Почему нам врут историки и археологи?
11:19. 31 мая 2017 Просмотров - 818 8 коммент. Опубликовал: brahman
Так кто самая древняя раса на Земле и сколько лет ВЕЛИКОЙ РУСИ?
Источник: nashaplaneta.su
Источник: nashaplaneta.su
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Почему нам врут историки – да всё потому, что историю писали не русские.
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Почему нам врут историки – да всё потому, что историю писали не русские историки.
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“Ложь сделали мы своим укрытием” (Исайя, гл. 18:15). Главный лозунг иудеев.
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Это самое молодое летосчисления. Более древние насчитывают до 500 000 лет.
А это летосчисление берет начало от Сотворения Мира в Звездном Храме – СМЗХ
Причем СМЗХ не имеет никакого отношения к божественному сотворению мира.
Это летосчисление начинается с момента подписания мирного договора с “китайцами”. Именно оттуда берется изображение воина поражающего дракона копьем, и его мы видим на российских монетах.
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Нацисты той Германии, конечно, негодяи… Но управлять массами они умели… Сейчас вислоносые, временно оккупировавшие почти все министерства и ведомства, так же пытаются всех нас отупить и оболванить… Вот высказывания одного из нацистских злодеев:
«Отними у народа историю – и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом». Йозеф Геббельс.
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«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Йозеф Геббельс
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«Чем величественнее ложь будет сказана во всеуслышание, тем больше народу в неё поверят». Йозеф Геббельс
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Кому принадлежат финансы тот и пищет историю,в
которой он “герой” и “спаситель”, остальные плебеи.
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Наше прошлое можно востановить только при помощи здравого смысла.
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Рано или поздно, даже не известно когда людям возможно и покажут настоящую хронологию всех событий прошедших на земле. Но пока, вы все в своей коллективной самости проецируете друг на друга “патриотизм”(одна из форм эгоизма) ПРАВДЫ вам не видать……