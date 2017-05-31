Китайская хронология поверяется наукой и… не подтверждается

Наше исследование китайских затмений мы начнем с вывода Н.А. Морозова. Он сделал его после того, как подробно ознакомился с китайскими записями затмений, а также с работами астрономов XIX века, усердно пытавшихся обосновать китайскую хронологию с помощью солнечных и лунных затмений. Изучив все это, Морозов пришел к выводу, что использовать затмения для независимой проверки хронологии Китая бесполезно, поскольку они ничего не могут ни подтвердить, ни опровергнуть в ней. Морозов писал по этому поводу: «нам приходится и китайские сообщения проверять астрономическими методами, не довольствуясь тем, что сделал Био и другие астрономы, разрабатывая солнечные и лунные затмения Ше-ке и Ма-Туан-Лина и допуская, что они могут считаться подтвержденными вычислением вплоть до начала нашей эры и даже века за два до нее.



Мы и здесь ни на минуту не должны забывать, что солнечные и лунные затмения очень часты, а потому при всегдашней значительной неопределенности старинных сообщений можно для каждого десятилетия найти подходящее затмение» [544], т. 6, с. 125.

Воспользовавшись фундаментальным изданием [1487:1], содержащим обширные списки солнечных и лунных затмений из китайских хроник, мы заново проверили вывод Морозова.



В целом, он оказался прав. Тем не менее, Морозов напрасно отверг скопом сразу все без исключений китайские описания затмений. Как и в случае гороскопов- схождений, среди китайских затмений есть одно, достойное внимания хронолога. Выше мы видели, что китайские гороскопы ничего не дают для датировки, за единственным исключением древнейшего и знаменитейшего гороскопа внука Желтого императора.



То же самое и с затмениями. Среди них тоже есть одно, древнейшее и знаменитейшее. И тоже не датированное историками. Поскольку именно с этим Затмением у них начинаются непреодолимые трудности и головная боль. Об этом замечательном древне-китайском затмении мы расскажем ниже, посвятив его датировке особый раздел.



Оно действительно очень интересно и многое может прояснить в отношении подлинной зари китайской истории. Пока же обсудим остальные, совершенно пустые с точки зрения хронологии, но весьма внушительные своим количеством китайские записи о затмениях.

Сделаем ряд общих замечаний.

Во-первых, туманно описанные затмения никакой пользы для проверки хронологии Китая (как и любой другой хронологии) принести не могут. Н.А. Морозов совершенно справедливо отмечал, что в подавляющем большинстве случаев для ЛЮБОГО наперед заданного десятилетия в истории можно без труда подобрать подходящее реальное затмение, вполне соответствующее «древне»-китайской записи.



Ведь каждый год на Земле происходит несколько солнечных или лунных затмений, видных где-то и с какой-то фазой. Если же допустить, что китайцы описывали лишь ярко выраженные, зрелищные затмения — которые действительно происходят достаточно редко в наперед заданной точке наблюдения — то в таком случае китайские описания вообще перестают соответствовать реальности.



Например, в китайской «Истории государства киданей» Е Лун-Ли (Москва, 1979, изд-во «Наука») солнечные затмения указаны в 992, 994, 998, 999, 1002, 1004, 1007 годах и так далее. Но с такой большой частотой не бывает ПОЛНЫХ или, хотя бы, хорошо заметных СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ в одной и той же стране.

Во-вторых, при проверке хронологии мы обязаны учитывать, что те или иные записи о якобы древних астрономических событиях могли быть на самом деле ВЫЧИСЛЕНЫ в XVII–XVIII веках и вписаны затем в якобы древние хроники с целью «научного подтверждения» ошибочной скалигеровской версии истории. Которая именно в те времена и создавалась.



Ниже мы убедимся, что и китайская хронология сопровождалась подобными «подтверждающими» астрономическими вычислениями. Причем создавалась и, соответственно, «научно подтверждалась» она еще позже, чем европейская. Данное обстоятельство очень важно.



Если мы его не учтем, то о независимой проверке хронологии не может быть и речи. Получится лишь очередное «подтверждение» общепринятой хронологии в духе историков: сначала кто-то, глядя в хронологические таблицы Скалигера вычислил подходящее затмение в прошлом, а потом другой ученый муж, сделав обратные расчеты, «научно подтвердил» эти самые таблицы.



