Трианон и Макрон

Итак, президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Версале с марионеткой ТНК и «Атлантического сообщества», вроде бы как президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры шли три часа. Явно, что разговор получился чрезвычайно сложным. В конце концов, Макрон говорил не только за себя, но и за своих истинных хозяев. Плюс к тому же французский политик был вынужден выполнять указания Дональда Трампа, ведь с США ему ссориться не с руки.

Одним из результатов переговоров стало решение о создании такой структуры как «совместный франко-российский форум гражданского общества». Структуры непонятной и явно излишней, очередного сомнительного болтологического междусобойчика, если рассуждать об этом кратко. Процитируем Макрона, который кивая на аналогичную организацию, сконструированную для России и Германии, отметил: «Мы хотели бы тоже пойти этим путем, чтобы молодежь, экономические структуры, научные круги могли бы сблизиться, организовать франко-российский форум гражданского общества».

Но вот название данного форума, которое предложил Макрон, получилось с двойным дном. Сие хорошо поняли те, кто мало-мальски знает историю Первой Мировой войны. Макрон озвучил наименование: «Диалог Трианона» и прикрутил оное к выставке, кою Путин и французский президент решили посетить вдвоем. Да, только выставка совершенно не при чем. Трианон точно связан с другим, так сказать диалогом — между странами Антанты и Венгрией, то бишь Трианонским мирным договором 1920 года, зафиксировавшим полную капитуляцию гордых мадьяр перед союзниками.

Венгрию обкорнали территориально, похлеще, чем США Мексику в XIX веке. Она лишилась исконных территорий и потеряла выход к морю. Соответственно был ликвидирован флот, а армия сокращена до неприличных даже для защиты величин. Венгерское государство, практически, замкнули в национальном гетто.

Естественно, с мнением населения никто и не думал считаться. А надо учесть, что многие и не-венгры, отнюдь не желали попадать в Румынию и другие страны.

Нам вряд ли стоит забывать, что на Западе очень любят прецедентное право. Трианон — явный прецедент. Поэтому Макрон со своим Трианоном почти открыто намекнул России, а из НАТО раздался возглас подкрепляющий намек. Российскую Федерацию собираются обрезать как и старую Венгрию, пусть на это уйдут и годы. России предложено отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, то есть выдать их головой на расправу любимицы НАТО — Грузии. Естественно, что и Крым русской землею Макрон не признал, значит и Крыму уготавливается участь попадания под очередную оккупацию Бандерлянда. Безусловно, всей Новороссии Трианон ничего доброго не сулит. Смерть и огонь в Донбассе из Парижа не видны, только слышаться экстатические стенания Порошенко о русской агрессии.

Гражданский форум нужен Макрону для продвижения идей расчленения России. Но нам-то зачем потребны такие форумы? Или денег девать некуда? Вроде как все настаивают правительственные экономисты о поднятии пенсионного возраста из-за нехватки средств в Пенсионном фонде. Нам бы отказаться от всех ненужных и абсолютно бесполезных форумов. Кажись, и на пенсии наскребем.

Кстати, если Россия изгонит Крым в пределы «незалежного» государства отпетых бандеровцев, то на русском Черноморском Флоте можно будет поставить жирный черный крест.

Утешает только одно. От Владимира Путина Макрон конкретных обещаний публичного свойства не получил. А что осталось за кулисами переговоров, то неизвестно, но, вероятно, в ближайшее время (год-два) всё станет понятным.

Трианон России противопоказан, как и иные «дружеские» инициативы Эммануэля Макрона. Все равно ведь надо договариваться с подлинными хозяевами мужа бабушки.

В целом можно резюмировать, что тонкий троллинг французского полупрезидента российской дипломатией пока не замечен. А зря. Реагировать на него надо жестко и быстро. Молчание в политике по этому поводу будет Западом расценено как слабость позиции или как неумение различать скрытые ультиматумы. Сие же опасно и для международных дел нашей державы и для внутриполитической жизни в самой России.

Источник: http://pda.segodnia.ru/content/188338