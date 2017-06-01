Путин отвечает на вопросы российских и иностранных СМИ
12:50. 1 июня 2017 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: news-front.info
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Путин политик, а политик никогда не скажет правду. Политик скажет то, что нужно в данный конкретный момент. Кстати, начиная с 22-й минуты звук исчез. Это Путин секреты рассказывает, или хакеры постарались?