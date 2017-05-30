Природа не нуждается в защите? Светлое будущее или экологическая катастрофа

Существует теория о том, что природа настолько могущественна, что влияние на неё деятельности человека практически равно нулю. Ведь во времена “всемирного потопа” не было гигантских заводов и фабрик, загрязняющих воду и воздух больших городов; автомобилей с выхлопными газами, а также регулярных запусков ракет в космос, создающих озоновые дыры. Все на Земле развивалось и развивается по до конца неизвестным нам законам.

Так стоит ли уделять серьёзное внимание экологической и природоохранной деятельности, или это просто очередная ниша для получения некоторыми группами людей необходимых материальных благ?

Телепередача “Культурная революция” тема эфира “Природа не нуждается в защите” эфир 04.05.2017

Участники обсуждения:

– Александр Кислов – заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор;

– Виталий Сундаков – профессиональный путешественник, эксперт по колыбельным цивилизациям планеты и экстремальным климатическим территориям;

– Михаил Павлов – сопредседатель центра социоэкономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

– Данила Медведев – философ, футуролог;

– Роберт Нигматулин – академик РАН, научный руководитель Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН;

– Матвей Шпаро – исследователь Арктики, руководитель центра дополнительного образования.