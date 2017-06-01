Путин отвечает на вопросы российских и иностранных СМИ

... этом есть серьёзные вопросы - на которые В.Путин не отвечает, например: почему... Путина. И ввод российских войск в Сирию поставил тяжелый вопрос: почему В.Путин... и ждать неких чудодейственных спасительных иностранных инвесторов. И уверен - много...