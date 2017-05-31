Почему нам врут историки и археологи?

..., вызовет массу нареканий у историков, археологов, лингвистов и иже с ними..., мол, все эти ученые врут, было не так, а ... публикация переводов Велесовой книги.Почему она вызывает столь ожесточенные ...(правдиво или нет) рассказала нам о многом, но гораздо больше...