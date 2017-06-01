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День Северного флота — 1 июня

11:51. 1 июня 2017 Просмотров - 41 Один комментарий Опубликовал:

Северный флот России успешно решает поставленные задачи в различных районах Мирового океана, выполнены походы на боевую службу в Атлантический, Тихий и Индийский океаны, Средиземное море и Аденский залив.

Продолжается освоение и изучение Арктики, стала повседневной практика походов кораблей Северного флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. Совершенствуется система военной инфраструктуры на арктических островах.

Активно идёт освоение новой техники, в том числе и для других флотов. Подводные лодки «Юрий Долгорукий» и «Северодвинск», «Александр Невский» и «Ростов-на-Дону», надводные корабли «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» — далеко не полный список кораблей, прошедших подготовку в суровых условиях Крайнего Севера в последнее время.

Источник: Министерство обороны РФ

Источник: news-front.info

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