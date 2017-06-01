Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Рептилоиды – враги или друзья?

13:23. 1 июня 2017 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

Мало кто знает, но инопланетян начали видеть только, начиная с 50-х годов 20-го века. До этого они как-то не попадались. Или не проявлялись? А, может быть, мы о космосе имеем неправильные представления? Поэтому и инопланетянами называем совершенно не тех. На Земле параллельно существует четыре вида существ и идёт война людей против человечества…

17 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Рептилоиды – враги или друзья?”. Автор–сказитель Андрей Тюняев



Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вторая часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
...музее одного из моих друзей в Южном Миссури. ...предки европейцев прятались от врагов, хищников и природных ...(Австрия). Как параллелепипед или куб этот объект можно ... Предположим, даже сосуществование цивилизации рептилоидов (разумных динозавров) и человека...
Знание прошлого Земли – возможность открыто смотреть нам в будущее
...т.н. высокоразвитых инопланетных цивилизаций или хранителей их знаний, живущих ... изменения генов, были созданы рептилоиды. Рептилоиды создали на планете достаточно развитую...непримиримыми врагами, и с того времени начался геноцид ариев против своих друзей...
УКРАИНСКИЙ ТЕСТ НА РУСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ
...(таких теперь принято называть рептилоидами) снисходительно похлопал меня по... по работе и просто друзья , но лишь до тех...века назад в облюбованную рептилоидами Голландию уехал молодой ...Новороссией, друг ей Захарченко или враг, о чем договорились Москва...
Почему всё так плохо? Почему пьют? И кто виноват?
...Корень забили камнями её друзья-мусульмане, за то, ...вас, прощайте, любите врагов ваших, на всё воля... святого Христофора-псеглавца (рептилоида). Подробнее о Христианстве см...или азербайджанский самолёт? 2. дагестанскую или афганскую машину? 3. армянскую или...
Про русских евреев и мышление. Итоговая реакция
...низкочастотных! Исчезли, пропали бесследно рептилоиды морочащие, жидомасоны злоопухолеподобные вместе ...инетные, цыгане нагло-вороватые, враги внешние-внутренние явные-скрытые, ... из соотечественников? Близких, друзей-знакомых? Или все мы дружно (наконец...
Видеоблог №62
... дети, мама, папа, близкие друзья, муж, жена. Для них это... им удаётся дестабилизировать Россию, или вокруг России, в общем,... ситуация присутствия агентов, дураков, врагов, наивных людей, которые введены ...ещё кто-нибудь у власти, рептилоиды у власти , да хоть...

Один комментарий»

  • 10335 8941
    Олег Козлов 1 июня 2017 в 13:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Любопытно конечно, но не верится как то. Может это я такой нехочуха неверующий, но не верится и всё. Сказитель, он сказитель и есть.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>