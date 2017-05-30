Сакральный смысл колыбельных песен

Наверняка каждый из нас, взрослых, помнит какую-то песенку из детства, или только несколько слов, оставшихся в памяти, которую пела мама, или бабушка. А вы были маленькие. И сейчас вы вспоминаете об этом , и теплое чувство счастья и любви растекается по вашему Я.

В вашей жизни было уже тысяч разных событий, но это именно то, что вы будете помнить всегда. Для вашего сознания и подсознания, это чувство самое важное. Чувство всепоглощающей любви и спокойствия, которое ассоциируется с первой песенкой услышанной вами – колыбельной Мир стремительно меняется, часто не в лучшую сторону. Ваш малыш совершенно беззащитен перед окрущающим миром. Вы , родители – единственный барьер между вашим , пока еще чистым как лист бумаги маленьким человечком и кучей взрослых дядей, которые очень хотят сами разрисовать этот чистый листок в своём вкусе.

Давайте же немного определимся , что есть настоящая колыбельная песня?

Русский народ имел свою богатую культуру и многотысячелетнюю историю задолго до прихода христианства. Накопленная веками мудрость народа переходила через поколения в образной и устной форме. От старших к младшим. Как в природе, когда рождается малыш, ему сначала необходима мать, она защищает его, дает ему пищу, лижет его, учит необходимым вещам.

Чуть позже подключается отец , и родители вместе учат малышей выживать , охотиться, продолжать род. Рождается человек. Как мама может разговаривать и общаться с ним? – С помощью каких-то тонких вибраций, голосовых интонаций, мама или другая добрая женщина может передать маленькому человечку огромный массив информации об окружающем мире, настроить его на понимание и умение ценить прекрасное в этом сложном мире Даже до рождения, еще когда человечек находится в животе, он уже все слышит и ощушает! По этой теме много уже написано, ищите, читайте – это интересно.

Очевидно, настоящие народные песни и голоса вступают в резонанс с нашим организмом, ибо они произошли от нашего организма, от организма народа. В любом другом организме такие песни не могут возникнуть в принципе, поэтому мы это понимаем без слов, это просто наше как оно есть Существует миф или легенда, что в старину, в незапамятные времена, возле египетского города Фивы стояла огромная статуя – Колосс Мемнона. Она держала в руках, так называемую, Эолову арфу. Каждое утро, на рассвете, арфа издавала звук «ля». Фиванские музыканты настраивали по ней свои инструменты. Несколько тысяч лет служило людям это чудо, пока не было разрушено.

Но, каким образом, древние мастера узнали близость этой ноты человеку? Ведь длину звуковых волн человечество стало определять сравнительно недавно. Разгадка проста Первый крик новорождённого, сообщающего о своём появлении, по своей высоте (частоте звукового сигнала), независимо от пола и расы, оказался одинаков, с отклонением не более 3% и равным 440 Гц. на частотной шкале, или ровно 440 колебаний в секунду! То есть, ноте «ля», первой октавы, строя музыкальных инструментов.

Современная визуализация воздействия звука на окружающее пространство:

Основа функционирования любой системы – волновые процессы. Попробуем определить, какие частоты колебаний наиболее близки человеческому организму, как живой динамической системе. Известно, что если длина какого-то тела, совпадает со всей длиной волны, то такое тело по отношению к ней – полноволновой вибратор и поглощает эту волну. Это имеет решающее значение при явлениях резонансного изоморфизма.

Если тело совпадает с половиной длины волны – то оно является полуволновым вибратором: и поглощает, и излучает её. Если с четвертью длины волны, то четвертьволновой – он только излучает.

Известно, что все камертоны поглощают и излучают одну ноту – «ля». Почему? Очевидно, всё дело в длине волны звука. Чтобы узнать длину волны, надо скорость её движения разделить на частоту. Скорость звука в воздухе равна 343 м/сек. Делим на частоту 440 Гц. Таким образом, длина волны звука «ля»: 343/440 Гц.=0,77954 м.

Следовательно, полноволновой вибратор, по отношению к ней, должен примерно равняться 78 см. Но ведь это – среднестатистическая длина позвоночного столба взрослого человека. И, поэтому, человек является камертоном, сам по себе. Мало того. Ширина его грудной клетки равняется половине длины этой волны, а расстояние между ушными раковинами – четверти! То есть, как минимум тремя своими параметрами человек настроен на ноту «ля», как вибратор.

В спектре человеческого голоса, этот звук, остаётся основополагающим, на всю жизнь. Растёт человек – изменяется позвоночник. Проследим изменения в критические периоды жизни человека соответствующие ряду чисел Фибоначчи.

