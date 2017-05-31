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Ураган в Москве 1904 года

17:56. 31 мая 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

Вчерашний разрушительный ураган -  далеко не первый ураган в Москве.Серьёзный ураган случился 16 июня 1904 года. Тогда смерч уничтожил Люблино, Карачарово, Анненгофскую рощу, постройки в Лефортове и Сокольниках.


< ![CDATA[]]>89029 Имение Конона Голофтеева после урагана. Люблино 1904 К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. Имение Конона Голофтеева (Люблино) после урагана. 

< ![CDATA[]]>
20558 Смерч. Вид от станции Перерва.jpg< ![CDATA[]]>
Смерч. Вид от станции Перерва

< ![CDATA[]]>89029 Имение Конона Голофтеева после урагана. Люблино 1904 К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>11871 Имение Голофтеева. Последствия урагана К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана 

< ![CDATA[]]>11873 Имение Голофтеева. Последствия урагана К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана 

< ![CDATA[]]>111182 Голофтеевский парк после урагана М.И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Голофтеевский парк (Люблино) после урагана 

< ![CDATA[]]>111188 Голофтеевский парк после урагана Люблино М.И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Голофтеевский парк после урагана 

< ![CDATA[]]>52400 имение Глофтеева, последствия урагана 1904 года.jpg< ![CDATA[]]>
Имение Голофтеева, последствия урагана 1904 года

< ![CDATA[]]>13645 Дачи в Люблино после урагана К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. Дачи в Люблино после урагана 

< ![CDATA[]]>13643 После урагана К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. Ст. Люблино

< ![CDATA[]]>13646 «Шохина дача» в Люблино. Ураган 1904 года К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. «Шохина дача» в Люблине

< ![CDATA[]]>263741 Последствия урагана 16 июля 1904г..jpg< ![CDATA[]]>
Люблино. Последствия урагана 1904 года

< ![CDATA[]]>494826 Деревня Чагино. Чайная Генералова после урагана Стриженов М.Б..jpg< ![CDATA[]]>
М. Б. Стриженов. Деревня Чагино. Чайная Генералова после урагана 

< ![CDATA[]]>499372 Деревня Чагино сметена ураганом Стриженов М.Б..jpg< ![CDATA[]]>
М. Б. Стриженов. Деревня Чагино сметена ураганом 

< ![CDATA[]]>11862 _Капотненский стан - Чагино_К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. Капотненский стан – Чагино

< ![CDATA[]]>68658 Капотня после урагана. Вид Рождественской церкви М.И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Капотня после урагана. Вид Рождественской церкви 

< ![CDATA[]]>60409 Гереево. После урагана 1904 года С.Мелик-Мартиросян или Г.Каспарян.jpg< ![CDATA[]]>
С. Мелик-Мартиросян или Г. Каспарян. Гереево (Гиреево). После урагана 1904 года. 

< ![CDATA[]]>111209 Лефортовский дворцовый парк до и после урагана Петров.jpg< ![CDATA[]]>
Петров. Лефортовский дворцовый парк до и после урагана 

< ![CDATA[]]>111208 Беседка Петра Великого до и после урагана М.И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Беседка Петра Великого до и после урагана
Памятник-бюст Петру I был уничтожен.

< ![CDATA[]]>103066 Вид на Малую Почтовую улицу после урагана. Остроумов.jpg< ![CDATA[]]>
Остроумов. Вид на Малую Почтовую улицу после урагана. 

< ![CDATA[]]>111199 Фабрика Кондрашева после урагана М. И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Фабрика Кондрашёва на Малой Почтовой улице после урагана 

< ![CDATA[]]>3000 Церковь Петра и Павла в Лефортово, повреждённая ураганом 16 июня 1904 года.jpg< ![CDATA[]]>
Церковь Петра и Павла в Лефортово, повреждённая ураганом 16 июня 1904 года

< ![CDATA[]]>3001 Ураган 16 июня 1904 года.jpg< ![CDATA[]]>
Дворъ дома Епархiального свѣчного завода, въ Посланниковом пер.; на этотъ дворъ былъ перенесёнъ ураганомъ домъ соседняго владѣльца.

< ![CDATA[]]>111198 Дом Кацауровых в Посланниковом переулке после урагана М.И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Дом Кацауровых в Посланниковом переулке после урагана 

< ![CDATA[]]>111202 Угол Немецкой и Ладожской улиц после урагана М.И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Угол Немецкой и Ладожской улиц после урагана 

< ![CDATA[]]>20562 Ураган 1904 года. Песочный переулок.jpg< ![CDATA[]]>
Песочный переулок.

< ![CDATA[]]>111206 Ресторан «Золотой якорь» после урагана М. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Ресторан «Золотой якорь» в Сокольниках после урагана

< ![CDATA[]]>3002 Ураган 16 июня 1904 года Ресторан Золотой якорь в Сокольниках.jpg< ![CDATA[]]>
Там же

< ![CDATA[]]>111163 Третий просек до и после урагана М.И. Грибов.jpg< ![CDATA[]]>
М. И. Грибов. Третий просек в Сокольниках до и после урагана

< ![CDATA[]]>20561 Ураган 1904 года. Старое гулянье в Сокольниках.jpg< ![CDATA[]]>
Ураган 1904 года. Старое гулянье в Сокольниках

< ![CDATA[]]>20611 Сокольники после урагана 16 июня 1904 года К. Фишер.jpg< ![CDATA[]]>
К. Фишер. Сокольники после урагана 16 июня 1904 года 

Источник: www.kramola.info

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