Ураган в Москве 1904 года

Вчерашний разрушительный ураган - далеко не первый ураган в Москве.Серьёзный ураган случился 16 июня 1904 года. Тогда смерч уничтожил Люблино, Карачарово, Анненгофскую рощу, постройки в Лефортове и Сокольниках.



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К. Фишер. Имение Конона Голофтеева (Люблино) после урагана.



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Смерч. Вид от станции Перерва



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К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана



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К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана



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М. И. Грибов. Голофтеевский парк (Люблино) после урагана



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М. И. Грибов. Голофтеевский парк после урагана



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Имение Голофтеева, последствия урагана 1904 года



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К. Фишер. Дачи в Люблино после урагана



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К. Фишер. Ст. Люблино



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К. Фишер. «Шохина дача» в Люблине



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Люблино. Последствия урагана 1904 года



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М. Б. Стриженов. Деревня Чагино. Чайная Генералова после урагана



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М. Б. Стриженов. Деревня Чагино сметена ураганом



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К. Фишер. Капотненский стан – Чагино



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М. И. Грибов. Капотня после урагана. Вид Рождественской церкви



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С. Мелик-Мартиросян или Г. Каспарян. Гереево (Гиреево). После урагана 1904 года.



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Петров. Лефортовский дворцовый парк до и после урагана



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М. И. Грибов. Беседка Петра Великого до и после урагана

Памятник-бюст Петру I был уничтожен.



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Остроумов. Вид на Малую Почтовую улицу после урагана.



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М. И. Грибов. Фабрика Кондрашёва на Малой Почтовой улице после урагана



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Церковь Петра и Павла в Лефортово, повреждённая ураганом 16 июня 1904 года



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Дворъ дома Епархiального свѣчного завода, въ Посланниковом пер.; на этотъ дворъ былъ перенесёнъ ураганомъ домъ соседняго владѣльца.



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М. И. Грибов. Дом Кацауровых в Посланниковом переулке после урагана



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М. И. Грибов. Угол Немецкой и Ладожской улиц после урагана



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Песочный переулок.



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М. И. Грибов. Ресторан «Золотой якорь» в Сокольниках после урагана



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Там же



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М. И. Грибов. Третий просек в Сокольниках до и после урагана



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Ураган 1904 года. Старое гулянье в Сокольниках



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К. Фишер. Сокольники после урагана 16 июня 1904 года