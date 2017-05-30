Разведка Пентагона в Европе: к какой войне готовимся, «партнеры»?

Американские разведчики далеко не глупцы и способны отличить проблемку от «Большой проблемы», как в случае с оказанием противодействия России в Восточной Европе. Недаром директор Разведуправления Минобороны США Винсент Стюарт заявил недавно на слушаниях в Сенате, что Россия пытается вырваться из окружения НАТО. И что теперь делать Пентагону?

Впрочем, американцы нашли выход и, как обычно, за чужой счет: приняли решение о создании новой службы разведки на Балканах и в странах Восточной Европы. Портал государственных закупок США прямое тому доказательство. Новую разведгруппу разместят на американских военных базах, в том числе и на базе Кемп-Бондстил, расположенной в Косове.

«Компания-подрядчик должна будет предоставлять услуги технического обеспечения разведывательной деятельности, выполняя задания разведывательного управления Сухопутных войск США в Европе на территориях Германии (Висбаден, Дармштадт, Графенвёр), Италии (Виченца) и Косова (военная база Кэмп-Бондстил)».

Новое подразделение займется сбором и анализом разведданных, планированием и проведение разведопераций, обеспечением безопасности, эксплуатацией, техподдержкой и обслуживанием информационных систем. В зоне особого внимания окажутся места проведения чрезвычайных операцией, особенно Балканский регион, в котором США желают закрепиться.

К слову, возле города Урошевац в Косово уже дислоцируется Многонациональная оперативная группировка «Восток» под командованием США, являющаяся частью международных сил Альянса. И причина такого стратегического расширения только одна: Америка воспринимает Россию как врага. Ведь чрезвычайные операции министр обороны США может инициировать только в одном случае: как военный ответ. Ну, что ж, учтем!

Не оставим без внимания и тот факт, что служба поддержки - часть разведуправления армии США в Европе, чья штаб-квартира находится в немецком Висбадене (Меркель, ты без внимания не останешься!). Отсюда тянутся щупальца «спрута» разведки ВС США в ФРГ, Италии и Косово, нацеленные уже на Болгарию, Румынию, Польшу и Прибалтику.

Ребята, и это еще не все. Ладно бы просто военная контрразведка, но в Пентагоне ставят и другие задачи перед новым подразделением. Служба выйдет за эти рамки и займется также борьбой с терроризмом и анализом киберугроз. И если борьба с терроризмом есть «very good», то все, что касается киберугроз, уже наводит на размышления в свете послевыборных тенденций в американской политике: поиск русских хакеров и прочая муть.

Размах американской компании в Центральной и Восточной Европе впечатляет. Планируется, что координировать работу всех сотрудников будут планировщики разведывательных и контрразведывательных операций. В их задачи войдет разработка стратегических военных планов и концепций чрезвычайных операций. Полагаю, объяснять не стоит, что задумали янки?

Такой масштаб действий сравним, разве что, с подготовкой к полномасштабной войне на будущее, что и подтвердил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи: «Конечно, мы продолжаем надеяться, что Россия сыграет конструктивную роль на Балканах, как уже бывало в прошлом. Однако мы, все мы, должны бдительно следить за тем, что именно она пытается предпринять».

Вспомните последние события на Балканах, протесты оппозиции и представителей этнических меньшинств в Сербии, Македонии, Черногории. Крики про якобы «русский след» или бездоказательные обвинения в адрес Москвы, что якобы та пытается организовать государственный переворот – все это явно указывает на работу проамериканских марионеток на Балканах.

Да, методички в Пентагоне отработаны. Антироссийская кампания всего лишь продолжение антисоветской, так что идеологи и кураторы все те же, ничего нового придумывать не стали. Просто берут в кольцо Россию своими военными базами, перебрасывая солдат и военную технику в Германию, Прибалтику, Польшу и Болгарию, а теперь нацелились уже и на Балканы.

И все это под громким лозунгом «Защити Европу (или уже весь мир?) от России!». Милитаризация восточноевропейского региона продолжается, а европейцы продолжают спать с открытыми глазами. Пора бы встряхнуться и вспомнить, что «горячей войне» всегда предшествует война разведок. Повсюду снуют эмиссары спецслужб, вербуется агентура, в спешном порядке сколачиваются и активизируются «пятые колонны».

За примерами далеко ходить не нужно. Самый яркий и поучительный – это довоенные годы, предшествующие вторжению нацистской Германии в Советский Союз. В то время СССР наводнили немецкие шпионы и диверсанты, приезжающие под видом промышленников и инженеров.

Отличились и финны, осуществляющие агентурную разведку, выясняя, в том числе, места дислокации и передвижение войск РККА, пограничных частей. Военная разведка Финляндии разделила северо-западную территорию СССР на 32 зоны, в которые готовилась заброска разведывательно-диверсионных и террористических групп.

И в наше время подобной деятельностью занимаются американцы в Европе, правда, размах пошире, чтобы удар был помощней. Да, на мой взгляд, это подготовка к войне и ничто другое. Слабость, проявленная Россией, станет сигналом к действию – вот о чем не стоит забывать в Кремле. В мире много словесной дипломатической мишуры, но только реальные действия говорят об истинных намерениях наших заклятых «друзей-партнеров».