В логике подобные вещи называются ПОРОЧНЫМ КРУГОМ. Любые доказательства, содержащие порочный круг, являются ошибочными. Это понимают, кажется, все, кроме историков.

Приступим к более подробному анализу китайских затмений. Начнем с солнечных затмений, как наиболее ярких и зрелищных. Затем перейдем к лунным.



Китайские солнечные затмения и их важность для китайской хронологии

Сегодня глубокая древность китайской истории считается самоочевидной. Однако еще в XIX веке это было не так. У многих европейских ученых того времени существовали глубокие сомнения по поводу столь глубокой древности китайской истории.



В частности, им казалось весьма подозрительным, что сведения о существовании Древнего Китая известны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из китайских источников. И совершенно не подкрепляются иностранными свидетельствами.

Словарь Брокгауза и Ефрона, отражая мнения русских и немецких ученых XIX века, пишет по этому поводу следующее:

«Источники для изучения древнего периода китайской истории находятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ главнейшие из них — книги и отчасти «Исторические записки» (Ши-цзи) Сы-ма-цяня (около I в. до Р.Х.), вместе с ОЧЕНЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ «Бамбуковой летописью» (Чжу- шу-цзи-нянь) новейшие же, как-то: летопись Тун-цзянь-ган-му (переведенная в прошлом столетии на французский язык иезуитом de Moyriac de Mailla), Лу-ши (сочинение сунского ученого Ло-би), Ту н-цзянь-вай-цзи (экскурс к упомянутой летописи Тун-цзянь, XI в. после Р.Х.) и И-ши («Сводная история», начала XVII в. после Р.Х.), по своей отдаленности от трактуемой эпохи не имеют уже такого значения, как древнейшие, поэтому ПОЧТИ И НЕ ИЗУЧАЛИСЬ ЕВРОПЕЙСКИМИ УЧЕНЫМИ; «Сводная история» даже и совсем почти не затронута, главным образом благодаря ПОЛНЕЙШЕЙ СЫРОСТИ собранного в ней огромнейшего материала, выписанного дословно из всех предшествовавших сочинений, начиная с древнейших.

Вопросы о происхождении китайцев, о ДОСТОВЕРНОСТИ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДРЕВНЕМУ ПЕРИОДУ СВЕДЕНИЙ, о ТОЧНОСТИ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ, о СУЩЕСТВОВАНИИ ПИСЬМЕННОСТИ (! — Авт.) давно уже сделались предметом изысканий синологов, но все еще ОСТАЮТСЯ НЕРАЗРЕШЕННЫМИ сколько-нибудь удовлетворительно.



О каждом из них существует почти столько же отдельных, нередко диаметрально противоположных мнений, сколько более или менее крупных синологов. Большинство исследователей считает предков нынешних китайцев ПРИШЕЛЬЦАМИ, ДОСТИГШИМИ УЖЕ ИЗВЕСТНОЙ СТЕПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ (это мнение неслучайно: манжуры были пришельцами в Китае, а вся известная сегодня китайская история началась, как мы увидим, именно с них — Авт .)» [988:00], статья «Китай».

Итак, еще в XIX веке отношение ряда европейских ученых к китайским уверениям о собственной древности было весьма и весьма настороженным. Вероятно, поэтому китайцам и понадобилось подкрепить эти уверения какими- то доказательствами. И такие «доказательства» появились. Причем, самыми первыми из них стали астрономические датировки китайских СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ. Кстати — датировки АСТРОНОМИЧЕСКИ ОШИБОЧНЫЕ, как мы вскоре убедимся. Сообщается следующее:

«ПЕРВОЙ ДОСТОВЕРНОЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ДАТОЙ можно считать 38-й год правления чжоуского Ли-вана или, по нашему летоисчислению, 842 г. До Р.Х., к которому «Исторические записки» приурочивают свой счет по циклическим знакам. ГЛАВНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЭТОГО СЛУЖИТ ДОСТОВЕРНОСТЬ ЗАТМЕНИЯ, относимого к 6-му году правления чжоуского государя Ю-вана и, КАК ТЕПЕРЬ ДОКАЗАНО АСТРОНОМИЧЕСКИМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ, ПРОИСШЕДШЕГО 29 АВГУСТА 775 г. ДО Р.Х.» [988:00], статья «Китай».

Что ж, давайте проверим эту САМУЮ ПЕРВУЮ из «достоверно установленных» дат китайской истории. Действительно ли в конце августа 775 года до н. э. в Китае произошло сколь-нибудь заметное солнечное затмение?