В 5 лет позвоночник, по сравнению с первоначальным, удлиняется вдвое. Формируется первый октавный промежуток голоса. Человечек вступает в период отрочества.

В 13 лет длина позвоночника становится втрое длиннее. Заканчивается отрочество. Диапазон голоса представляет последовательность: опорный тон (1) – октава (2/1) – кванта (3/2). Именно благодаря кванте, мы считаем, что у подростка, идёт «ломка» голоса

Далее – юность. К 21 году завершается учетверение позвоночника. С окончанием юности, формирование организма, в основном, завершается. Голосовой диапазон расширился до двух октав (4/1)..

Говорят, что великие поэты, поневоле, провидцы. Ведь Владимир Маяковский, не зная всех этих тонкостей, каким-то поэтическим озарением назвал свою поэму «Флейта-позвоночник», в которой провозгласил: «Я сегодня буду играть на флейте. На собственном позвоночнике».

Ре­зо­нанс ко­ле­ба­тель­ных сис­тем — хо­ро­шо ис­сле­до­ван­ное и по­ня­тое в фи­зи­ке яв­ле­ние. Ес­ли воз­бу­дить ка­мер­тон на час­то­те, ска­жем, 440 герц и под­нес­ти его к дру­го­му, не­воз­бу­ж­ден­но­му, ка­мер­то­ну с соб­ст­вен­ной час­то­той то­же 440 герц, то по­след­ний то­же нач­нет зву­чать. В этом слу­чае го­во­рят, что вто­рой ка­мер­тон за­ста­вил пер­вый ре­зо­ни­ро­вать. Фи­зи­ка ре­зо­нанс­но­го взаи­мо­дей­ст­вия с та­ким же ус­пе­хом при­ме­ни­ма и к био­ло­ги­че­ским сис­те­мам. (то есть к ребенку).

Отоларинголог Альфред Томатис «первым» систематически исследовал влияние на психику человека звуков высокой частоты. Согласно его теории, ребенок, плавая в амниотической жидкости в период внутриутробного развития, слышит массу звуков, которые ему после рождения становятся недоступны – дыхание матери, биение ее сердца, голос, шум от работы внутренних органов и т.п. Обусловлено это тем, что в период внутриутробного развития уши ребенка заполнены жидкостью, проводящей звук значительно лучше, чем воздух; в частности, в жидкости гораздо меньше затухают высокочастотные компоненты звука.

Для использования своих открытий на практике Томатис погружал в ванную защищенные пленкой микрофоны и динамики, через которые транслировалась работа внутренних органов женщины. Таким образом он моделировал фильтрацию звука через материнскую плаценту. На получавшихся записях большая часть спектра звуков лежала в диапазоне выше 8000 Гц. Когда сделанные таким образом записи давали слушать детям с различными нарушениями – дислексией, аутизмом, гиперактивностью, то перемены в их поведении и обучении были ошеломляющими. Этот высокочастотный звук, по теории Томатиса, пробуждает чувство самой архаической связи с матерью. Такие звуки, по-видимому, затрагивают самые древние, первозданные слои нашей памяти – блаженство нахождения в материнской утробе, единство с матерью, и пробуждают в слушателе это забытое ощущение цельности, а иногда даже приводят в действие эти самые древние механизмы и у человека начинают активизироваться такие процессы, которые происходят только при внутриутробном развитии.

Так вот , что есть колыбельная – это квинтэссенция всего того хорошего , важного , нужного, необходимого для маленького человечка . Все то что его любящие предки, родители, весь его род накопил за века и хочет передать ему в такой понятной СПЕЦИАЛЬНОЙ форме, и одновременно успокоить его, сказать ему, что этот мир любит его, вокруг него красота и добро, можно не беспокоиться. Можно спокойно расти и набираться сил , мама рядом , папа защитит, ему рады , его любят…

Обращаем внимание , что эта крайне важная и необходимая ребенку информация передается на необьяснимом подсознательном уровне. Один из способов этого , наряду с тактильным ( прикосновения) контактом близких людей – это КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ, Начинаем немного догадываться, что не всякая песенка может претендовать на звание колыбельной. Точно так-же как не каждая "сказочка" – достойна быть СКАЗКОЙ, Должно, очевидно, существовать нечто, какие-то , возможно даже мистические нити в прошлое своего (на)рода, нити подключения к космическому океану добра и любви, а не равнодушия и ненависти.

