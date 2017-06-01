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Почему трупы в Европе перестали разлагаться

10:25. 1 июня 2017 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал:

Вот такую страшилку рассказал практикующий врач, уролог Михаил Советов, на прошедшем в Москве первом всероссийском открытом Форуме врачей, практикующих сыроедение и вегетарианство:

В настоящее время перед могильщиками Европы стала реальная проблема – трупы не разлагаются за тот период, за который разлагались раньше. В могилу по срокам уже можно было бы хоронить, могильщики копают, НО… Оказывается что это не так.

О чем это говорит?” – спрашивает слушателей Советов, и сам отвечает: О том, что бактерии ЭТО есть не могут. Чем же питались эти люди? Питание кардинально изменилось в Европе 20 лет тому назад, в России – десять лет тому назад. Как ни странно, для основной массы людей это прошло незамеченным.

Еда стала в своей основе химического происхождения – синтетическая,  ненатуральная. В продукты стали добавлять огромное количество различных химических составляющих – консервантов, красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок. 

Отрава на прилавках: пища, которую не едят даже бактерии

Их основной функцией, помимо усиления вкуса, является уничтожение бактерий, с тем, чтобы продукт дольше хранился.

Эти вещества пишутся на упаковке, они разрешены к употреблению, но что интересно, что ни одно из них не проходило проверку на то, насколько оно совместимо с другими веществами, говорит Михаил Советов. Их проверяют так: берут одного идеального человека, дают ему маленькую дозу добавки, смотрят что с ним все в порядке, значит, после эту добавку можно кушать всем. Никто не пробовал, например, если съесть сразу два или три таких вещества. А понятно, что люди едят их гораздо больше.

Страшилка вторая от того же Михаила Советова. В Британии умер своей смертью подросток в возрасте 15-16 лет. При вскрытии, состояние его тканей и органов патологоанатомы оценили на возраст порядка 80 лет. Ребенок с детства питался в системе фаст-фуда, родители не видели в этом ничего плохого.

Отрава на прилавках: пища, которую не едят даже бактерии


Меня всегда приводит в недоумение очередь в отдел кулинарии в гипермаркете за готовыми салатами. В очереди в кассу я вижу как из того, что люди выкладывают из тележек, только пару-тройку продуктов, по моему мнению, можно употреблять в пищу. Остальное…

Хлеб и булка, который долго не черствеет и не плесневеют, печенье, вафельные тортики, в которых мало осталось натурального, потому что срок годности у них 6 месяцев, импортные помидоры (хотя сейчас сезон и вполне можно купить южные помидоры); молоко в тетра-паке, которое может храниться месяцами без холодильника, порошковую сметану и йогурты, так называемые “соки” (язык не поворачивается назвать этот продукт соком) в коробках, замороженные котлеты и блинчики; мед, который тяжело, вообще, на мой взгляд не является медом; консервы, мороженое, майонез и т.д.

Как-то я купила маленькую баночку клубничного варенья, которое поела прямо из банки. Затем я поставила ее в буфет и забыла про нее. Через тройку недель обнаруженное варенье оказалось совершенно целехоньким, абсолютно таким же.

Люди, будьте бдительны! Думайте о себе и своих детях. Согласна, альтернатив мало, но они все-таки есть.

Где покупаю продукты я? В разных местах… Кое-что на рынках, фермерскую продукцию через интернет (молочную продукцию, овощи, иногда хлеб из монастыря), у бабушек у метро (зелень, овощи), хлеб из пекарен.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 1646 1205
    любопытный 1 июня 2017 в 11:06 Ссылка Пометить
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    Вчера включила телке и попала на передачу “осамом главном”, вродеврачи вели, но они сказали, в итоге, что нельзя есть продукцию, фпукты и овощи, местного производства, якобы там много удобрений, это дачники и бабушки , а надо есть импортные киви, бананы и т.д. это вредительство два в одном. Для экономики и здоровья. И многие передачи по тв вредят в этом формате

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