Нет, расчеты показывают, что ничего подобного не было. Более того, 29 августа 775 года н. э. на Земле вообще не было НИКАКОГО солнечного затмения. Ближайшее к этой дате солнечное затмение произошло на месяц раньше, 27 июля 775 года н. э. Но и оно совершенно не годится для «подтверждения» древнекитайской хронологии.



Поскольку это было всего лишь частное солнечное затмение с максимальной фазой 0,75. Причем в Китае его не видели вовсе, поскольку полоса его максимальной фазы прошла гораздо западнее и севернее Китая — по северо-западу Сибири в окрестностях Новой земли.



В Пекине этого затмения вообще не было, а на северо-восточных границах Китая максимальная фаза затмения была настолько мала — всего лишь 0,15 — что его практически невозможно было заметить невооруженным глазом. (Расчеты были произведены с помощью программы StarCalc А.Е. Завалишина.)

Данное обстоятельство было, очевидно, замечено историками, хотя и с опозданием. Иначе трудно объяснить, что спустя некоторое время после выхода в свет Словаря Брокгауза и Ефрона дата этого важнейшего китайского затмения — которое, напомним, ПОСЛУЖИЛО ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДОВЕРИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ УЧЕНЫХ К КИТАЙСКОЙ ХРОНОЛОГИИ — была ИЗМЕНЕНА.

Обратимся к современной нам монографии [1487:1]. Там это затмение, случившееся в 6-й год императора Ю-вана из династии Чжоу датировано уже по-другому. А именно, ПРИМЕРНО НА ГОД РАНЬШЕ — 6 сентября 776 года до н. э.

Приведем одно из древнекитайских описаний этого затмения согласно [1487:1] (остальные мало чем от него отличаются):

…«6 сентября 776 год до н. э. Император Ю из династии Чжоу, 6-й год, 10-й месяц, новолуние день синьмао [28]; при переходе в 10 месяц, в первый день месяца, произошло затмение Солнца [Шицзин, Сяоя]» [1487:1], с 30.

Согласно династическим китайским таблицам, император Ю-ван из династии Чжоу правил в 781–771 годах до н. э. [1487:1], с. 405. Поэтому, как 775, так и 776 год до н. э. можно было бы считать 6-м годом его правления. И потому исправленная дата затмения — 776 год вместо 775-го — тоже вполне годилась бы для подтверждения китайской хронологии. Если бы не одно «но». Все дело в том, что и это затмение СОВЕРШЕННО НЕ БЫЛО ВИДНО В КИТАЕ.

На рис. 13 мы приводим карту с изображением полосы солнечного затмения 5–6 сентября 776 года до н. э. Затмение было полным, но не для китайского наблюдателя. На географических долготах Китая полоса полной фазы проходила ПО СЕВЕРНОМУ ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ, причем — в сотнях километров от берега.



На рис. 13 хорошо видно, что город Пекин, отмеченный белым кружком, находится в точности на границе, отделяющей область совершенного отсутствия указанного затмения от полосы его частной фазы. При переходе через эту границу фаза затмения начинает медленно нарастать. Но даже в самом северном Китае она не превосходила ничтожной величины 0,1–0,2.

Расчеты показывают, что на географических долготах Китая и на широтах 40 градусов (Пекин) фаза затмения 5–6 сентября 776 года до н. э. составляла 0,05—0,08; на широтах 45 градусов (средняя Монголия) она равнялась 0,20—0,22.



Даже на широтах 50 градусов (Забайкалье) фаза затмения была все еще очень мала и составляла всего лишь 0,36—0,47. Таким образом даже в Забайкалье фаза этого затмения была совершенно недостаточна, чтобы небо хоть сколько-нибудь потемнело.



А между тем, в одном из китайских описаний затмения Ю-вана прямо сказано, что во время затмения «постепенно вернулся дневной свет» [1487:1]. То есть, дневной свет во время затмения Ю-вана заметно померкнул, а значит, ОНО БЫЛО ПОЛНЫМ ИЛИ БЛИЗКИМ К ПОЛНОМУ.

Рис. 13. Область видимости полного солнечного затмения 5–6 сентября 776 года до н. э. Черным кружком отмечена узкая полоса, в которой затмение было полным. На географических долготах Китая полоса полного затмения проходила по Северному Ледовитому океану примерно в 300 километрах от берега.