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Другой взгляд на ноту ЛЯ

Спецоперация по смене классической частоты 432 на 440Гц

Что мы знаем о ноте "Ля" 432 Гц? Думаю не так много, ведь с тех пор, как "Международная Организация по Стандартизации (ISO)" приняла строй "Ля" 440 Гц, как основной – концертный, прошло уже 58 лет. Фактически в строю 432 Гц уже никто не играет. Музыканты, исполняющие произведения эпохи барокко, предпочитают "Ля" – 415 Гц, которая чаще всего использовалась до эпохи классицизма. Современные музыканты чаще используют 440-442 Гц, а иногда и выше, как наиболее привычный и удобный строй. Но долгий период в музыкальной истории использовалась именно нота "Ля" частотой – 432 Гц.

Даже после принятия стандарта, в 1953 году, 23000 музыкантов из Франции провели референдум в поддержку "Вердиевского" строя 432 Гц, но были вежливо проигнорированы.

Откуда появилась "Ля" 440 Гц, и почему именно она заменила столь долго просуществовавшую аналогичную ноту 432 Гц?

С какой ноты начинается классический звукоряд? С ноты "до", не так ли? Так вот, нота "до" в данном строю будет равна 512 Гц, на октаву ниже 256 Гц, еще ниже – 128-64-32-16-8-4-2-1. Т.е. самая низкая нота будет равна одной вибрации в секунду, соответственно это и есть первая нота звукоряда!

Величайший скрипичный мастер всех времен — Антонио Страдивари, секрет мастерства создания инструментов которого не раскрыт до сих пор, создавал свои шедевры именно в настройке 432 Гц!

Когда же появился строй 440 Гц? Тогда, когда иллюминатам понадобилось установить ментальный контроль над массами через эту частоту.

Впервые попытка массово изменить волны произошла в 1884 году, но усилиями Дж. Верди сохранили прежний строй, после чего и стали настройку "Ля" = 432 Гц именовать «Вердиевским строем».

Позднее Дж.К.Диген, служащий в ВМС США, ученик физика Германа Хелмхольца, в 1910 году убедил американскую Федерацию Музыкантов в ее ежегодном собрании принять "Ля" = 440 Гц, как стандартный универсальный строй для оркестров и музыкальных групп. Он был профессионалом в области астрономии, геологии, химии, изучал многие разделы физики, особенно теории света и звука. Его мнение являлось основополагающим при изучении музыкальной акустики. Дж.К.Диген спроектировал военный перезвон на 440 Гц, который использовался для пропагандистских новостей во время Второй мировой войны.

Так же, незадолго до Второй мировой войны, в 1936 году, министр нацистского движения и тайный лидер в управлении массами П.Й.Геббельс пересмотрел стандарт на 440 Гц. Частоту, которая сильнее всего воздействует на мозг человека и может быть использована для управления большим количеством людей и пропагандой нацизма. Это объяснялось тем, что если лишить человеческий организм естественной настройки, и поднять натуральный тон немного выше, то мозг будет регулярно получать раздражение. Кроме того, люди перестанут развиваться, появится множество психических отклонений, человек начнет закрываться в себе, и им станет гораздо легче руководить. Это явилось основной причиной, по которой нацисты приняли новую частоту ноты «Ля».

Звучание 432 Гц гораздо спокойнее, теплее и ближе для человека. Его чувствуешь всем сердцем.

Из комментариев:

Поскольку опера эта заиграна и запета буквально до дыр, хороших Лючий есть очень много – на любой вкус! Лично я предпочитаю всем остальным запись под управлением сэра Чарльза Маккераса с Андреа Рошт, Брюсом Фордом, Энтони Майклзом-Муром и Алистером Майлзом. От всех остальных она отличается тем, что она абсолютно безкупюрная, в ней убраны все транспорты и восстановлен первоначальный авторский тональный план, а также партитура очищена от позднейших наслоений. Камертон "ля" установлен 430 Гц, как в 1835 году во время премьеры "Лючии". Единственная неаутентичность в этой записи – нет стеклянной гармоники. Опера в таком виде воспринимается совсем по-другому, после нее "традиционную" Лючию с купюрами, транспортами и отсебятиной слушать тяжело…

Отличу. У меня абсолютный слух. "Ля" при стандартном камертоне – 440 Гц, "ля-бемоль" – 415,3 Гц. Стало быть, при камертоне 430 Гц "ля" ниже стандартного почти на четверть тона и располагается почти посередине между стандартными "ля" и "ля-бемолем". То есть точной идентификации по слуху в этой записи не подлежит ни одна нота, например "ля" можно принять и за пониженную "ля", и за повышенный "ля-бемоль". Звучит все это необычно и очень интересно. А певцам при камертоне 430 Гц удобнее петь по вполне понятным причинам, и это тоже слышно…

Так какой же должна быть нота ЛЯ чтобы Человек мог гармонично развиваться на планете ЗЕ МЪ ЛЯ?