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Путин отвечает на вопросы российских и иностранных СМИ

12:50. 1 июня 2017 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал:

Источник: news-front.info

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Один комментарий»

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    Олег Козлов 1 июня 2017 в 14:29 Ссылка Пометить
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    Путин политик, а политик никогда не скажет правду. Политик скажет то, что нужно в данный конкретный момент. Кстати, начиная с 22-й минуты звук исчез. Это Путин секреты рассказывает, или хакеры постарались?

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