Белым кружком отмечен Пекин. находящийся на границе области частной фазы затмения. Ни в Китае, ни в Монголии, ни даже в Забайкалье это затмение не могло наблюдаться из-за слишком малой фазы. Расчет по программе StarCalc.

Таким образом, НЕТ СОВЕРШЕННО НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ приравнивать китайское затмение, случившееся на 6-м году императора Ю-вана из династии Чжоу, и солнечное затмение 5–6 сентября 776 года до н. э. ВООБЩЕ НЕ ВИДИМОЕ НИ В КИТАЕ, НИ В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ.



А других подходящих реальных затмений для дат, способных подтвердить китайскую хронологию эпохи Чжоу, НЕТ. Таким образом, нельзя говорить о том, что астрономические расчеты якобы подтверждают китайскую хронологию времен Чжоу. Они ее никак не подтверждают. Они ей ПРОТИВОРЕЧАТ.

Нам могут возразить, что сегодня известно и множество других китайских записей о солнечных затмениях, часть из которых действительно соответствует китайским древним датам. Да, такие затмения имеются. Их список приведен в издании [1487:1]. Но по отношению к ним возникают следующие вопросы:

— Когда эти записи затмений вошли в научный оборот? Если они были хорошо известны еще до начала XX века, то почему тогда европейским ученым XIX века пришлось доказывать китайскую хронологию не с помощью этих замечательных китайских записей, а с помощью отсутствующего в природе китайского затмения 775 или 776 года до н. э.?

— Когда была впервые составлена ВЫБОРКА АСТРОНОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ китайских солнечных затмений? Например — приведенная в [1487:1], или другая, подобная ей?

Поясним смысл этого вопроса. Как уже говорилось выше, из китайских источников можно было бы почерпнуть гораздо больше записей о солнечных затмениях. Но если верить ВСЕМ таким записям, то солнечные затмения в Древнем Китае должны были бы происходить чуть ли не каждый год. Что невозможно. Поэтому большинство таких записей, очевидно, ошибочны. Вопрос — есть ли среди них правильные и как их отделить от ложных?

Нетрудно сообразить, что для того, чтобы произвести этот отсев ложных затмений, необходимо ЗАРАНЕЕ ЗНАТЬ ИХ ДАТЫ. Хотя бы приблизительно. И тогда с помощью расчетов, действительно, можно проверить, какие именно затмения происходили в Китае, а какие — нет.



Но предъявлять потом полученный список «правильных» затмений в качестве ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДАТИРОВОК, С САМОГО НАЧАЛА ЗАЛОЖЕННЫХ В ЕГО РАСЧЕТ, — явная бессмыслица! А точнее, говоря, ПРОСТО ОБМАН. Поэтому вопрос о том — когда была составлена выборка якобы «правильных» китайских солнечных затмений и как именно их отделили от «неправильных» — чрезвычайно важен.

Сегодня с помощью астрономических программ нетрудно рассчитать солнечные затмения в прошлое. А значит, легко можно выбрать из хаоса китайский записей о солнечных затмениях лишь те, которые СЛУЧАЙНО совпали с каким-то реальным затмением в том же самом году.



При такой частоте упоминаний о солнечных затмениях, как в китайских хрониках, вероятность подобного случайного совпадения не столь уж мала. Таким образом, вполне можно было бы набрать список «правильных затмений», подобный приведенному в [1487:1]. Но как легко сообразить, такой список ровным счетом ничего не доказывает, несмотря на множество астрономических «попаданий в точку».

Поэтому мы и спрашиваем — когда появились первые опубликованные списки китайских солнечных затмений, подобные приведенным в [1487:1]? В источниках XIX века их нет. По крайней мере, нам найти их там не удалось. Возникает впечатление, что подобные списки появились лишь в конце XX века.



Когда возможности вычислительной астрономии уже позволяли их ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СОЗДАВАТЬ НА ОСНОВЕ КИТАЙСКОЙ ХРОНОЛОГИИ. Отсеивая те китайские записи, которые противоречат хронологии Древнего Китая. Но, как мы уже говорили, использование подобных списков с целью ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОЙ САМОЙ ХРОНОЛОГИИ КИТАЯ, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ ОНИ БЫЛИ СОБРАНЫ — совершенно недопустимо. Это порочный круг.

В этом смысле наиболее ценны для хронологии не просто какие-нибудь китайские солнечные затмения, а достаточно ЗНАМЕНИТЫЕ затмения. Поскольку они, в отличие от общей массы других затмений, уже достаточно давно заняли выделенное положение.



