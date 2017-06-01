Мало кто знает, но инопланетян начали видеть только, начиная с 50-х годов 20-го века. До этого они как-то не попадались. Или не проявлялись? А, может быть, мы о космосе имеем неправильные представления? Поэтому и инопланетянами называем совершенно не тех. На Земле параллельно существует четыре вида существ и идёт война людей против человечества…

17 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Рептилоиды – враги или друзья?”. Автор–сказитель Андрей Тюняев





