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Почему нам врут историки и археологи?

11:19. 31 мая 2017 Просмотров - 818 8 коммент. Опубликовал:







Так кто самая древняя раса на Земле и сколько лет ВЕЛИКОЙ РУСИ?

Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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8 коммент.»

  • 1274 231
    nikolay 31 мая 2017 в 11:23 Ссылка Пометить
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    Почему нам врут историки – да всё потому, что историю писали не русские.

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  • 1274 231
    nikolay 31 мая 2017 в 11:25 Ссылка Пометить
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    Почему нам врут историки – да всё потому, что историю писали не русские историки.

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  • 224 192
    Лидия 31 мая 2017 в 12:29 Ссылка Пометить
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    “Ложь сделали мы своим укрытием” (Исайя, гл. 18:15). Главный лозунг иудеев.

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  • 809 669
    Yuri 31 мая 2017 в 13:02 Ссылка Пометить
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    Это самое молодое летосчисления. Более древние насчитывают до 500 000 лет.
    А это летосчисление берет начало от Сотворения Мира в Звездном Храме – СМЗХ
    Причем СМЗХ не имеет никакого отношения к божественному сотворению мира.
    Это летосчисление начинается с момента подписания мирного договора с “китайцами”. Именно оттуда берется изображение воина поражающего дракона копьем, и его мы видим на российских монетах.

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  • 2783 2547
    Вячеслав 31 мая 2017 в 13:10 Ссылка Пометить
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    Нацисты той Германии, конечно, негодяи… Но управлять массами они умели… Сейчас вислоносые, временно оккупировавшие почти все министерства и ведомства, так же пытаются всех нас отупить и оболванить… Вот высказывания одного из нацистских злодеев:

    «Отними у народа историю – и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом». Йозеф Геббельс.
    ***
    «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Йозеф Геббельс
    ***
    «Чем величественнее ложь будет сказана во всеуслышание, тем больше народу в неё поверят». Йозеф Геббельс

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  • 1394 1272
    Борис 31 мая 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    Кому принадлежат финансы тот и пищет историю,в
    которой он “герой” и “спаситель”, остальные плебеи.

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  • 2645 2068
    Walentin 31 мая 2017 в 14:15 Ссылка Пометить
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    Наше прошлое можно востановить только при помощи здравого смысла.

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    Voyager 31 мая 2017 в 14:24 Ссылка Пометить
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    Рано или поздно, даже не известно когда людям возможно и покажут настоящую хронологию всех событий прошедших на земле. Но пока, вы все в своей коллективной самости проецируете друг на друга “патриотизм”(одна из форм эгоизма) ПРАВДЫ вам не видать……

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