Они являлись предметом обсуждений и споров еще в XVIII–XIX веках, когда производить астрономические расчеты было далеко не так просто, как сегодня (хотя тоже возможно). Кроме того, такие затмения обычно окружены разными рассказами и легендами, в которых могут содержаться ценные для датировки дополнительные сведения.

К числу таких достаточно знаменитых затмений относится и затмение Ю-вана, о котором мы подробно говорили выше. Оно, как мы видели, обсуждалось еще учеными XIX века, поскольку созданный в то время Словарь Брокгауза и Ефрона считает его древнейшей астрономической вехой китайской истории. Кстати, это — ЕДИНСТВЕННОЕ китайское затмение, которое упоминает Словарь.

Таким образом, затмение Ю-вана — достаточно известное, знаменитое затмение. И что же мы увидели? Оно ПРОТИВОРЕЧИТ китайской хронологии, вместо того, чтобы ее подтвердить.

Кроме затмения Ю-вана у китайцев есть и еще одно знаменитое солнечное затмение. Даже более знаменитое, чем затмение Ю-вана. О нем много и подробно пишут китайские источники. Затмение это настолько интересно, что мы посвятим ему отдельный раздел.



Древнейшее китайское солнечное затмение при императоре Чжон Кане в начале династии Ся произошло 1 сентября 1644 г.н. э., в год воцарения в Китае манжурской династии

Считается, что древнейшее и самое знаменитое китайское солнечное затмение произошло, ни много ни мало, в XX веке до н. э. [1487:1], с. 30. Случилось оно — говорят нам — еще во времена полулегендарной династии Ся, правившей якобы в 2100–1600 годах до н. э. [495].



Точные годы всех императоров этой древнейшей династии и даже их имена китайским ученым пока еще не удалось установить [1487:1], с. 26. Тем не менее, кое-что о династии Ся им все-таки известно.



В частности от тех далеких времен китайцы бережно сохранили до нас следующую запись о солнечном затмении: «5 год императора Чжон Кана из династии Ся, осень, 9-й месяц, день женьжсу [47], первый день месяца; было затмение Солнца [Чжу шу цзи ньянь]» [1487:1], с. 26.

Данная запись содержится в «Бамбуковой летописи» (Чжу шу цзи ньянь) и сопровождается там туманным рассказом о двух нерадивых древних китайцах Си и Хе Пренебрегая своими обязанностями, Си и Хе допустили нарушение небесных законов, чем и заслужили себе смертную казнь. Посему в 5 год императора Чжон Кана, осенью, в первый день девятого месяца, когда случилось затмение Солнца, император повелел князю Юнь (the Prince of Yin) ВОЗГЛАВИТЬ ВОЙСКА для наказания Си и Хе [1487:1], с 26.

Таким образом, данное затмение ознаменовало собой начало каких-то ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. А именно, прямо в день затмения были снаряжены войска для предания смерти недостойных Си и Хе. Причем, речь идет именно о ВОЙСКАХ, а не о простых палачах.



То есть, говорится о ВОЙНЕ В других китайских источниках о том же затмении сказано, что оно произошло, когда Чжон Кан «воцарился над землею меж четырех морей». То есть, надо понимать, воцарился над Китаем, который действительно омывается сразу несколькими морями. Китайская запись гласит:

«Это было когда Чжон Кан начал править над [землей между] четырьмя морями в первый день последнего осеннего месяца, чен… не светил в Фан [АС 4]. Слепые музыканты били в свои барабаны, младшие офицеры метались, рядовые бросились в рассыпную [Шан шу, Юнь чжен]» [1487:1], с. 26.

Считается, что все эти сведения «относятся к знаменитому «Затмению Чжон Кана», оно же «Затмение из Книги Документе» (Шу цзин)» — запись об этом затмении была и является предметом усиленного внимания как в Китае, так и за рубежом Некоторые полагают, что она является позднейшей вставкой, однако не исключено, что эта запись все-таки хранит в себе древнюю традицию. Правдоподобность данного древнейшего затмения все еще обсуждается учеными» [1487:1], с. 26.

Итак, историки не знают, как датировать это затмение. Некоторые в отчаянии даже думают, что оно является поздней вставкой в китайские летописи и никогда не существовало на самом деле. Другие считают, что затмение все-таки было. Дело осложняется тем, что у историков нет даже приблизительного представления о том, в какой именно год оно произошло.

