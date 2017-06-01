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Изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста

13:29. 1 июня 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

Прошедший эфир является кратким обзором одного из древнейших первоисточников, в котором описаны универсальные принципы, лежащие в основе всех процессов, происходящих на Земле. Его особенности и значение в становлении мировоззрения людей белой расы, и были подняты в прошедшей передаче.

Вторая часть записи посвящена ответам на вопросы, поступившим от слушателей “Народного Славянского радио”

18 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста. Знакомство с источником”. Автор–сказитель Вадим Мосин



Источник: www.kramola.info

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