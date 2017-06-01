Рептилоиды – враги или друзья?
13:23. 1 июня 2017 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал: brahman
Мало кто знает, но инопланетян начали видеть только, начиная с 50-х годов 20-го века. До этого они как-то не попадались. Или не проявлялись? А, может быть, мы о космосе имеем неправильные представления? Поэтому и инопланетянами называем совершенно не тех. На Земле параллельно существует четыре вида существ и идёт война людей против человечества…
17 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Рептилоиды – враги или друзья?”. Автор–сказитель Андрей Тюняев
Источник: www.kramola.info
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Любопытно конечно, но не верится как то. Может это я такой нехочуха неверующий, но не верится и всё. Сказитель, он сказитель и есть.