Но у нас такое представление уже имеется. Более того, мы получаем замечательную возможность одновременно: 1) датировать это затмение и 2) осуществить независимую проверку правильности полученной выше датировки гороскопа внука Желтого императора.

Напомним, что китайский гороскоп внука Желтого императора — тоже ДРЕВНЕЙШИЙ! — уже был датирован выше 1725 годом НАШЕЙ ЭРЫ. Отсюда следует, что Желтый император, правивший на самой заре китайской истории, был не кто иной, как первый император манжурской династии, ЗАВОЕВАВШИЙ Китай в 1644 году. А в 1725 году правил его внук.

Но тогда у нас естественным образом возникает подозрение, что и ДРЕВНЕЙШЕЕ китайское солнечное затмение, тоже, вероятно относится к ЭПОХЕ ВОЦАРЕНИЯ МАНЖУРСКОЙ ДИНАСТИИ. То есть к XVII веку НАШЕЙ ЭРЫ.

Итак, приступим к датировке затмения Чжон Кана.

Прежде всего зададимся вопросом: как понимать имеющиеся в китайских источниках календарные указания на день затмения: «В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДЕВЯТОГО МЕСЯЦА»? Какой день года имеется в виду?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что первые астрономические наблюдения в манжурском Китае вели европейцы — русские и иезуиты-католики. Значит, слова «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДЕВЯТОГО МЕСЯЦА» следует понимать в том смысле, который мог в них вкладывать ЕВРОПЕЕЦ СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА.

Поэтому мы поступим следующим образом.

— В соответствии со сказанным выше, будем искать затмение Чжона Кана в промежутке от 1500 до 1800 года н. э. То есть — в примерно 150-летней окрестности эпохи воцарения манжурской династии в 1644 году.

— Слова китайской записи «1 числа 9 месяца» будем истолковывать в соответствии с европейским календарем. Это возможно сделать несколькими способами.

ЧТО ТАКОЕ «ДЕВЯТЫЙ МЕСЯЦ»? Выражение «девятый месяц» европеец XVII века мог понимать по-разному. Сегодня это СЕНТЯБРЬ, поскольку мы начинаем год с января. Но раньше год начинали и с сентября, и с марта, а тогда девятым месяцем оказывается, соответственно, НОЯБРЬ или МАЙ.

В России, например, в XVII веке было принято сентябрьское начало года, а в более ранние времена — мартовское. «В древности у нас гражданский год начинался с 1 марта, а церковный с 1 сентября», [988:00], статья «год». Мартовское начало года до сих пор сохраняет свои следы в названии некоторых месяцев нашего календаря. Так, например, декабрь — «десятый», октябрь «восьмой», сентябрь — «седьмой» по-латински. Нетрудно сообразить, что первым месяцем при таком счете окажется март.

Итак, «девятый месяц» — это СЕНТЯБРЬ, НОЯБРЬ или МАЙ. ЧТО ТАКОЕ «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА»? Вопрос не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что после 1582 года в нашем календаре существует ДВА РАЗНЫХ СТИЛЯ подсчета дней месяцев — СТАРЫЙ И НОВЫЙ.



Выше мы уже говорили о том, что далеко не все страны сразу же перешли на новый стиль. В XVII веке во многих местах Европы использовался еще старый стиль, а в России он просуществовал до 1918 года. Но в Италии новый стиль был внедрен уже в конце XVI века.



Значит, если наблюдение производили итальянские иезуиты, имевшие в XVII веке свои обсерватории в южном Китае — см. выше, то, скорее всего, они использовали привычный им новый стиль календаря для записи даты.



Если же затмение наблюдалось в северном Китае вблизи русских границ, то календарный стиль в дате XVII–XVIII веков, скорее всего, окажется старым. Заранее мы не знаем — кто и в каком месте Китая записал данное наблюдение. Поэтому рассмотрим сразу ОБЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Подводя итог, получаем, что при поиске солнечного затмения Чжон Кана у нас имеется три различных возможности для девятого месяца (сентябрь, ноябрь и май) и две возможности для первого дня этого месяца (старый и новый стиль). Итого 2×3 = 6 различных вариантов. Напомним, что решения мы ищем от 1500 до 1800 года.

Мы провели полный перебор всех шести вариантов истолкования числа и месяца затмения и рассмотрели все соответствующие даты от 1500 года до н. э до 1800 года н. э. В итоге было доказано следующее утверждение.

