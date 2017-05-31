Минкульт обнародовал зарплаты руководителей музеев и театров



Министерство культуры России опубликовало данные о среднемесячных зарплатах руководителей подведомственных учреждений за 2016 год. Ruposters изучил цифры и выяснил, кто из директоров известных музеев и худруков театров получает больше всех. Источник: https://ruposters.ru

Самым высокооплачиваемым оказался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев с ежемесячным заработком около 13 миллионов рублей. Грех жаловаться и гендиректору «Эрмитажа» Михаилу Пиотровскому с окладом почти в миллион, а также пяти его заместителям, ежемесячная зарплата которых колеблется от 500 до 700 тысяч. Самые скромные цифры по заработной плате показали в «Госконцерте». Его руководитель Сергей Бунин получает чуть больше 31 тысячи рублей в месяц, его единственный заместитель — 20 тысяч.

Валерий Гергиев. Художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра – 12 857 163.

Антон Лихоманов. Генеральный директор Российской национальной библиотеки (до 19 января 2016) – 1 220 171.

Юрий Темирканов. Художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича – 976 285.

Елена Гагарина. Генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» – 964 210.

Олег Табаков. Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова – 935 994.

Михаил Пиотровский. Генеральный директор Государственного Эрмитажа – 839 076.

Юрий Соломин. Художественный руководитель Малого театра – 746 698.

Николай Цискаридзе. Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой – 592 863.

Владимир Урин. Генеральный директор Большого театра – 559 271.

Евгений Миронов. Художественный руководитель Государственного театра наций – 458 919.

Зельфира Трегулова. Генеральный директор Третьяковской галереи – 436 013.

Игорь Золотовицкий. Ректор Школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко – 362 681.

Карен Шахназаров. Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» – 355 803.

Владимир Спиваков. Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России – 347 510.

Юрий Башмет. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» – 330 336.

Григорий Заславский. Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС – 320 043.

Константин Райкин. Художественный руководитель театра «Сатирикон» – 247 513.

Зураб Церетели. Президент Российской академии художеств – 65 327.

Для сравнения, средняя зарплата директора музея в России — 20 тысяч рублей. В Московской области «расценки» самые большие. Тут оклад доходит до суммы в 80 тысяч.

Всего на культуру и кинематограф в 2016 году выделили 93 млрд рублей. В бюджете на 2017 год заложена цифра в 94 миллиарда рублей.

Источник: nstarikov.ru