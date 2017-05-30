В Германии священника заменили роботом

В немецком городе Виттенберг, земля Саксония-Анхальт, появился робот-священник, благословляющий верующих и читающий Библию. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает издание Daily Mirror.

ольшую часть металлической груди машины, разработанной Евангелической церковью Гессена и Нассау, занимает сенсорный экран. Робот приветствует пользователя и предлагает выбрать голос и тип благословения. После этого он воздевает руки к небесам и произносит: «Бог да благословит и защитит тебя». Затем звучит изречение из Библии, которое при желании можно распечатать.



Представитель церкви Себастьян фон Герен (Sebastian von Gehren) признался, что электромеханический священник вызвал неоднозначную реакцию. Половине прихожан он понравился, другие не могут вообразить благословение от машины. Герен утверждает, что робот особенно заинтересовал людей, далеких от религии. Теперь многие приходят к машине каждое утро и вечер.



Город Виттенберг, где установлен робот, сыграл важную роль в истории христианства. Здесь располагается Замковая церковь, к дверям которой богослов Мартин Лютер прибил тезисы против продажи индульгенций, положившие начало протестантской Реформации.



21 мая сообщалось, что в состав полиции Дубая официально включен первый робот-полицейский.

Источник: nnm.me