— Поставленная задача действительно ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ, что говорит о том, что, скорее всего, мы не ошиблись в ее постановке Иначе бы решения, скорее всего не было бы вовсе, поскольку условия задачи достаточно жесткие.

Это решение ЕДИНСТВЕННО: 1 сентября нового стиля 1644 года н. э. В этот день НА САМОМ ЮГЕ КИТАЯ около полудня по местному времени произошло исключительно эффектное КОЛЬЦЕОБРАЗНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ с фазой 0,96. См. рис. 14, 15.

Чтобы дать читателю возможность самому оценить степень зрелищности подобных событий, мы приводим на рис. 16 фотографию кольцеобразного солнечного затмения 1992 года с чуть меньшей фазой 0,92 (фаза рассчитана по программе StarCalc). Отметим, что затмение 1 сентября 1644 года произошло около полудня, когда Солнце на широтах Южного Китая стояло почти в зените. Что должно было еще более усилить воздействие затмения на зрителей.

— Полученное решение В ТОЧНОСТИ СОВПАДАЕТ С НАЧАЛОМ МАНЖУРСКОЙ ДИНАСТИИ В КИТАЕ В 1644 ГОДУ. Теперь становится понятно, почему оно стало таким знаменитым в китайской истории. Ведь это затмение ознаменовало собой ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО МАНЖУРСКОГО ИМПЕРАТОРА НА КИТАЙСКИЙ ПРЕСТОЛ.

— Воцарение манжурской династии началось с завоевания Китая в 1644 году и очистки его от предшествующих властей. Теперь мы начинаем понимать, почему в описании затмения сказано, что в самый день затмения были отправлены войска для наказания негодных китайских чиновников Си и Хе и предания их смерти, см выше Речь идет о ЗАВОЕВАНИИ КИТАЯ МАНЖУРАМИ и очистке страны от прежних, «негодных» правителей. Которые, скорее всего, действительно были казнены после манжурского завоевания.

Рис. 14. Область видимости кольцеобразного солнечного затмения 1 сентября 1644 года н. э. с фазой 0,96. Черным кружком отмечена полоса, в которой затмение было кольцеобразным. В юго-западной части Китая оно наблюдалось около полудня как кольцеобразное с максимальной фазой. Расчет по программе StarCalc.

Согласно одним китайским источникам, затмение произошло в «5 год императора Чжон Кана», согласно другим «когда Чжон Кан начал править над землею меж четырех морей», то есть около начала его правления, [1487:1], с. 26.



Возникает вопрос: в начале правления или в пятый год правления императора Чжон Кана произошло затмение? Теперь мы можем ответить на этот вопрос Дело в том, что манжурский император Ши-цзу-Чжан-хуан-ди

Шунь-чжи (1644–1662) воцарился над Китаем в 1644 году, когда ему было ШЕСТЬ лет от роду. «Он вступил на престол 6-ти лет, ввиду чего от его имени правил его дядя Айна-ван», [988:00], статья «Шунь-чжи». А незадолго перед тем ему могло действительно быть ПЯТЬ ЛЕТ, что мы и читаем в «Бамбуковой летописи»: «5 год императора Чжон Кана произошло солнечное затмение». И тут же были снаряжены войска против Си и Хе, см выше.

Рис. 15. Полоса максимальной фазы (0,96) кольцеобразного солнечного затмения 1 сентября 1644 года, отмеченная нами на карте Китая из Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона [988:00]. Она проходила вблизи юго-западных границ Китая — где как раз в то время находились обсерватории иезуитов — а также по Китайскому морю, где плавали корабли западно — европейцев.

Итак, согласно описанию — как мы его теперь понимаем — солнечное затмение 1 сентября 1644 года случилось когда малолетнему манжурскому императору еще не исполнилось полных шести лет. В тот же год ему исполнилось 6 лет и он воцарился над Китаем.

Рис. 16. Кольцеобразное солнечное затмение 4–5 января 1992 года с максимальной фазой 0,92. Фотография взята из интернета

— Имя императора ЧЖОН КАН, присутствующее в описании затмения, является, вероятно, слегка искаженным сокращением полного имени первого манжурского императора: Ши-цзу-ЧЖАН-ХУАН-ди Шунь-чжи, [988:00]. Со временем ЧЖАН ХУАН могло превратиться (на бумаге) в ЧЖОН КАН.

