были убиты. Такая мера обошлась Зимбабве примерно в 12 миллиардов долларов из-за потерь в сельскохозяйственном производстве, и по всей стране начался экономический крах.
В ЮАР было убито от двух до трех тысяч фермеров, а еще 30 тысяч человек бросили свою землю.
Пока в фермерских домах Южной Африки раздаются крики от страха и боли, в Зимбабве происходят парадоксальные и полные иронии события. Там Мугабе всячески уговаривает белых фермеров вернуться и снова заняться сельским хозяйством, которое имеет «стратегическое значение для экономики».
Если ЮАР будет национализировать фермерские земли, в том числе, посредством жестоких пыток пожилых женщин при помощи паяльных ламп и дрелей, это не решит ее экономические проблемы. Вместо этого надо учить людей, как обрабатывать землю, вести хозяйство, поднимать семью, и как ладить друг с другом. Это величайшее веление Господа — дать всем расам, национальностям и этническим группам такого рода обучение, даже если они не захотят слушать. Истинный мир и счастье наступят только в том случае, если люди будут следовать закону и заповедям Бога. Но человеческое сердце наполнено гордыней и не хочет признаться, что не знает пути к долговременному миру, счастью и стабильности. Пока человечество не усвоит этот урок на собственном горьком опыте, навязанные человеком решения типа насильственного перераспределения земли будут способствовать еще большей ненависти и насилию.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com