— Поскольку полоса затмения прошла по самому ЮГУ Китая, то совершенно естественно, что дата затмения, сохранившаяся в китайских записях, дана ПО НОВОМУ СТИЛЮ. Ведь, как известно, именно на юге Китая было особенно сильно западно-европейское влияние.



Туда приходили морем корабли из Европы и там уже в XVII веке было много европейцев. Более того, первые обсерватории в Китае строили в XVII веке иезуиты: «Начало метеорологическим и магнитным наблюдениям в Китае положили иезуитские миссионеры еще в XVII столетии; они же познакомили китайцев и с европейской астрономией и устроили обсерватории в Пекине» [988:00], статья «Китай».



Подчиняясь Ватикану, иезуиты, естественно, должны были признавать григорианскую реформу календаря, введенную римским папой Григорием XIII. Ясно, что сотрудники иезуитских обсерваторий в XVII веке, скорее всего, записывали даты по НОВОМУ СТИЛЮ.



Но это не значит, что новый стиль был уже тогда распространен по всему Китаю. На примере гороскопа внука Желтого императора мы видели, то еще в XVIII веке в Китае использовался старый стиль, как в России.

— Может возникнуть вопрос: почему в записи о затмении говорится о «первом дне последнего осеннего месяца», если сентябрь, наоборот, является первым месяцем осени. Конечно, не исключено, что здесь вкралась ошибка и «первый месяц осени» со временем превратился в «последний».



Однако возможно и другое объяснение. Дело в том, что согласно китайскому календарю XIX века (см ниже), осень в Китае начиналась не с сентября, как у нас, а за 45 дней до осеннего равноденствия.



То есть — приблизительно в начале августа, поскольку осеннее равноденствие в XVII веке было 11 сентября по старому стилю и 21 сентября — по новому. Далее, 1 сентября 1644 года было новолунием (солнечные затмения бывают только в новолуния), а значит речь в записи могла идти не о календарном, а о ЛУННОМ месяце Который вполне мог считаться ПОСЛЕДНИМ ЛУННЫМ МЕСЯЦЕМ ОСЕНИ, поскольку следующий лунный месяц уже мог накладываться на китайское начало зимы, см. ниже



При этом, не надо забывать, что речь идет о середине XVII века — пике так называемого «малого ледникового периода», когда среднегодовые температуры были очень низкие. Зимы в те годы начинались гораздо раньше и были более продолжительными, чем сегодня.



Причем, в 1645–1675 годах, судя по целому ряду геологических и других естественнонаучных данных, похолодание в Северном полушарии достигало локального максимума, см. статью А.М. Тюрина, «Датирование Малого ледникового периода на Русской равнине по естественнонаучным данным», сайт chronologia.org, 5-й выпуск электронного Сборника статей по Новой хронологии.



Таким образом, в 1644 году, когда произошло затмение Чжон Кана, месяц сентябрь, скорее всего, действительно был в прямом смысле слова последним осенним месяцем. Как и сказано в записи о затмении.

В заключение приведем для полноты названия всех китайских времен года по состоянию на XIX век:

«Сами китайцы делят свой год на 24 атмосферных перемены (каждая приблизительно в 15 дней), причем в календарях, издаваемых ежегодно «астрономическим приказом» (Цинь-тянь-цзянь) в Пекине, указываются день и час наступления каждой.



Эти перемены суть следующие:

1) начало весны (ли-чунь), за полтора месяца до весеннего равноденствия,

2) дождевые воды (юй-шуй), через 15 дней после предыдущей,

3) пробуждение куколок насекомых,

4) весеннее равноденствие (чунь-фынь),

5) ясная погода (цин-мин, в это время по всему Китаю поминают покойников и гуляют на кладбищах),

6) хлебные дожди,

7) начало лета,

8) малое наливание хлебов,

9) созревание хлебов (на юге Китая),

10) летний поворот (ся-чжи),

11) малые жары,

12) большие жары,

13) начало осени,

14) конец жаров,

15) белая роса,

16) осеннее равноденствие,

17) холодная (замерзающая) роса,

18) падение инея,

19) начало зимы,

20) малые и

21) большие снега,

22) зимний поворот (дун-чжи),

23) малые и

24) большие морозы. Из них считается 8 главных (начало каждого времени года, равноденствия и повороты) и 16 второстепенных перемен» [988:00], статья «Китай».





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Из книги Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко „Пегая орда. История «древнего» Китая”.